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    Premier Lig takımı Crystal Palace'tan NFT hamlesi

    İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, NFT ve metaverse odaklı bir ticari marka başvurusunda bulundu. Crystal Palace'ın projeleri henüz bilinmiyor.
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    Crystal Palace'tan NFT hamlesi
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    Crystal Palace, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) arması için ticari marka başvurusunda bulundu. Söz konusu haberi lisanslı metaverse ticari marka avukatı Michael Kondoudis resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu.

    Kripto para piyasası genişledikçe, kitleleriyle daha fazla şekilde etkileşime geçmek isteyen şirketler ve bireyler tarafından NFT ticari marka başvurularına olan ilgi de artıyor. Son olarak NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusunda bulunan isim Crystal Palace FC oldu.

    Michael Kondoudis konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Crystal Palace Futbol kulübü arması için aşağıdakileri kapsayan bir ticari marka başvurusunda bulundu: NFT’ler, kripto para birimleri, dijital koleksiyonlar, sanal ayakkabı, giyim, spor malzemeleri, NFT ve kripto pazarları ve borsaları odaklanacak”

    Son olarak belirtmek gerekirse Crystal Palace’ın başvurusu, kripto para birimlerini dijital koleksiyonları, sanal ayakkabıları, kıyafetleri ve spor malzemelerini, çevrimiçi NFT ve kripto pazarlarını ve borsalarını, NFT onaylı medyayı ve daha fazlasını kapsıyor.

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