Fidelity’den metaverse odaklı ticari marka başvurusu

Fidelity'nin kripto faaliyetleri, bazı kesimlerin tepki göstermesine de neden oldu. Üç ABD senatörü, kripto para sektörünün giderek daha dalgalık, çalkantılı ve kaotik hale geldiğini söyleyerek, Fidelity’nin kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.
Fidelity, kripto varlıkları diğer büyük yatırım şirketlerinin çoğundan daha hızlı benimsiyor ve Ekim ayında kripto varlık ekibini 500’e çıkarmak için 100 kripto kiralama daha planladığını söyledi. Şirket, ilk duyurusunun ardından Kasım ayında komisyonsuz perakende kripto ticaret hesapları açtı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d