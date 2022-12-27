Tam Boyutta Gör Fidelity’nin başvurusuna göre şirket, metaverse üzerinde uygulamalar, NFT’ler, NFT pazaryeri, sanal emlak yatırımı ve metaverse yatırım hizmeti sunmayı planlıyor. Şirket, diğer büyük yatırım şirketlerine kıyasla kripto varlıkları çok daha hızlı bir biçimde benimsiyor.

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Fidelity'nin kripto faaliyetleri, bazı kesimlerin tepki göstermesine de neden oldu. Üç ABD senatörü, kripto para sektörünün giderek daha dalgalık, çalkantılı ve kaotik hale geldiğini söyleyerek, Fidelity’nin kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Fidelity, kripto varlıkları diğer büyük yatırım şirketlerinin çoğundan daha hızlı benimsiyor ve Ekim ayında kripto varlık ekibini 500’e çıkarmak için 100 kripto kiralama daha planladığını söyledi. Şirket, ilk duyurusunun ardından Kasım ayında komisyonsuz perakende kripto ticaret hesapları açtı.

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Fidelity’den metaverse odaklı ticari marka başvurusu