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Mercedes-Benz, kripto alanına ilk kez giriş yapmıyor. Mercedes-Benz Grubu’nun bir parçası olan Daimler Güney Doğu Asya, Temmuz ayında Ethereum Layer-2 ölçeklenebilirlik platformu Polygon’un blockchain teknolojisine dayalı veri paylaşım ağı Acentrik’i duyurmuştu. Şimdi de Hyundai, BMW, Renault ve Nissan'ın ardından dijital evrene adım attı.

NFT ve metaverse başvuruları son dönemde oldukça hızlı bir şekilde artış göstermeye başladı. Son olarak çıkan haberlere göre; Mercedes-Benz, NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu yaptığını açıkladı.

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Hatırlatmak gerekirse Nisan ayında, Hyundai Motor topluluk tabanlı NFT’ler yayınlayan ilk otomobil üreticisi olmuştu. Mayıs ayında McLaren Automotive, benzersiz, sınırlı sayıda üretilen McLaren NFT’ler geliştirmek için MSO LAB ile iş birliği yapmıştı.

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NFT ve metaverse lisanslı ticari marka avukatı Michael Kondoudis söz konusu bu başvuruyu resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Kondoudis’in verdiği bilgiye göre, “Mercedes Benz, Mercedes, S-Class, G-Class ve Maybach” için yapılan ticari marka başvuruları, NFT ve metaversenin yanı sıra dijital para birimi, NFT’ler, sanal araç parçaları için perakende mağazaları ve kripto para birimi ticareti için lisansları içeriyor.

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Mercedes-Benz’den NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu