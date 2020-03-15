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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı

    Counter-Strike: Global Offensive, anlık bir milyondan fazla oyuncu sayısıyla kendi rekorunu kırdı. Popüler oyunun bu başarıya ulaşmasında koronavirüs salgınının da payı var.
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    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı
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    Counter-Strike: Global Offensive, eş zamanlı oyuncu sayısı konusunda yeni bir rekora imza attı. Popüler oyun yayınlandığı günden bu yana ilk kez bir milyondan fazla anlık kullanıcı sayısına ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa, coronavirüs salgınının merkez üssü haline geldi"

    Bir önceki rekor anlık 900 bin oyuncu sayısıyla Şubat ayının başlarında gelmişti. Oyunun yapımcısı Valve, kısa bir mesaj yayınlayarak bu başarı için kullanıcılara teşekkür etti.

    Koronavirüs de etkili oldu

    Counter-Strike: Global Offensive ilk kez 21 Ağustos 2012 tarihinde yayınlandı. Elbette ki oyunun anlık kullanıcı sayısı rekoru kırmasında, koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanmasının da payı var.



    https://twitter.com/CSGO/status/1238847976136536064 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    clarq26 (Emre Bayram) 5 gün en beğenilen
    750bin'i bedava account hile
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold (Ramazan ş.) 2 gün
    Hilecilere teşekkür ediyorlar galiba
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    -Blue- 2 gün yeni yorumcu
    Baya oynayan varmış
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    ariftanis (arif taniş) 3 gün
    şerefsizler ban attilar hesabim çalindi halde açmiyor
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün
    Bu kadar insan koronavirus yüzünden evde, birşeyler yapacaklar tabiki.
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    tobepeople 4 gün
    Hala var mı ya bu oyun, en son 5 yıl evvel oynadım
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    DH Misafiri 4 gün
    Nasıl 1 milyon oyuncu ya geçen 10 dakika oyun bulmadı şaka gibi ??
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    clarq26 (Emre Bayram) 5 gün en beğenilen
    750bin'i bedava account hile
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