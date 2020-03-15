CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı

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Counter-Strike: Global Offensive, eş zamanlı oyuncu sayısı konusunda yeni bir rekora imza attı. Popüler oyun yayınlandığı günden bu yana ilk kez bir milyondan fazla anlık kullanıcı sayısına ulaştı.

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Bir önceki rekor anlık 900 bin oyuncu sayısıyla Şubat ayının başlarında gelmişti. Oyunun yapımcısı Valve, kısa bir mesaj yayınlayarak bu başarı için kullanıcılara teşekkür etti.

Koronavirüs de etkili oldu

Counter-Strike: Global Offensive ilk kez 21 Ağustos 2012 tarihinde yayınlandı. Elbette ki oyunun anlık kullanıcı sayısı rekoru kırmasında, koronavirüs salgını nedeniyle insanların eve kapanmasının da payı var.

https://twitter.com/CSGO/status/1238847976136536064

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