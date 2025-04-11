TOGG T10F yol testlerinde görüntülendi

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Tam Boyutta Gör Önümüzdeki haftalarda talep toplamaya başlayacak olan TOGG T10F sedan modeli test sürüşlerine devam ediyor. Ortaya çıkan ilk fotoğrafların ardından bu kez vatandaşların kamerasına yansıyan videolar gündeme geldi.

TOGG T10F çok yakın

CES 2024 fuarında ilk kez lansmanı yapılan ve o günden bu yana piyasaya çıkmak için hazırlıklarını sürdüren TOGG T10F sedan modeli artık daha fazla kameralara yakalanıyor. Araç kamuflajlı olarak testlerine devam ediyor.

Sadece tek modelle 2024 yılında 30093 adet araç satan TOGG, elektrikli araç satışlarında zirvede, toplam satışlarda ise 12. sırada yer aldı. TOGG T10F sedan modeli ise firmanın bu alandaki başarısını katlayarak arttıracak.

Elektrikli Togg T10F'in yol testleri devam ediyor 3 ay önce eklendi

Fastback tarzında bir görünümü olan araçta çok kollu jantları, gizli kapı kolları, yüksek omuz çizgisi, camların etrafında bulunan krom detaylar, yüzgeç anten ve kayar sinyallere sahip boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.





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TOGG T10F geri sayıma geçti