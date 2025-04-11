TOGG T10F yol testlerinde görüntülendi

TOGG T10F çok yakın
CES 2024 fuarında ilk kez lansmanı yapılan ve o günden bu yana piyasaya çıkmak için hazırlıklarını sürdüren TOGG T10F sedan modeli artık daha fazla kameralara yakalanıyor. Araç kamuflajlı olarak testlerine devam ediyor.
Sadece tek modelle 2024 yılında 30093 adet araç satan TOGG, elektrikli araç satışlarında zirvede, toplam satışlarda ise 12. sırada yer aldı. TOGG T10F sedan modeli ise firmanın bu alandaki başarısını katlayarak arttıracak.
Fastback tarzında bir görünümü olan araçta çok kollu jantları, gizli kapı kolları, yüksek omuz çizgisi, camların etrafında bulunan krom detaylar, yüzgeç anten ve kayar sinyallere sahip boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor.
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