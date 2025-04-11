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    TOGG T10F yol testlerinde görüntülendi

    Türkiye'nin ilk yerli sedan elektrikli otomobili olma özelliğine sahip TOGG T10F için meraklı bekleyiş devam ederken farklı yol koşullarında protoipler test ediliyor.
    TOGG T10F Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki haftalarda talep toplamaya başlayacak olan TOGG T10F sedan modeli test sürüşlerine devam ediyor. Ortaya çıkan ilk fotoğrafların ardından bu kez vatandaşların kamerasına yansıyan videolar gündeme geldi. 

    TOGG T10F çok yakın

    CES 2024 fuarında ilk kez lansmanı yapılan ve o günden bu yana piyasaya çıkmak için hazırlıklarını sürdüren TOGG T10F sedan modeli artık daha fazla kameralara yakalanıyor. Araç kamuflajlı olarak testlerine devam ediyor. 

    Sadece tek modelle 2024 yılında 30093 adet araç satan TOGG, elektrikli araç satışlarında zirvede, toplam satışlarda ise 12. sırada yer aldı. TOGG T10F sedan modeli ise firmanın bu alandaki başarısını katlayarak arttıracak. 

    Fastback tarzında bir görünümü olan araçta çok kollu jantları, gizli kapı kolları, yüksek omuz çizgisi, camların etrafında bulunan krom detaylar, yüzgeç anten ve kayar sinyallere sahip boydan boya uzanan stop lambaları dikkat çekiyor. 



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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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