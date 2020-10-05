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    Cumhurbaşkanı: İnternet altyapısı hızla iyileştirilecek

    Uzaktan eğitimin yoğun bir şekilde devam ettiği ülkemize halen kırsal kesimlerde internete erişimde sorunlar yaşanıyor. Operatörler hızlı bir şekilde soruna çözüm bulacak.
    2 hf.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cumhurbaşkanı: İnternet altyapısı hızla iyileştirilecek
    Tam Boyutta Gör

    Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkemizi de derinden etkiliyor. Henüz aşı çalışmalarının kullanıma sunulmaması nedeniyle kontrollü bir hayatın devam ettiği ülkemizde eğitimlerde uzaktan başlamıştı.

    Geniş bir çalışma

    31 Ağustos tarihinde uzaktan başlayan telafi eğitimleri sonrasında 21 Eylül tarihinde birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi başlamıştı. Halen geniş bir öğrenci kitlesi uzaktan eğitim alıyor ancak altyapı sorunları nedeniyle internete erişimde sıkıntı yaşayanlar var.

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı basın toplantısında internet altyapısının iyileştirilmesi için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak bir çalışma yaptığını belirtti.

    Uzaktan eğitim için ciddi bir internet altyapısı gerektiğinin altını çizen Erdoğan hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak istediklerini vurguladı. Bununla birlikte çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verilmedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bugün yaptığı açıklamada EBA üzerinden mobil ve sabit internet aboneleri için 6GB ve 8GB ücretsiz internet erişimi sunduklarını dile getirmişti. Bununla birlikte kırsal kesimde halen internete erişimde sorunlar yaşanıyor. Başlayan yeni çalışma ile bu sorunun önüne geçilecek.



    https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-yuz-yuze-egitime-geciliyor-6322758 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    49 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 2 hf. en beğenilen
    sanarsin yeni iktidar olundu da onumuzdeki yillarin plani yapiliyor. 18 senedir nerdesiniz diye sorarlar adama?
    4 Yanıt Yanıtla +248
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    themelly (Melih ) 2 hf.
    İstanbul'da ADSL bile alamayan yerler var daha. Kırsala gelene kadar...
    1 Yanıt Yanıtla +146
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aniceman (aniceman ) 2 hf.
    EBA üzerinden sunulduğu belirtilen mobil ve sabit internet aboneleri için 6GB ve 8GB ücretsiz internet erişimi öğrencilerin asıl ihtiyaç duyduğu canlı derslerde geçerli değil, sadece çevrimdışı içeriklerde geçerli. Hoş geçerli olsa da 6 gb ile 6 derse ancak katılabilir sanırım...
    EBA üzerinden sunulduğu belirtilen mobil ve sabit internet aboneleri için 6GB ve 8GB ücretsiz internet erişimi öğrencilerin asıl ihtiyaç duyduğu canlı derslerde...
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    1 Yanıt Yanıtla +72
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    Yorumlar (111) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    yuzyirmi 1 hf.
    Bu zamana kadar herhangi bir iyileştirme yapılmamış. Daha doğrusu yapılması planlanmış ama nedense bugün biz görmüyoruz.

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    1 Yanıt Yanıtla
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    krkmz1666 6 gün yuzyirmi
    Yeni evde Bursa merkezde alt yapı yok diye kablo neti fesh ettim
    Mahallenin diğer ucuna yatırım yapmışlar sadece
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    circassianman 1 hf.
    Hızla derken 18 yıla falan sanırım.
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    Starforces (Star Forces) 1 hf.
    Fiber olmasına rağmen pingler çok yüksek, alt yapının yazılımı değiştirilerek düzeltilir insallah
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    emo5313 (Emre YAZICI) 1 hf.
    20 yıldır Telkoder yırtıyor bi taraflarını fibere yatırım yapın yatırım yapmak isteyene köstek değil destek olun diye yenimi fark etmişler fibere ihtiyaç olduğunu....
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    naklov2129 (volkan naklovgiller) 1 hf. emo5313
    telkoder kimmiş ya? katkı payını ödüyor mu ki o internet cafeciler? :D :P

    halk refaha kavuşup muasır medeniyet olursa kim %25 bayılacak reisgillere :))
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    _turbo_ (kemal reis) 2 hf.
    Artik Internet baglantisi su gibi dogal bir ihtiyac olacak ve insan internetsiz susuz kalmis gibi olacak.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 2 hf.
    Hızla iyileştirilmesi için öncelikle öyle bir altyapının olması gerekiyor, haksız mıyım reis..
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    Bay Robot ( tunc) 2 hf.
    İyileşiyor mu böyle?
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    dugers (syt dgr) 2 hf.
    Tüm altyapıyı birleştirip ortak altyapı kurulsun. Bu sayede altyapı olan yere farklı bir altyapı kurulmasının önüne geçilir. Öncelik hiç altyapı olmayan yerlere verilir. Tüm altyapı iss'lere açılır ve herkes aynı kiralama ücretini ödeyerek kullanıcılarına tarifelerini sunar. Ayrıca isslere Saye hizmetine geçer. Verecekleri ekstra paketler ile ( iptv gibi ) kullanıcılara en iyi hizmeti getirmeye çalışır.
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    serafon 2 hf. dugers
    Zaten iyi hizmet vermek için altyapı ile son hizmeti veren ayrıdır. Türkiye'de de bu yapıldı ama yalandan yapıldı. Gerçekten öyle olsa rekabet de, hizmet de daha iyi olur.
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    teknoCat (ismi gizli) 2 hf.
    Aynen twitter bant genişliği kısılıp..
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    djoz (djoz djoz) 2 hf.
    "Referandumdan sonra halkımıza bir müjdemiz olacak" ???
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    Celest (IBRAHIM DEVRILEN) 2 hf. djoz
    Bu milletin internet hızlarını türk telekom / turkcell superonline gibi firmalar asla kısamaz verin siz bu kardeşinize bir oy bakın bu firmalarla nasıl uğraşılıyor görün.
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    eba, covid-19 ve
    5 etiket daha koronavirüs uzaktan eğitim eba 8gb internet altyapısı Internet
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