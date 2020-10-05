Cumhurbaşkanı: İnternet altyapısı hızla iyileştirilecek

Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkemizi de derinden etkiliyor. Henüz aşı çalışmalarının kullanıma sunulmaması nedeniyle kontrollü bir hayatın devam ettiği ülkemizde eğitimlerde uzaktan başlamıştı.
Geniş bir çalışma
31 Ağustos tarihinde uzaktan başlayan telafi eğitimleri sonrasında 21 Eylül tarihinde birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi başlamıştı. Halen geniş bir öğrenci kitlesi uzaktan eğitim alıyor ancak altyapı sorunları nedeniyle internete erişimde sıkıntı yaşayanlar var.İlginizi Çekebilir Microsoft, dünyadaki tüm Koronavirüs vakalarını gösteren sitesini hizmete soktu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı basın toplantısında internet altyapısının iyileştirilmesi için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak bir çalışma yaptığını belirtti.
Uzaktan eğitim için ciddi bir internet altyapısı gerektiğinin altını çizen Erdoğan hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak istediklerini vurguladı. Bununla birlikte çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verilmedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bugün yaptığı açıklamada EBA üzerinden mobil ve sabit internet aboneleri için 6GB ve 8GB ücretsiz internet erişimi sunduklarını dile getirmişti. Bununla birlikte kırsal kesimde halen internete erişimde sorunlar yaşanıyor. Başlayan yeni çalışma ile bu sorunun önüne geçilecek.
https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-yuz-yuze-egitime-geciliyor-6322758 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Mahallenin diğer ucuna yatırım yapmışlar sadece
halk refaha kavuşup muasır medeniyet olursa kim %25 bayılacak reisgillere :))
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eba, covid-19 ve