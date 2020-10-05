Cumhurbaşkanı: İnternet altyapısı hızla iyileştirilecek

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Mart ayından bu yana dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ülkemizi de derinden etkiliyor. Henüz aşı çalışmalarının kullanıma sunulmaması nedeniyle kontrollü bir hayatın devam ettiği ülkemizde eğitimlerde uzaktan başlamıştı.

Geniş bir çalışma

31 Ağustos tarihinde uzaktan başlayan telafi eğitimleri sonrasında 21 Eylül tarihinde birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi başlamıştı. Halen geniş bir öğrenci kitlesi uzaktan eğitim alıyor ancak altyapı sorunları nedeniyle internete erişimde sıkıntı yaşayanlar var.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı basın toplantısında internet altyapısının iyileştirilmesi için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak bir çalışma yaptığını belirtti.

Uzaktan eğitim için ciddi bir internet altyapısı gerektiğinin altını çizen Erdoğan hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak istediklerini vurguladı. Bununla birlikte çalışmalar ile ilgili detaylı bilgiler verilmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı bugün yaptığı açıklamada EBA üzerinden mobil ve sabit internet aboneleri için 6GB ve 8GB ücretsiz internet erişimi sunduklarını dile getirmişti. Bununla birlikte kırsal kesimde halen internete erişimde sorunlar yaşanıyor. Başlayan yeni çalışma ile bu sorunun önüne geçilecek.

https://www.milliyet.com.tr/siyaset/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-duyurdu-yuz-yuze-egitime-geciliyor-6322758

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