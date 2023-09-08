Tam Boyutta Gör Valve’in dijital oyun platformu Steam, son dönemlerde oldukça hareketli. Niketim dolar kurundaki artış nedeniyle birçok popüler oyunun fiyatında artış oldu. Bugün ise Steam'de yer alan birçok AAA yapım için sürpriz bir indirim yapıldı. Gelin Steam'de indirime giren oyunlar göz atalım...

Steam'de hafta sonu indirimleri başladı

Bildiğiniz gibi özellikle son dönemde ülkemizdeki oyun fiyatları oldukça arttı. Hatta Steam ve PS Store'da hiç beklenmedik zamlarla karşılaştık. Ancak oyuncuların en büyük kalesi olarak görülen Steam, bir kez daha sevindirecek gibi görünüyor. Steam'de başlayan hafta sonu indirimleri kapsamında AAA kalitesinde birçok oyun büyük indirimler ile buluştu.

Bu indirimler kapsamında Assasin's Creed Valhalla'nın fiyatı yüzde 75 indirimle 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü. Bir diğer büyük indirim ise Red Dead Redemption 2 tarafında. Oyunun fiyatı 1.150 TL'den 379 TL'ye düştü. Ancak zam öncesinde oyunun 98 TL'den alınabildiğini hatırlatalım.

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Ayrıca bu iki oyuna ek olarak Dark Souls, Need For Speed Unbound ve Heat, Atomic Heart, F1 2023 ve Hitman 3 dahil olmak üzere birçok yapımda indirimler mevcut. İşte Steam'de indirime giren oyunlar:

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Steam'de hafta sonu indirimleri başladı! İşte öne çıkanlar