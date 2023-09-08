Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam'de hafta sonu indirimleri başladı! İşte öne çıkanlar

    Valve’in dijital oyun platformu Steam, sürpriz bir indirimle sevilen birçok AAA oyunu indirimle buluşturdu! Peki listede hangi oyunlar bulunuyor? İşte indirime giren tüm oyunlar...
    Steam'de hafta sonu indirimleri başladı! İşte öne çıkanlar Tam Boyutta Gör
    Valve’in dijital oyun platformu Steam, son dönemlerde oldukça hareketli. Niketim dolar kurundaki artış nedeniyle birçok popüler oyunun fiyatında artış oldu. Bugün ise Steam'de yer alan birçok AAA yapım için sürpriz bir indirim yapıldı. Gelin Steam'de indirime giren oyunlar göz atalım...

    Steam'de hafta sonu indirimleri başladı

    Bildiğiniz gibi özellikle son dönemde ülkemizdeki oyun fiyatları oldukça arttı. Hatta Steam ve PS Store'da hiç beklenmedik zamlarla karşılaştık. Ancak oyuncuların en büyük kalesi olarak görülen Steam, bir kez daha sevindirecek gibi görünüyor. Steam'de başlayan hafta sonu indirimleri kapsamında AAA kalitesinde birçok oyun büyük indirimler ile buluştu.

    Bu indirimler kapsamında Assasin's Creed Valhalla'nın fiyatı yüzde 75 indirimle 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü. Bir diğer büyük indirim ise Red Dead Redemption 2 tarafında. Oyunun fiyatı 1.150 TL'den 379 TL'ye düştü. Ancak zam öncesinde oyunun 98 TL'den alınabildiğini hatırlatalım. 

    Ayrıca bu iki oyuna ek olarak Dark Souls, Need For Speed Unbound ve Heat, Atomic Heart, F1 2023 ve Hitman 3 dahil olmak üzere birçok yapımda indirimler mevcut. İşte Steam'de indirime giren oyunlar:

    Steam'de indirime giren oyunlar
    Oyun İndirimli Fiyatı Normal Fiyatı İndirim Oranı
    Need for Speed Heat 49 TL 499 TL -%90
    Need for Speed Unbound 359,99 TL 1.199 TL -%70
    Dark Souls 3 449,50 TL 899 TL -%50
    Titanfall 2 19,90 TL 199 TL -%90
    Hitman 3 209,50 TL 419 TL -%50
    Red Deat Redemption 2 379,50 TL 1.150 TL -%67
    Atomic Heart 461,34 TL 699 TL -%34
    Assasin's Creed Valhalla 174,75 TL 699 TL -%75
    Outlast 28,50 TL 190 TL -%85
    F1 2023 959,99 TL 1.599 TL -%40
    Sid Meier’s Civilization 6 21,90 TL 219 TL -%90
    Sniper Elite 5 164,70 TL 549 TL -%70
    Sniper Elite 4 8,90 TL 89 TL -%70
    Dying Light 2 Stay Human 349,50 TL 699 TL -%50
    Sifu 173,40 TL 289 TL -%40
    Dead by Daylight 84,50 TL 169 TL -%50
    Divinity: Original Sin 2 239,60 TL 599 TL -%60
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    rszx247 2 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault symbol 1.4 authentique yorumlar cs 1.6 map paketi kimlik fotokopisi nasıl çekilir balkona kedi gelmemesi için ne yapmalı spor programı oluşturma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız