Steam'de hafta sonu indirimleri başladı! İşte öne çıkanlar

Steam'de hafta sonu indirimleri başladı
Bildiğiniz gibi özellikle son dönemde ülkemizdeki oyun fiyatları oldukça arttı. Hatta Steam ve PS Store'da hiç beklenmedik zamlarla karşılaştık. Ancak oyuncuların en büyük kalesi olarak görülen Steam, bir kez daha sevindirecek gibi görünüyor. Steam'de başlayan hafta sonu indirimleri kapsamında AAA kalitesinde birçok oyun büyük indirimler ile buluştu.
Bu indirimler kapsamında Assasin's Creed Valhalla'nın fiyatı yüzde 75 indirimle 699 TL'den 174,75 TL'ye düştü. Bir diğer büyük indirim ise Red Dead Redemption 2 tarafında. Oyunun fiyatı 1.150 TL'den 379 TL'ye düştü. Ancak zam öncesinde oyunun 98 TL'den alınabildiğini hatırlatalım.
Ayrıca bu iki oyuna ek olarak Dark Souls, Need For Speed Unbound ve Heat, Atomic Heart, F1 2023 ve Hitman 3 dahil olmak üzere birçok yapımda indirimler mevcut. İşte Steam'de indirime giren oyunlar:
|Oyun
|İndirimli Fiyatı
|Normal Fiyatı
|İndirim Oranı
|Need for Speed Heat
|49 TL
|499 TL
|-%90
|Need for Speed Unbound
|359,99 TL
|1.199 TL
|-%70
|Dark Souls 3
|449,50 TL
|899 TL
|-%50
|Titanfall 2
|19,90 TL
|199 TL
|-%90
|Hitman 3
|209,50 TL
|419 TL
|-%50
|Red Deat Redemption 2
|379,50 TL
|1.150 TL
|-%67
|Atomic Heart
|461,34 TL
|699 TL
|-%34
|Assasin's Creed Valhalla
|174,75 TL
|699 TL
|-%75
|Outlast
|28,50 TL
|190 TL
|-%85
|F1 2023
|959,99 TL
|1.599 TL
|-%40
|Sid Meier’s Civilization 6
|21,90 TL
|219 TL
|-%90
|Sniper Elite 5
|164,70 TL
|549 TL
|-%70
|Sniper Elite 4
|8,90 TL
|89 TL
|-%70
|Dying Light 2 Stay Human
|349,50 TL
|699 TL
|-%50
|Sifu
|173,40 TL
|289 TL
|-%40
|Dead by Daylight
|84,50 TL
|169 TL
|-%50
|Divinity: Original Sin 2
|239,60 TL
|599 TL
|-%60
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.