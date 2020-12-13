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    Cyberpunk 2077, AMD’nin SMT teknolojisinden faydalanamıyor: Geçici çözüm

    Uzun süredir merakla beklenen Cyberpunk 2077 nihayet oyuncularla buluştu. Defalarca ertelenen yapımdan ilk şikayetler gelmeye başladı. Oyun sanal çekirdekleri kullanamıyor.
    1 hf.
    6,1b
    1
    32
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    7

    Cyberpunk 2077, AMD’nin SMT teknolojisinden faydalanamıyor: Geçici çözüm
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    CD Projekt Red’in oyun dünyası tarafından oldukça uzun bir süredir heyecanla beklenen yapımı nihayet indirmeye sunuldu. Oyunu deneyimleyen kullanıcılar ilginç bir detayı farketti.

    AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte kullanmaya başladığı sanal izlek teknolojisi SMT ilk dönemde bazı yapımlarda tam kullanılamamakla birlikte kapalı tutulduğu takdirde FPS artışı bile sağlanabiliyordu. Zaman içerisinde düzeltilen bu durum Cyberpunk 2077’de tekrar ortaya çıktı.

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    Bir kullanıcının bile çözebildiği izlek kullanamama sorunu

    Kullanıcıların paylaştığı ekran alıntılarına göre Cyberpunk 2077 SMT izleklerine hiç dokunmuyor. Sadece fiziksel çekirdekleri kullanan oyunda yaşanan durum yapımın Intel’in derleyicisini kullanmasına bağlanıyor.

    Cyberpunk 2077, AMD’nin SMT teknolojisinden faydalanamıyor: Geçici çözüm
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    Bir Reddit kullanıcısının sunduğu çözümse Ryzen işlemcilerin kullanım oranını arttırdığı gibi pratikte de ortalama ve minimum FPS değerlerini yükseltiyor. Üstelik çerçeve zamanlarının da daha dengeli hale geldiği rapor edilmiş.

    Yaşanan sorunda Intel’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığı aşikar. Bunca zamandır beklenen ve defalarca ertelenen Cyberpunk 2077’nin yıllardır piyasada olan SMT teknolojisiyle uyumsuzluğu ve dahası durumun bir kullanıcı tarafından düzeltilebilecek seviyede olması ise bakışları CD Projekt Red’e çeviriyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3070 Mobile’ın Ray Tracing performansı sızdı: RTX 2080 Ti’ın ensesinde"

    Reddit kullanıcısının izlediği adımlarsa şu şekilde:

    1. HxD hex ediörünü indirin.
    2. Cyberpunk2077.exe’yi bulun.
    3. Cyberpunk2077.exe’yi bir kenara yedekleyin.
    4. Cyberpunk2077.exe’yi HxD’ye sürükleyin.
    5. ctrl+f kısayolunu kullanın, sütunları Hex değerlerine çevirin
    6.  açacağınız arama bölümüne 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08’yi yapıştırın – değerler seçili olmalı-
    7. EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08’yi kopyalayın
    8. HxD’ye geri dönüp seçili değerlere tıklayıp paste insert’e tıklayın.
    9. En üst bölümden kaydet ikonuna tıklayın.


    https://videocardz.com/newz/cyberpunk-2077-gets-fps-boost-with-a-patch-for-amd-ryzen-cpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hype treni duvara tosladı.
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    Manyaqçocuk 1 hf. ( Mesaj Silindi ) TheNewAtilla
    Şu oyumun meta'dan 90 alması gösteriyor ki bu gibi sitelere asla güvenemeyeceğiz artık.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    CDPR sadece oyunu geliştirme aşamasında sadece oyunu yapmış nasıl olsa güncel donanımlara optimize ederiz diye düşünmüş heralde.



    Bir açıdan iyi oyun downgrade yemedi harika gözüküyor, bir açıdan kötü zayıf donanımlarda oynanamiyor



    Yıllarca oynanacak bir oyun varsın sorunlu çıksın bunlar çözülür
    CDPR sadece oyunu geliştirme aşamasında sadece oyunu yapmış nasıl olsa güncel donanımlara optimize ederiz diye düşünmüş heralde. Bir açıdan ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    AndSomeFeelsPlease 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden herkes oyun sanki hiç geliştirilmeyecekmiş konuşuyor?

    1. Adamların crunch time'ı pandemiye denk geldi.

    2. Adamlar oyunu 8 yıldır geliştirmiyor. Witcher 3'ün Mayıs 2016'da çıkan Blood And Wine DLC'sinden sonra asılmaya başladılar. Yani pandemi zamanlarını da çıkarırsak oyunun asıl geliştirilme süresi 4 yıl.

    3. Pandemi zamanlarını da saymıyorum çünkü bir kaç kere CDPR'nin "evden remote control'le bir cacık yapılmıyor" diye sitemlerini çok gördük.

    4. RDR2 ile karşılaştıralım. CDPR'da 1110 kişi çalışıyor. Rockstar'da 2530. RDR2 için Rockstar'ın daha çok zamanı vardı. (GTA5'ten sonra 5 yıl.)

    5. Rockstar'da Dan Houser gibi bir diktatör vardı.

    6. Rockstar çok daha zengin. (3,5 milyar dolardan fazla bir paraları var şu an. Bu düz kasadaki para, öyle şirket değeri falan değil. CDPR'nin kurucusu olan adamın ise 900 Milyon doları varmış.)

    7. Rockstar Amerika'da = insan kaynakları çok daha fazla Polonya'ya göre.

    8. Rockstar çok daha tecrübeli.



    Sonuç = eh, ortada.
    2 Yanıt Yanıtla
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    melihcskn (Melih COŞKUN) 5 gün ( Mesaj Silindi ) AndSomeFeelsPlease
    Çoğu haklı gerekçeler ancak müşteriye açık açık yalan söylemek için haklı bir gerekçe yok. Oyun ilk ertelendiğinde deselerdi 2021 mart-nisan, kimse çok laf etmezdi pandemi sebebiyle ama sen 3 kere ertele, birde utanmadan yalan söyle, bu unutulmayacak bir davranış malesef ve oyundan daha büyük bir sıkıntı bu. Şahsen hala sevdiğim bir firma, oyunu Steam'den aldım ve iade de etmedim ama yaptıkları tam anlamıyla dolandırıcılık. Bunun yanısıra mükemmel bir oyun yapmış bile olsalardı Rockstar ile kıyaslanamayacakları bir çok konu olacaktı yine, Rockstar en baba oyun firmalarından bile ciddi derecede üstün, o yüzden Rockstar karşılaştırmaları çok mantıklı değil zaten.
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    huso 5 gün ( Mesaj Silindi ) AndSomeFeelsPlease
    Hocam 2016 da Ryzen cıkmıs bu adamlar hic mi incelememis bu nasıl islemcidir, ona gore optimizasyon yapalım dememisler mi?
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    erkinakkas (erkin akkaş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu yaptıktan sonra exe denmi çalıştırmak gerekiyo sadece
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    huso 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Scutaro dalga gecilen demissin de tuketicinin haklılık payı yok mu?8/8 islemci yapıyorsun adına İ7 diyorsun.O islemci cıktıgında da hala da 3000TL nin uzerinde fiyatla satılıyor.Ryzen 2700 899Tl/999TL den satıldı.Nerdeyse 4 te 1 i biri fiyatına aynı degil...
    Ustune yetmedi adam 2021 de cıkaracagı adına Roket dedigi islemcinin birine İ7 derken birine İ9 diyor.2 Cekirdek 4 İzlegi de ucurarak yine kırpmaya devam etmis.Ustune Z590 lar cıkıyor.Bakalım Roket ler gelince TUM Z490 larda PCIE 4.0 Gecikmeli de olsa calısacak mı?Yoksa bir kısmında mı calısacak.

    899Tl ye alınan 2700 ile 2800TL ye alınan ve HT kırpılmıs 9700K arasında fark olması da cok absurd degil...
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    .: mds :. (mds mds) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ula bu develer 8 yıldır yaptıkları oyunu hiç mi test etmemişler?
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    YunusTRY (Yunus Eker) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Üstelik [color=#e60000]çerçeve zamanlarının da daha dengeli hale geldiği rapor edilmiş.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    waltran (murat balcı) 6 gün ( Mesaj Silindi ) YunusTRY
    frame time’a çerçeve zamanı yazmayanda ne bileyim 😏
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet normal bir şey abartılacak bir şey yok. Neden hala Amd ye hayır dediğimizin kanıtı. Amd ile alakası yok konunun ama İntel ve nvidia oyun sektörünün tercih edilen tekeli. Yapımcılarda maalesef kendilerine en çok destek veren şirketlere önceliklerini veriyor.

    Amd yi küçümsemek vs de değil olay. Onun da oyun konsollarında üstünlüğü var. Gta 5 ve RDR 2 neden pc ye geldiğinde optimizasyon sorunları yaşadı yaşıyor. ???

    Bir oyunu aynı anda hem amd hem intel hem de nvidia . CPU GPU ları için geliştiremezsiniz. Birini seçmek zorundasınız siz paranızla karar verir yada size destek veren firmalara göre kararlarınızı alırsınız. Projeniz tamamlandığında artık farklı Cpu ve Gpu larda ne gibi sorunlar oluşuyor ve çözümlerine yoğunlaşırsınız.

    Tamamı güncellemeler ile giderilecek sorunlar sadece geribildirimleri bekleniyor. Bu şirketin oyuncularını nasıl gördüğüne bağlı. [color=#202124]Bohemia Interactive arma serisinde ve day z oyunlarını çıkardıktan sonra uzun bir süre Amd ile ilgili hiç bir iyileştirme yapmadığını da hatırlatmakta fayda var.


    PC nizi ağırlıklı olarak oyun için kullanıyorsanız İntel ve Nvidia dan şaşmayın.
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    huso 6 gün ( Mesaj Silindi ) selimyuksel
    PS da yıllardır AMD varken ve Oyunlar PS dan port edilip PC ye uyarlanıyor denilirken AMD yi pas gecmek...
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    programmer_onur (Onur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Intel iyice bel altı oynamaya başladı. Eminim sehven es geçilmiş bir detaydır. Bunu bulan ve reverse engineer yapan adama da helal olsun.
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    Greylights (THE E ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyuna 8/10 üzeri verenler şimdi düşünsünler. Hatta tam puan verenler vardı. Şimdi bu oyun editörleri siteler vs nasıl cevap verecekler onu düşünsünler. Çok net belli oldu ki paralar yatmış, yada eleştirmekten aciz oldukları için sürü psikolojisi ile puanlamış.

    Oyun performansı düzelir zamanla, bol bol yama gelecek belli. Fakat bana göre şimdi alınacak bir oyun değil. İleride indirime girer, hatalar giderilir, gereksiz yerler silinir, o zaman alınır.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    PC tarafı yine iyi, Cyberpunk 2077'nin PS4 tarafı sürünüyor resmen, hatta bu yüzden CD Projekt RED isteyenden oyunun iadesini alıyormuş. Bazılarına göre yeni nesil konsollar uçacak kaçacaktı, 3.5 ghz'lik Zen 2 APU'su da npc ai detayı fazla olan oyunlarda çuvallayacaktır, kısaca konsolda her oyun için 1440p'de 60 fps hayal yine. Bir zamanlar yere göğe sığdıralamayan 2000 serisi işlemcilerin hali de işte bu, dalga geçilen 8/8 9700K ise hala ayakta.



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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    GeForce now ile oynuyorum sıkıntısız
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