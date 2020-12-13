Cyberpunk 2077, AMD’nin SMT teknolojisinden faydalanamıyor: Geçici çözüm

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CD Projekt Red’in oyun dünyası tarafından oldukça uzun bir süredir heyecanla beklenen yapımı nihayet indirmeye sunuldu. Oyunu deneyimleyen kullanıcılar ilginç bir detayı farketti.

AMD’nin Ryzen işlemcileriyle birlikte kullanmaya başladığı sanal izlek teknolojisi SMT ilk dönemde bazı yapımlarda tam kullanılamamakla birlikte kapalı tutulduğu takdirde FPS artışı bile sağlanabiliyordu. Zaman içerisinde düzeltilen bu durum Cyberpunk 2077’de tekrar ortaya çıktı.

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Bir kullanıcının bile çözebildiği izlek kullanamama sorunu

Kullanıcıların paylaştığı ekran alıntılarına göre Cyberpunk 2077 SMT izleklerine hiç dokunmuyor. Sadece fiziksel çekirdekleri kullanan oyunda yaşanan durum yapımın Intel’in derleyicisini kullanmasına bağlanıyor.

Bir Reddit kullanıcısının sunduğu çözümse Ryzen işlemcilerin kullanım oranını arttırdığı gibi pratikte de ortalama ve minimum FPS değerlerini yükseltiyor. Üstelik çerçeve zamanlarının da daha dengeli hale geldiği rapor edilmiş.

Yaşanan sorunda Intel’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığı aşikar. Bunca zamandır beklenen ve defalarca ertelenen Cyberpunk 2077’nin yıllardır piyasada olan SMT teknolojisiyle uyumsuzluğu ve dahası durumun bir kullanıcı tarafından düzeltilebilecek seviyede olması ise bakışları CD Projekt Red’e çeviriyor.

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Reddit kullanıcısının izlediği adımlarsa şu şekilde:

HxD hex ediörünü indirin. Cyberpunk2077.exe’yi bulun. Cyberpunk2077.exe’yi bir kenara yedekleyin. Cyberpunk2077.exe’yi HxD’ye sürükleyin. ctrl+f kısayolunu kullanın, sütunları Hex değerlerine çevirin açacağınız arama bölümüne 75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08’yi yapıştırın – değerler seçili olmalı- EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08’yi kopyalayın HxD’ye geri dönüp seçili değerlere tıklayıp paste insert’e tıklayın. En üst bölümden kaydet ikonuna tıklayın.

https://videocardz.com/newz/cyberpunk-2077-gets-fps-boost-with-a-patch-for-amd-ryzen-cpus

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