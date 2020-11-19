Cyberpunk 2077'den Keanu Reeves'in oynadığı karakterin ve oyunun müziklerinin tanıtıldığı yeni videolar yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin tanıtılması adına bildiğiniz gibi Night City Wire isimli bir seri yayınlanıyor. Bu serinin yeni bölümü geçtiğimiz saatlede yayınlandı.
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Yeni bölümün Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand ve oyunun müziklerine odaklanacağı biliniyordu. Genel olarak bu konulara odaklanılan videolar da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Tüm videoları ve konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'nin Times Meydanı'nda sergilenen reklamı tam 2.5 milyon dolar
Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.
Johnny Silverhand Fragmanı
Oynanış Fragmanı
Keanu Reeves Kamera Arkası
Müziklerin Kamera Arkası
JALI Kamera Arkası
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