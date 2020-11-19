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    Cyberpunk 2077'den Keanu Reeves'in oynadığı karakterin ve oyunun müziklerinin tanıtıldığı yeni videolar yayınlandı

    Yılın merakla beklenen oyunlarından Cyberpunk 2077'nin tanıtım için hazırlanan Night City Wire'ın beşinci bölümü yayınlandı. Keanu Reeves'in oynadığı karaktere ve oyunun müziklerine odaklanıyor.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'den Keanu Reeves'in oynadığı karakterin ve oyunun müziklerinin tanıtıldığı yeni videolar yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin tanıtılması adına bildiğiniz gibi Night City Wire isimli bir seri yayınlanıyor. Bu serinin yeni bölümü geçtiğimiz saatlede yayınlandı.

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    Yeni bölümün Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand ve oyunun müziklerine odaklanacağı biliniyordu. Genel olarak bu konulara odaklanılan videolar da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Tüm videoları ve konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

    Johnny Silverhand Fragmanı

    Oynanış Fragmanı

    Keanu Reeves Kamera Arkası

    Müziklerin Kamera Arkası

    JALI Kamera Arkası



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    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu Keanu Reeves'ı da salataya maydonoz gibi her yene doğruyorlar artık. Aynı saç, aynı bakış, aynı duruş ile adam bin türlü mecradan çıkıyor. Geçen de Sünger Bob 2020 çizgi filminin ortasında çıktı, buradada mı Keanu pes artık.

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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CyberPunk temasını dibine kadar yaşatacak oyun olmuş.

    Çıksında oynayalım artık.
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