Cyberpunk 2077'den Keanu Reeves'in oynadığı karakterin ve oyunun müziklerinin tanıtıldığı yeni videolar yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiricliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin tanıtılması adına bildiğiniz gibi Night City Wire isimli bir seri yayınlanıyor. Bu serinin yeni bölümü geçtiğimiz saatlede yayınlandı.

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Yeni bölümün Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand ve oyunun müziklerine odaklanacağı biliniyordu. Genel olarak bu konulara odaklanılan videolar da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Tüm videoları ve konu başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

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Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

Johnny Silverhand Fragmanı

Oynanış Fragmanı

Keanu Reeves Kamera Arkası

Müziklerin Kamera Arkası

JALI Kamera Arkası

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