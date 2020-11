GeForce NOW artık iOS Safari'de kullanılabilir durumda

Tam Boyutta Gör

Bir süredir PC, Mac, Android, Chromebook ve SHIELD TV'de kullanılabilen GeForce Now artık iOS'ta da kullanılabiliyor ancak ne yazık ki şu an için sadece web temelli olarak, yani Safari üzerinden çalışıyor.

Artık GeForce Now sistemini iOS cihazlarda da Safari sayesinde kullanabileceksiniz. GeForce Now üyelerinin, şu anda beta sürecinde olan servisi kullanabilmek için iOS 14.2 veya iPadOS 14.2 sürümüne sahip olmaları gerekiyor. Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz sayfadan GeForce NOW kütüphanesindeki oyunların çoğunu oynayabilirsiniz, elbette GeForce Now abonesiyseniz.

iOS Safari'de GeForce NOW bir gamepad kullanımını gerektiriyor. Platform sınırlamaları nedeniyle yalnızca klavye ve fareyle oynanabilen oyunlar için kullanılamıyor. En iyi deneyim için üyelerin, Razer Kishi gibi GeForce NOW uyumlu gamepad’ini kullanılması önerilmiş.

GeForce Now'ın iOS Safariye gelmesi dışında sistemden son haberler şöyle:

Yakın bir zamanda başka bir oyun platformu olan GOG desteği eklenecek.

En son GeForce NOW oyun lansmanları arasında RTX'li Watch Dogs: Legion, Between Us ve Assassin’s Creed Valhalla vardı. Yakında gelecek olan Cyberpunk 2077’de de RTX desteği olacak.

NVIDIA, Epic Games ile birlikte Fortnite'ın dokunmatik bir sürümünü etkinleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

