Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı (video)

CD Projekt RED, 10 Ağustos tarihinde düzenlediği Night City Wire etkinliği kapsamında 19 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detaylar paylaştı.

Etkinlikte, Lifepath başlığı altında oyunun başında seçeceğimiz ve oyunun ilerleyişine etki edecek sınıflarla ilgili bilgi verilirken Tools of Destruction başlığı altında oyundaki silah türleri ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

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CDPR’a göre Cyperpunk 2077’de üç farklı sınıf bulunacak. Street Kid, Nomad ve Corpo adlı sınıflar, kendine has tanıtım bölümleri ve diyalog seçenekleri ile oyunun ilerleyişine etki edecek. Street Kid sınıfı, sokakta büyümüş ve kendini bu tarz bir yaşama alıştırmış bir karaktere odaklanırken Nomad sınıfı ise Mad Max tarzı bir hayatı benimsemiş ve Badlands bölgesinde büyümüş bir karakteri tecrübe etmemizi sağlayacak. Son olarak Corpo sınıfında ise Arasaka Corp.’da başarı merdivenlerini tırmanan bir karakteri yöneteceğiz.

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Konu silahlara gelince ise envanterimiz bizleri üzmeyecekmiş gibi duruyor. Videoda gördüğümüz üzere Cyberpunk 2077’de üç ana sınıf silah bulunuyor. Bunlar silahın kullanım şekli, üreticisi ve gücüne göre değişkenlik gösteriyor. Power weapons kategorisinde günümüz ateşli silahları yer alırken, Cyperpunk 2077 dünyasında, bu silahların mermileri duvar gibi sert nesnelerden sektirilebiliyor. Tech Weapons kategorisinde ise mermiyi elektro manyetik enerjiyle hızlandırarak atan silahları görüyoruz. Bu silahlar, duvar gibi kalın nesneleri delme gücüne sahip. Günümüzde de bu tür silah çalışmaları devam etmekte. Oyunda son olarak Smart Weapons kategorisi karşımıza çıkıyor. Burada yer alan silahlardan çıkan mermiler güdümlü ve düşmanları takip etme özelliği bulunuyor. Bunun dışında kesici ve delici aletler ile cyberware adı altında vücudumuzdan çıkan savunma ve saldırı araçları da yine oyunda yer alan diğer “yıkım araçları”.

Etkinlikte son olarak aktör Keanu Reeves’in hayat verdiği Johnny Silverhand karakterinin müzik grubu Samurai videosuna yer verildi. Samurai için İsveçli hardcore punk grubu Refused ile çalışan CDPR, bu kapsamda yapılan kısa bir belgeseli ve oyunda yer alacak “A like Supreme” isimli şarkıyı paylaştı.

Paylaşılan her yeni detayla heyecan seviyesinin bir miktar daha artmasına neden olan Cyberpunk 2077 ilk etapta PlayStation 4, Xbox One ve PC için Türkçe altyazı seçeneğiyle birlikte piyasada olacak.

https://wccftech.com/cyberpunk-2077-night-city-wire-2-lifepaths-weapons-samurai-band/

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