Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu

Son yılların en merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 nihayet bu hafta oyunseverlerle buluşuyor. Oyunun incemele puanları da bugün itibarıyla ambargonun kalkmasıyla birlikte yayınlandı. Metacritic ortalaması şu anda 90 seviyesinde.
Paylaşılan incelemelere şöyle bir baktığımızda Cyberpunk 2077'nin genel anlamıyla çok beğenildiğini görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi, oyunun devasa, renkli ve canlı bilim-kurgu dünyasıyla müthiş bir RPG deneyimi sunduğunu söylüyor. Cyberpunk 2077'nin dünyasında yapılacak ve görülecek çok fazla içeriğin olduğu ve oyunseverleri yüzlerce saatlik yoğun bir deneyim beklediği yönünde ifadeler kullanılmış.
Diğer taraftan oyun için bazı eleştiriler de yapılmamış değil. Özellikle de PC Gamer ve Gamespot gibi bazı büyük yayıncılar, Cyberpunk 2077'de çok fazla bug olduğunu söylüyor. Örneğin Giant Bomb, Cyberpunk 2077'nin bu haliyle çıkış yapmasının bir hata olduğunu bile söylemiş. Çıkış sürecinde oyuncuları biraz buglı bir deneyim bekliyor gibi.
Son olarak oyun içi savaş/dövüş (combat) mekanikleri ise Cyberpunk 2077'nin çok güçlü olmayan taraflarından olacak gibi. Witcher 3 oyunun da bildiğiniz gibi bu yönü eleştirilmişti. Cyberpunk 2077 de yine daha çok büyük dünyası ve atmosferiyle oyuncuları etkileyecek gibi görünüyor.
Metacritic ortalaması: 90
- Windows Central -- 100
- Gameblog.fr -- 100
- IGN Japan -- 100
- M3 -- 100
- TheGamer -- 100
- VG247 -- 100
- VGC -- 100
- GameSpew -- 100
- GamesRadar+ -- 100
- Stevivor -- 95
- Areajugones -- 95
- MGG Spain -- 94
- Vandal -- 93
- GameWatcher -- 90
- IGN -- 90
- RPG Site -- 90
- Game Informer -- 90
- Carole Quintaine -- 90
- Eurogamer Italy -- 90
- Everyeye.it -- 90
- JeuxActu -- 90
- Millenium -- 85
- Screen Rant -- 80
- Trusted Reviews -- 80
- PC Gamer -- 78
- Gamespot -- 70
- GamesBeat -- 60
https://www.metacritic.com/game/pc/cyberpunk-2077/critic-reviews Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Oyunu daha yapmaya başlarken görsel yayınlıyorlar gizemli vs. Sonra teaser atıyorlar ortaya. En son fragman üzerine fragman. Son bir türlü çıkamayan oyununu erteleme haberleri.
İyi bir oyun olacak o kesin ama bu kadar reklamın üzerine yetersiz kalacak.
Bir de şu film sektörü ile oyun sektörü ne zaman birleşecek acaba. Güzel senaryosu olan oyunlarda o kadar çok saçma sapan diyaloglar var ki ana konu arka planda kalıyor. Hikaye yi doğru şekilde işleyen bir tane oyun dahi görmedim. Seslendirmeler keza öyle kalitesiz.
Bi Warner Bros Universal film şirketlerinin kalitesinde bir tane oyun firması yok. Var gerçi Sony var o da PS tarafında oyunları göremiyoruz.
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