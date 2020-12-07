Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu

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Son yılların en merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 nihayet bu hafta oyunseverlerle buluşuyor. Oyunun incemele puanları da bugün itibarıyla ambargonun kalkmasıyla birlikte yayınlandı. Metacritic ortalaması şu anda 90 seviyesinde.

Paylaşılan incelemelere şöyle bir baktığımızda Cyberpunk 2077'nin genel anlamıyla çok beğenildiğini görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi, oyunun devasa, renkli ve canlı bilim-kurgu dünyasıyla müthiş bir RPG deneyimi sunduğunu söylüyor. Cyberpunk 2077'nin dünyasında yapılacak ve görülecek çok fazla içeriğin olduğu ve oyunseverleri yüzlerce saatlik yoğun bir deneyim beklediği yönünde ifadeler kullanılmış.

Diğer taraftan oyun için bazı eleştiriler de yapılmamış değil. Özellikle de PC Gamer ve Gamespot gibi bazı büyük yayıncılar, Cyberpunk 2077'de çok fazla bug olduğunu söylüyor. Örneğin Giant Bomb, Cyberpunk 2077'nin bu haliyle çıkış yapmasının bir hata olduğunu bile söylemiş. Çıkış sürecinde oyuncuları biraz buglı bir deneyim bekliyor gibi.

Son olarak oyun içi savaş/dövüş (combat) mekanikleri ise Cyberpunk 2077'nin çok güçlü olmayan taraflarından olacak gibi. Witcher 3 oyunun da bildiğiniz gibi bu yönü eleştirilmişti. Cyberpunk 2077 de yine daha çok büyük dünyası ve atmosferiyle oyuncuları etkileyecek gibi görünüyor.

Metacritic ortalaması: 90

Windows Central -- 100

Gameblog.fr -- 100

IGN Japan -- 100

M3 -- 100

TheGamer -- 100

VG247 -- 100

VGC -- 100

GameSpew -- 100

GamesRadar+ -- 100

Stevivor -- 95

Areajugones -- 95

MGG Spain -- 94

Vandal -- 93

GameWatcher -- 90

IGN -- 90

RPG Site -- 90

Game Informer -- 90

Carole Quintaine -- 90

Eurogamer Italy -- 90

Everyeye.it -- 90

JeuxActu -- 90

Millenium -- 85

Screen Rant -- 80

Trusted Reviews -- 80

PC Gamer -- 78

Gamespot -- 70

GamesBeat -- 60

https://www.metacritic.com/game/pc/cyberpunk-2077/critic-reviews

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