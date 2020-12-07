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    Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu

    Cyberpunk 2077'nin inceleme puanları yayınlandı. Oyun genel anlamıyla epey beğenilmiş olsa da bazı eleştirmenler oyunda çok fazla bug olduğunu söylüyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8,5b
    1
    27
    Oyunlar
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    12

    Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu
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    Son yılların en merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 nihayet bu hafta oyunseverlerle buluşuyor. Oyunun incemele puanları da bugün itibarıyla ambargonun kalkmasıyla birlikte yayınlandı. Metacritic ortalaması şu anda 90 seviyesinde.

    Paylaşılan incelemelere şöyle bir baktığımızda Cyberpunk 2077'nin genel anlamıyla çok beğenildiğini görüyoruz. Eleştirmenlerin hemen hepsi, oyunun devasa, renkli ve canlı bilim-kurgu dünyasıyla müthiş bir RPG deneyimi sunduğunu söylüyor. Cyberpunk 2077'nin dünyasında yapılacak ve görülecek çok fazla içeriğin olduğu ve oyunseverleri yüzlerce saatlik yoğun bir deneyim beklediği yönünde ifadeler kullanılmış.

    Diğer taraftan oyun için bazı eleştiriler de yapılmamış değil. Özellikle de PC Gamer ve Gamespot gibi bazı büyük yayıncılar, Cyberpunk 2077'de çok fazla bug olduğunu söylüyor. Örneğin Giant Bomb, Cyberpunk 2077'nin bu haliyle çıkış yapmasının bir hata olduğunu bile söylemiş. Çıkış sürecinde oyuncuları biraz buglı bir deneyim bekliyor gibi.

    Son olarak oyun içi savaş/dövüş (combat) mekanikleri ise Cyberpunk 2077'nin çok güçlü olmayan taraflarından olacak gibi. Witcher 3 oyunun da bildiğiniz gibi bu yönü eleştirilmişti. Cyberpunk 2077 de yine daha çok büyük dünyası ve atmosferiyle oyuncuları etkileyecek gibi görünüyor.

    Metacritic ortalaması: 90

    • Windows Central -- 100
    • Gameblog.fr -- 100
    • IGN Japan -- 100
    • M3 -- 100
    • TheGamer -- 100
    • VG247 -- 100
    • VGC -- 100
    • GameSpew -- 100
    • GamesRadar+ -- 100
    • Stevivor -- 95
    • Areajugones -- 95
    • MGG Spain -- 94
    • Vandal -- 93
    • GameWatcher -- 90
    • IGN -- 90
    • RPG Site -- 90
    • Game Informer -- 90
    • Carole Quintaine -- 90
    • Eurogamer Italy -- 90
    • Everyeye.it -- 90
    • JeuxActu -- 90
    • Millenium -- 85
    • Screen Rant -- 80
    • Trusted Reviews -- 80
    • PC Gamer -- 78
    • Gamespot -- 70
    • GamesBeat -- 60


    https://www.metacritic.com/game/pc/cyberpunk-2077/critic-reviews Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    joven 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyuna 60 verenler neden vermiş bilemem yalnız 100 verenler bence olayı sanki çok abartmış
    Yanıtla +32
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    th9 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    abi her cp 2077 haberinin altına balon diyosun,derdin ne söyle.cs mi oynuyosun lol mü
    Yanıtla +28
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    FeritDolunay 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    100 verenler abartı olduğu kadar Gamespot gibi aşırı düşük verenler de saçma. Ortalamanın bu kadar altında olabilir mi? Özellikle Gamspotun yazdıklarını okuyun bu kadar oyun eleştirmeyi bilmeyen birinin yazması komik olmuş. Tamam oyun abartılmasın ama bu da değil gibi duruyor. Kullanıcı puanı belli eder.
    100 verenler abartı olduğu kadar Gamespot gibi aşırı düşük verenler de saçma. Ortalamanın bu kadar altında olabilir mi? Özellikle Gamspotun yazdıklarını okuyun ...
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    Yanıtla +9
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ahrimar (ss ss) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    polisleri neden ezemiyorum arabayla?
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    ahrimar (ss ss) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gtx980m ile 1080pde 30fps alıyorum. her şey kapalı. :)
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    emmare (sait kurada) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    adamlar bu oyuna acaip yatirim yapti... reklamların haddi hesabi yok...gaza geldim bende on siparis verdim, bu tarz oyunlardan cabuk sıkılan biri olarak...rdr 2 yi bile tam bitirmeden kaldirdim pc den...witcher 3 de ayni...konusmaktan baska bi cacik yok oyunda bakmayin siz enisin witcher sevdasina onun ki yeteneksizlikten kaynakli....bu oyundan da cabuk sikilacakmisim gibi geliyor...beni yaniltmayan tek firma fromsoftware, bekliyoruz seni Elden Ring....
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    SharinganıOlmayanAdam (mehmet doğan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıksa da youtube dan izlesem
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    selimyuksel (Selim Yüksel) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir oyunu çıkarmadan önce 40 defa milletin gözüne sokarsan balon gibi şişmesi normal. Şahsen benim hiç ilgimi çekmiyor ve genelde es son satın alacağım oyunlar oluyor...

    Oyunu daha yapmaya başlarken görsel yayınlıyorlar gizemli vs. Sonra teaser atıyorlar ortaya. En son fragman üzerine fragman. Son bir türlü çıkamayan oyununu erteleme haberleri.

    İyi bir oyun olacak o kesin ama bu kadar reklamın üzerine yetersiz kalacak.


    Bir de şu film sektörü ile oyun sektörü ne zaman birleşecek acaba. Güzel senaryosu olan oyunlarda o kadar çok saçma sapan diyaloglar var ki ana konu arka planda kalıyor. Hikaye yi doğru şekilde işleyen bir tane oyun dahi görmedim. Seslendirmeler keza öyle kalitesiz.

    Bi Warner Bros Universal film şirketlerinin kalitesinde bir tane oyun firması yok. Var gerçi Sony var o da PS tarafında oyunları göremiyoruz.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Asmodax 1 hf. ( Mesaj Silindi ) selimyuksel
    Rockstar?
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    muvaZaa xD 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu alacak param var oynayacak sistemim yok :(
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    merlininkazanına göndermişler :D
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    FeritDolunay 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    100 verenler abartı olduğu kadar Gamespot gibi aşırı düşük verenler de saçma. Ortalamanın bu kadar altında olabilir mi? Özellikle Gamspotun yazdıklarını okuyun bu kadar oyun eleştirmeyi bilmeyen birinin yazması komik olmuş. Tamam oyun abartılmasın ama bu da değil gibi duruyor. Kullanıcı puanı belli eder.
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    Nakuğod (Doğu ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnanılmaz bir pazarlama bütçesine sahip bir oyun, gerçek oyuncu yorumları daha doğru sonuçlar verecektir. Burada yapılan yorumların bariz taraflı olduğunu düşünüyorum.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gamespot 70? 100 üzerinden 70? Neyse şöyle eli yüzü düzgün bir şekilde gelsin de buglar bir giderilsin öyle oynarız.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    8497 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    cyberpunk 2077, cyberpunk ve
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