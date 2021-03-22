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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı, CD Projekt'ten ayrıldığını açıkladı

    Cyberpunk 2077'nin baş oynanış tasarımcısı Andrzej Zawadzki, CD Projekt Red'den ayrıldığını açıkladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    22 Mart 2021, 20:00 (2 sa.)
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı, CD Projekt'ten ayrıldığını açıkladı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmiş durumda. Büyük umutlarla beklenen oyun ne yazık ki bekleneni verememiş ve birçok sorun ile çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de oyunu yapan stüdyodan önemli bir isim ayrıldı.

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    Cyberpunk 2077'nin baş oynanış tasarımcısı olan CD Projekt Red çalışanı Andrzej Zawadzki, şahsi Twitter hesabı üzerinden şirketten ayrıldığını açıkladı. Kendisi CD Projekt'te geçirdiği 8 yılın ardından şirketten ayrılıyor. Andrzej Zawadzki, Cyberpunk 2077'deki baş oynanış tasarımcısı görevinden önce The Witcher 3: Wild Hunt ve DLC'leri olan Hearts of Stone ve Blood and Wine oyunları üzerinde kalite kontrol ekibinde çalışmıştı.

    2016 yılında Junior Oyun Tasarımcısı olarak Cyberpunk 2077 üzerinde çalışmaya başladı ve 2020 yılının Mart ayında da kendisi Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı oldu. 

    Kendisi neden ayrıldığına dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak yaptığı paylaşımda yeni bir maceranın zamanının geldiğini aktardı. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.



    https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-lead-gameplay-designer-leaves-cd-projekt-red/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 22 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    K kbere (Önder D) 29 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adam 4 yıl önce Junior tasarımcıymış, artık arada kaç tane adam gitmişse oyun çıkana kadar baş tasarımcı haline gelmiş. Ki o da senesi dolmadan gidiyor. Benim gibi enayiler de Witcher'ı yapan ekip yaptı diye güvenip oyunu aldı.
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    WeDneS (Ercan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başaramadık abi
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun tarihinin en balon oyunu üzerinde çalışmış olmak
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    Ocelot- 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar bu adamı yargılamış hemen ama belki de bir hatası yok kimbilir neler yapmak istedi bu oyunda berbat bir yönetimden, oyun motorunun dandikliğinden istediğini yaptıramadı. İlerde Cyberpunk 2077'nin perde arkası sıkça okur anlarız artık
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    M mrthr3535 (murat hür) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece oynanış mekanikleri iyiydi zaten , içerik üreticilerde sıkıntı 😂
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    Artizt (Mert ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu yapıp istifa etseydi bari, hâlâ beta aşamasında oyun resmen, reklamı yapılan bir oyun da ortaya çıkmadı, C2077 iflah olmaz bu saatten sonra.
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    melkor23 (Ertunga ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk temasının sınırsız olanaklarından bu kadar kötü ve sıkıcı bir oynanış çıkarmış olması özgeçmişine büyük bir katkı sağlayacaktır.
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) melkor23
    buna verecek bir sürü cevabı olabilir. bize açıklanmadı belki ama işverenle görüşmelerinde söyleyecektir.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ayıp etmiş, niye ayrılmış ki. Halbuki oyun tam anlamıyla patlamıştı 😅😂
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