Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı, CD Projekt'ten ayrıldığını açıkladı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin yayınlanmasının üzerinden yaklaşık 3 ay geçmiş durumda. Büyük umutlarla beklenen oyun ne yazık ki bekleneni verememiş ve birçok sorun ile çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de oyunu yapan stüdyodan önemli bir isim ayrıldı.

İlginizi Çekebilir

CD Projekt, Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı için uzun ve ayrıntılı bir mesaj yayınladı

Ayrıca Bkz. "Söylentiye göre Sony; PS3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarını yazın kapatacak"

Cyberpunk 2077'nin baş oynanış tasarımcısı olan CD Projekt Red çalışanı Andrzej Zawadzki, şahsi Twitter hesabı üzerinden şirketten ayrıldığını açıkladı. Kendisi CD Projekt'te geçirdiği 8 yılın ardından şirketten ayrılıyor. Andrzej Zawadzki, Cyberpunk 2077'deki baş oynanış tasarımcısı görevinden önce The Witcher 3: Wild Hunt ve DLC'leri olan Hearts of Stone ve Blood and Wine oyunları üzerinde kalite kontrol ekibinde çalışmıştı.

2016 yılında Junior Oyun Tasarımcısı olarak Cyberpunk 2077 üzerinde çalışmaya başladı ve 2020 yılının Mart ayında da kendisi Cyberpunk 2077'nin Baş Oynanış Tasarımcısı oldu.

Kendisi neden ayrıldığına dair bir açıklamada bulunmadı. Ancak yaptığı paylaşımda yeni bir maceranın zamanının geldiğini aktardı. Bahsi geçen paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-lead-gameplay-designer-leaves-cd-projekt-red/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.