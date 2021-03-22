Söylentiye göre Sony; PS3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarını yazın kapatacak

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Sony, yeni konsolu PlayStation 5'i çıkarmasının ardından eski nesil konsollar için yavaş yavaş desteklerini sonlandırmaya başlıyor.

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The Gamer'dan Kirk Mckeand, geçtiğimiz saatlerde Sony'nin bu yaz PlayStation 3, PSP ve PS Vita konsollarının online mağazalarını kapatmayı planladığını açıkladı. Bu raporu birkaç saat sonra ScourgeBringer yönetmeni Thomas Alternburger de onayladı.

Henüz resmi olmadığı için söylenti diyoruz ancak büyük bir ihtimalle haberlerin doğru olduğunu söylemek gerek. Habere göre PlayStation 3 ve PSP mağazaları 2 Temmuz 2021'de, PS Vita mağazası ise 27 Ağustos 2021'de kapanacak. Bu mağazaların kapanıyor olması demek artık mağazadan bir şey satın alamayacağımız anlamına geliyor. Ancak raporda, daha önceden satın aldığınız oyunlara ne olacağı belirtilmemiş. Sony'den resmi açıklama gelince o da açıklığa kavuşacaktır.

Her ne kadar PS3 ve PSP fazlasıyla eski cihazlar olsa da PS Vita, sanıyoruz ki birçok oyuncunun gözünde her zaman büyük bir hayal kırıklığı olarak kalacak. Sony, PlayStation 4'ün Topluluklar özelliğini sonlandırarak o tarafta da yavaş yavaş nesil geçişine başlamıştı.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/ps3_ps_vita_and_psp_online_stores_to_close_this_summer_says_new_report

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