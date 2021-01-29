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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin eski yamasındaki hataları düzelten yeni bir yama yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda gelen ilk büyük yama olan Patch 1.1 ne yazık ki oyundaki bazı sorunları düzeltirken yeni bir sorun ortaya çıkarmıştı. Bu yama da bu sorunu düzeltiyor.
    56 sn.
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    Özgür Eroğlu
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    Cyberpunk 2077'nin eski yamasındaki hataları düzelten yeni bir yama yayınlandı
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    Geçtiğimiz haftalarda CD Projekt Red'in söz verdiği Cyberpunk 2077'nin büyük yaması yayınlandı. Bu yama ile ikinci yama için bir altyapı hazırlandı ve bazı sorunlar düzeltildi. Ancak bazı sorunlara da yol açtı.

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    Patch 1.1 isimli yama ile oyunun hikaye görevinde bir sorun ortaya çıktı ve bu sorun sebebiyle oyuncular hikayede ilerleme sağlayamadı. Sokağın Aşağısında isimli görevde oyuncuların Takemura'dan bir çağrı alması gerekiyordu ancak oyuncular çağrıyı alsa da Takemura konuşmadığı için görev ilerlemiyordu. Sorun fark edildiği gibi CD Projekt Red, geçici bir çözüm sundu oyunculara.

    Geçtiğimiz saatlerde de bu sorunu tamamen ortadan kaldıran bir yama yayınlandı. Yani kısaca Kotaku'nun attığı başlıkta da yazdığı gibi eski yamayı düzelten yeni bir yama yayınlandı.

    Cyberpunk 2077'nin son büyük yaması şubat ayında yayınlanacak ve onun oyunun sorunlarını büyük ölçüde gidermesi bekleniyor.



    https://kotaku.com/new-cyberpunk-patch-fixes-the-old-cyberpunk-patch-1846149035 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    42 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
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