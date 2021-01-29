Cyberpunk 2077'nin eski yamasındaki hataları düzelten yeni bir yama yayınlandı

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Geçtiğimiz haftalarda CD Projekt Red'in söz verdiği Cyberpunk 2077'nin büyük yaması yayınlandı. Bu yama ile ikinci yama için bir altyapı hazırlandı ve bazı sorunlar düzeltildi. Ancak bazı sorunlara da yol açtı.

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Patch 1.1 isimli yama ile oyunun hikaye görevinde bir sorun ortaya çıktı ve bu sorun sebebiyle oyuncular hikayede ilerleme sağlayamadı. Sokağın Aşağısında isimli görevde oyuncuların Takemura'dan bir çağrı alması gerekiyordu ancak oyuncular çağrıyı alsa da Takemura konuşmadığı için görev ilerlemiyordu. Sorun fark edildiği gibi CD Projekt Red, geçici bir çözüm sundu oyunculara.

Geçtiğimiz saatlerde de bu sorunu tamamen ortadan kaldıran bir yama yayınlandı. Yani kısaca Kotaku'nun attığı başlıkta da yazdığı gibi eski yamayı düzelten yeni bir yama yayınlandı.

Cyberpunk 2077'nin son büyük yaması şubat ayında yayınlanacak ve onun oyunun sorunlarını büyük ölçüde gidermesi bekleniyor.

https://kotaku.com/new-cyberpunk-patch-fixes-the-old-cyberpunk-patch-1846149035

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