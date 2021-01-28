PlayStation 5 özel oyunu Returnal ertelendi

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığıüçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal ertelendi.

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PlayStation 5'in bu yıl içerisinde çıkacak olan ilk özel oyunlarından biri olması planlanan Returnal ne yazık ki ertelendi. Ancak hala ilklerden biri olduğunu söyleyebiliriz çünkü çok uzun bir süre ertelenmedi. Normalde 19 Mart'ta çıkması beklenen Returnal, 30 Nisan 2021'e ertelendi.

Sony, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, oyunun geliştirici stüdyosu Housemarque'nin, oyunu istediği kaliteye ulaştırabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu yıl birçok oyunun ertelenmesi bekleniyor. Şu ana kadar birkaç farklı büyük oyun çoktan ertelendi ve daha fazla ertelenme de yaşanacak gibi. En azından PlayStation 5 sahipleri Returnal için yalnızca yaklaşık 1.5 ay daha beklemek zorunda kalacak. Umuyoruz ki daha fazla ertelenme yaşanmaz.

https://www.gematsu.com/2021/01/returnal-delayed-to-april-30

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