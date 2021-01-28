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    PlayStation 5 özel oyunu Returnal ertelendi

    Geçtiğimiz yıl Sony sunumunda duyurulan üçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal, ne yazık ki ertelendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    PlayStation 5 özel oyunu Returnal ertelendi
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Housemarque'nin yaptığıüçüncü şahıs bakış açısına sahip roguelike shooter oyunu Returnal ertelendi. 

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    PlayStation 5'in bu yıl içerisinde çıkacak olan ilk özel oyunlarından biri olması planlanan Returnal ne yazık ki ertelendi. Ancak hala ilklerden biri olduğunu söyleyebiliriz çünkü çok uzun bir süre ertelenmedi. Normalde 19 Mart'ta çıkması beklenen Returnal, 30 Nisan 2021'e ertelendi.

    Sony, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, oyunun geliştirici stüdyosu Housemarque'nin, oyunu istediği kaliteye ulaştırabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. 

    Bu yıl birçok oyunun ertelenmesi bekleniyor. Şu ana kadar birkaç farklı büyük oyun çoktan ertelendi ve daha fazla ertelenme de yaşanacak gibi. En azından PlayStation 5 sahipleri Returnal için yalnızca yaklaşık 1.5 ay daha beklemek zorunda kalacak. Umuyoruz ki daha fazla ertelenme yaşanmaz.



    https://www.gematsu.com/2021/01/returnal-delayed-to-april-30 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    9 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    El Goblino (Cevdet ) 5 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ortalama geliyor bu bana, tabiii gelissin guzel guzel acelesi yok..!
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    Captain Marvel (Semih İnce) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    600 tl oldugu için beni çok ilgilendirmiyor, isterse 2 yıl ertelensin.
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    xreaLy (Yakup UZ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok büyük bir ertelenme sayılmaz. Bekliyoruz bakalım nasıl bir oyun olacak.
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