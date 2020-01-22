Cyberpunk 2077’nin gecikmesi konsollar yüzünden olabilir

CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 oyun dünyası tarafınadn merakla bekleniyor. Kısa bir süre kaldı derken erteleme haberiyle gündeme gelen yeni yapımın üzücü haberinin arkasındaki neden konsollar olabilir.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi
Oyun konsollara yönelik optimizasyon için ertelendi
Geliştirici ekipten bir ismin katıldığı yayında aktardıklarına göre oyun şu anda hazır. Buna karşın mevcut konsollarda oldukça kötü bir performans sergileyen oyun eski donanımda dahi yüz güldürücü seviyeye getirilmek amacıyla ertelenmiş.
Şu ana kadar merak edilen konulardan birisi olan Cyberpunk 2077’nin PlayStation 4 ve Xbox One’da nasıl görüneceği konusu böylelikle yeniden canlanmış oldu. Dahası PlayStation 4 Pro'nun baz versiyona göre nasıl bir grafik artısı sunacağı da ayrı bir konu olarak önemini koruyor.
Ayrıca Bkz. "Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz"
Erteleme kararı şu an için en azından geçerli bir sebebe dayanıyor görünüyor. Stabil bir deneyim sunan oyun için biraz daha beklemeye değebilir. Son olarak Cyberpunk 2077’nin 17 Eylül’de indirmeye sunulacağını hatırlatalım.
https://www.overclock3d.net/news/software/cyberpunk_2077_s_delay_was_reportedly_due_to_console_optimisation_issues/1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
7 Kişi Okuyor (1 Üye, 6 Misafir) 2 Masaüstü 5 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
1747 kez okundu.
12 yorum yazıldı.
HABERİN ETİKETLERİ
cyberpunk 2077, cd projekt red ve