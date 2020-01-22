Cyberpunk 2077’nin gecikmesi konsollar yüzünden olabilir

Tam Boyutta Gör

CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 oyun dünyası tarafınadn merakla bekleniyor. Kısa bir süre kaldı derken erteleme haberiyle gündeme gelen yeni yapımın üzücü haberinin arkasındaki neden konsollar olabilir.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'den kötü haber: 5 ay ertelendi

Oyun konsollara yönelik optimizasyon için ertelendi

Geliştirici ekipten bir ismin katıldığı yayında aktardıklarına göre oyun şu anda hazır. Buna karşın mevcut konsollarda oldukça kötü bir performans sergileyen oyun eski donanımda dahi yüz güldürücü seviyeye getirilmek amacıyla ertelenmiş.

Tam Boyutta Gör

Şu ana kadar merak edilen konulardan birisi olan Cyberpunk 2077’nin PlayStation 4 ve Xbox One’da nasıl görüneceği konusu böylelikle yeniden canlanmış oldu. Dahası PlayStation 4 Pro'nun baz versiyona göre nasıl bir grafik artısı sunacağı da ayrı bir konu olarak önemini koruyor.

Ayrıca Bkz. "Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz"

Erteleme kararı şu an için en azından geçerli bir sebebe dayanıyor görünüyor. Stabil bir deneyim sunan oyun için biraz daha beklemeye değebilir. Son olarak Cyberpunk 2077’nin 17 Eylül’de indirmeye sunulacağını hatırlatalım.

https://www.overclock3d.net/news/software/cyberpunk_2077_s_delay_was_reportedly_due_to_console_optimisation_issues/1

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.