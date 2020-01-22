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    Cyberpunk 2077’nin gecikmesi konsollar yüzünden olabilir

    Oyun dünyasının uzunca bir süredir heyecanla beklediği Cyberpunk 2077 geçtiğimiz günlerde gelen erteleme haberiyle üzdü. Görünüşe göre oyun hazır olabilir.
    22 sa.
    1,7b
    7
    14
    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Cyberpunk 2077’nin gecikmesi konsollar yüzünden olabilir
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    CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 oyun dünyası tarafınadn merakla bekleniyor. Kısa bir süre kaldı derken erteleme haberiyle gündeme gelen yeni yapımın üzücü haberinin arkasındaki neden konsollar olabilir.

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    Oyun konsollara yönelik optimizasyon için ertelendi

    Geliştirici ekipten bir ismin katıldığı yayında aktardıklarına göre oyun şu anda hazır. Buna karşın mevcut konsollarda oldukça kötü bir performans sergileyen oyun eski donanımda dahi yüz güldürücü seviyeye getirilmek amacıyla ertelenmiş.

    Cyberpunk 2077’nin gecikmesi konsollar yüzünden olabilir
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    Şu ana kadar merak edilen konulardan birisi olan Cyberpunk 2077’nin PlayStation 4 ve Xbox One’da nasıl görüneceği konusu böylelikle yeniden canlanmış oldu. Dahası PlayStation 4 Pro'nun baz versiyona göre nasıl bir grafik artısı sunacağı da ayrı bir konu olarak önemini koruyor.

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     Erteleme kararı şu an için en azından geçerli bir sebebe dayanıyor görünüyor. Stabil bir deneyim sunan oyun için biraz daha beklemeye değebilir. Son olarak Cyberpunk 2077’nin 17 Eylül’de indirmeye sunulacağını hatırlatalım.



    https://www.overclock3d.net/news/software/cyberpunk_2077_s_delay_was_reportedly_due_to_console_optimisation_issues/1 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    EmreDFace 7 sa.
    Şu ön sipariş olayına açıpta çıkış tarihinin ertelenme olayı hakikaten sıkıcı bir durum.
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    DH Misafiri 9 sa.
    Donanım en başından belliydi, iyi plan yapmaları gerekirdi. Optimizasyon özürlü CD Projekt'e şunu izletin grafik, TPS kamera, ara sahne, super power nasıl yapılır öğrensin.<br /> <a target="_blank" href="https://www.youtube.com/watch?v=SbTS56NIyJs&t=1m09s"class="lnk" title="https://www.youtube.com/watch?v=SbTS56NIyJs&t=1m09s">youtube.com/...</a>
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    DH Misafiri 9 sa.
    3 gün önce yapımcı çıktı açıklama yaptı, oyunun yeni nesille alakası yok dedi. Teknik olarak baştan sona hazır olduğu sadee bug fixing ve polishing yapıldığı açıklandı ama siz bunu haber olarak sallamaktan utanmadınız
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    JaReD22 10 sa.
    Sabredin arkadaşlar erken çıkıp sorunlu bir oyun olarak çıkacağına geç çıksın kusursuz olsun daha iyi
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    dark dragon 10 sa.
    Baştan demeseydin o zaman çıkaracağız diye, şimdi uğraş dur.
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    Dark-Samurai 11 sa.
    Hep bu xbox one çöpünün yüzünden.
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    Anthropomancy 12 sa.
    Yeni konsol içindir bence stabilite filan hikaye
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    KARTALIZMA 12 sa.
    Şu anda PS5'in çıkış tarihi belli değil. Herkes yıl sonu diyor. 2021'e sarkabilir. Erteleme nedeninin bu olduğunu sanmıyorum. Dedikleri gibi stabil oyun deneyimi içindir.
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    byvolcan 11 sa. KARTALIZMA
    sony resmi olarak açıkladı hocam 2020 holiday diye...
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    12 yorum yazıldı.

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    cyberpunk 2077, cd projekt red ve
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