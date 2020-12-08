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    Cyberpunk 2077’nin ilk gün yaması ile farklı bir oyun karşımıza çıkacak

    Yılın en çok beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077'nin inceleme ambargosu dün akşam saatlerinde kalktı ve oyun dünyasının tek gündemi şu anda Cyberpunk 2077.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077’nin ilk gün yaması ile farklı bir oyun karşımıza çıkacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok az bir süre kaldı. Oyunun inceleme ambargosu da dün akşam saatlerinde kalktı ve şu anda oyun dünyasında konuşulan tek şey oyunun iyi mi yoksa kötü mü olduğu.

    Oyunun iyi veya kötü olması kişiden kişiye elbette değişen bir durum ancak genel yorumlara bakıldığında büyük bir çoğunluğun oyunu sevdiğini söyleyebiliriz. Şu an için oyunda kötü denebilecek tek şey oyun içi hatalar ve performans sorunları gibi duruyor. Bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi güncelleme ile düzeltilecek şeyler. Yine de CD Projekt tarafından bir açıklama gelmesi rahatlatıcı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?"

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi"

    Twitter üzerinden bir oyuncunun, oyunu geliştiren isimlerden Fabian Mario Döhla'ya mevcut sorunları sorması üzerine geliştiriciden rahatlatıcı bir açıklama geldi. Söylediğine göre konsollarda gelecek güncelleme ile birlikte tamamen farklı bir oyun sunulacak. Şu anda oyun basını hariç oyunu kimse oynamadığı için aslında normal oyuncular için hiçbir şey fark etmeyecek. Çıkmamış bir oyun için bu kadar büyük kargaşa yaşanması da fazlasıyla ilginç. Bu oyunun ne kadar büyük bir kiteleye ulaştığını ve ne kadar heyecanla beklendiğini bizlere gösteriyor.

    Aynı şekilde oyunun PC sürümüne gelecek ilk gün yaması ile bilrikte de birçok hatanın düzeltileceği ve performans sorunlarının giderileceği söylendi. Oyunun içerik konusunda hiçbir sıkıntısı olmadığı zaten açık bir şekilde belli. Oyun resmi olarak çıkmadığı için performans ve hatalar için eleştirmek de pek doğru değil. Oyunun resmi çıkış gününde gerçekten oyunu oynayamayacak veya tat kaçıracak kadar performans sorunu olursa o zaman eleştiriyi hak ettiğini söyleyebiliriz.

    Cyberpunk 2077 konsollarda 10 Aralık'ta Türkiye saati ile 00:00'da, PC ve Stadia için ise 03:00'da yayınlanacak.



    Kaynakça https://www.gamesradar.com/cyberpunk-2077-is-a-different-game-after-console-update-says-cdpr-dev/ https://www.ign.com/articles/cyberpunk-2077-bugs-patch-day-1-ps5-xbox-series-x-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    AlphaKnight (Tarkan Düzgün) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu alamayan yada oynayamayan balon diyor ne boş muhabbetsiniz
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    wtersad (ersad ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    balon oyun gta nın yerini hiçbiri tutamaz
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O zaman o kadar beklenti yaratmayacaklar daha çıkmadan. Normal şekilde çıkaracaksın oyun gerçekten dediğin kadar iyi ise bir şekilde zaten kitlelere ulaşır. İyi mala reklam gerekmez, o kendini zaten bir şekilde sattırır.
    Sen daha oyunu piyasaya sürmeden "Öyle uçacak, böyle kaçacak. Lan valla böyle oyun görmediniz olum şimdiye kadar" diye reklam yapar insanlarda böyle algı yaratmaya çalışırsan en ufak hatada oyunu da gömecekler seni de. Bu işler böyle kusura bakmasınlar.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    adamların tek korktuğu şey, ağzı olan konuşuyor die, buglar yüzünden oyunun gömülmesinden çekinmişler gibi
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    overactive (yiğit ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    güncellemeyi aynı anda binlerce insan indirmeye çalışacağından o gün serverların durumunu merak ediyorum. bakalım çökecekler mi ?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu oyunu linux için çıkarmadılar ya ben başka bir şey demiyorum.

    bu oyun sayesinde kullanıcı sayısında %25 artış kaçınılmaz olurdu.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oha daha oyun çıkmadan yamaya mı ihtiyacı varmış?
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun engellendiğinde bu yama üzerinde çalışmışlar belli ki... yamanın dağıtılacak sürüme eklenmesi ise sertifikasyon işlemleri nedeniyle zor oluyormuş. Daha uzun bir ertelemeye sebep verebilirdi. Sanırsam bu nedenle yayıncılar ilk gün yaması çıkartıyor...
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme bari erken den verin de toplu indirelim
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    Jon_Kar 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk Gün Yamasi 50 gb
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    5521 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, hatalar ve
    4 etiket daha sorunlar ilk gün yaması güncelleme Yazılım
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