Cyberpunk 2077’nin ilk gün yaması ile farklı bir oyun karşımıza çıkacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok az bir süre kaldı. Oyunun inceleme ambargosu da dün akşam saatlerinde kalktı ve şu anda oyun dünyasında konuşulan tek şey oyunun iyi mi yoksa kötü mü olduğu.

Oyunun iyi veya kötü olması kişiden kişiye elbette değişen bir durum ancak genel yorumlara bakıldığında büyük bir çoğunluğun oyunu sevdiğini söyleyebiliriz. Şu an için oyunda kötü denebilecek tek şey oyun içi hatalar ve performans sorunları gibi duruyor. Bunlar da tahmin edebileceğiniz gibi güncelleme ile düzeltilecek şeyler. Yine de CD Projekt tarafından bir açıklama gelmesi rahatlatıcı.

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Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi"

Twitter üzerinden bir oyuncunun, oyunu geliştiren isimlerden Fabian Mario Döhla'ya mevcut sorunları sorması üzerine geliştiriciden rahatlatıcı bir açıklama geldi. Söylediğine göre konsollarda gelecek güncelleme ile birlikte tamamen farklı bir oyun sunulacak. Şu anda oyun basını hariç oyunu kimse oynamadığı için aslında normal oyuncular için hiçbir şey fark etmeyecek. Çıkmamış bir oyun için bu kadar büyük kargaşa yaşanması da fazlasıyla ilginç. Bu oyunun ne kadar büyük bir kiteleye ulaştığını ve ne kadar heyecanla beklendiğini bizlere gösteriyor.

Aynı şekilde oyunun PC sürümüne gelecek ilk gün yaması ile bilrikte de birçok hatanın düzeltileceği ve performans sorunlarının giderileceği söylendi. Oyunun içerik konusunda hiçbir sıkıntısı olmadığı zaten açık bir şekilde belli. Oyun resmi olarak çıkmadığı için performans ve hatalar için eleştirmek de pek doğru değil. Oyunun resmi çıkış gününde gerçekten oyunu oynayamayacak veya tat kaçıracak kadar performans sorunu olursa o zaman eleştiriyi hak ettiğini söyleyebiliriz.

Cyberpunk 2077 konsollarda 10 Aralık'ta Türkiye saati ile 00:00'da, PC ve Stadia için ise 03:00'da yayınlanacak.

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