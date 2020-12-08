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    Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi

    Yılın en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077, basına dağıtılmış durumda ve dün akşam saatlerinde incelemeler yayınlandı. Şimdi de PC için yapılan performans testleri ortaya çıktı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    18,2b
    1
    25
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, birkaç gündür basın tarafından oynanabiliyor. Ön sipariş veren oyuncular da şu anda ön yükleme yapabilir. Basın kuruluşları oyunu oynmaya başlayınca da tüm bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu"

    Oyunun incelemelerine genel olarak bakıldığında, oyunun iyi olduğunu ancak hala hatalar içerdiğini görüyoruz. Elbette ilk gün yayınlanacak olan yamadan sonra oyunu bir kez daha değerlendirmek gerek. Ancak şu an için oyunda oyun içi hataların olduğunu ve performans konusunda sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz.

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    Performans testlerine geçmeden önce oyunun oynanış süresinden de bahsedelim çünkü bir diğer eleştirilen konu da o. Oyunun sadece ana hikayesini oynamanın yaklaşık 20 - 30 saat sürdüğü söylenmiş genel olarak. Ortalama seviyede yan görev yapıldığında bu süre 40 - 50 saatlere çıkıyor. Ancak oyunu tamamen bitirmeye çalıştığınızda 100 saati bulduğu hatta geçtiği söylenmiş. Ayrıca oyunun çok ayrıntılı olduğu, ana hikaye süresinin oyunu keşfetmeye yetmediğini de birçok editör aktarmış.

    PC Performans Testleri

    Güncelleme: Bu testler, oyunun çıkış öncesi verseyonunda yapıldığı için CD Projekt Red, Tom's Hardware isimli siteden testlerin kaldırılmasını istedi. Oyunun tam sürümü için testler yakın zamanda paylaşılır ancak çıkış öncesi sorunların neredeyse hiçbiri yok.

    Paylaşılan performans testlerine göre oyunun şu anda bariz bir şekilde performans sorunları olduğunu söylemek gerek. CD Projekt Red'in açıkladığı sistem gereksinimleri ve FPS beklentisi şu anda karşılanmıyor. Aşağıda oyun için paylaşılan ayrıntılı sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

    Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi
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    Yüksek donanımlı sistemlerde oyunun iyi çalıştığını aslında yine görebiliyoruz ancak düşük donanımlarda beklenenden çok daha düşük bir performans gözüküyor. Özellikle GTX 1060 6GB, 1920x1080 Medium ayarlarda 40 FPS'i geçemiyor. Aşağıdaki galeriye bakarak Tom's Hardware isimli sitenin performans testlerini görebilirsiniz. Görsellerin sol üst tarafında testin hangi ayarlarda yapıldığı yazıyor. İlk gün yaması ile birlikte ya da ileride gelebilecek yama ile birlikte de daha iyi optimize edilmiş bir oyun ve daha yüksek FPS'leri görebileceğimizi hatırlatalım.

    Kullanılan ekran kartlarını da tabloda görebilirsiniz. Test edilen sistemin geri kalan parçaları şu şekilde:

    Intel Core i9-9900K
    MSI MEG Z390 Ace
    Corsair 2x16GB DDR4-3600 CL16
    XPG SX8200 Pro 2TB
    Seasonic Focus 850 Platinum
    Corsair Hydro H150i Pro RGB
    Phanteks Enthoo Pro M



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    inceleme kopyalarında agresif bir DRM koruması olduğu ve performans kayıplarının nedeninin bu olduğu, nihai tüketiciye ulaşacak olan sürümde ise hiçbir DRM koruması olmayacağı söylendiği halde halen kalkıp böyle bir haber girmek de yani ne bileyim...

    MEH
    inceleme kopyalarında agresif bir DRM koruması olduğu ve performans kayıplarının nedeninin bu olduğu, nihai tüketiciye ulaşacak olan sürümde ise hiçbir DRM koru...
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    Yanıtla +18
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    İonian_Gamer (on ) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) mrbulmus61
    İlk gün yamasıyla orta-yüksek ayarlarda Full HD oynarsınız hocam. Ram'e takviye yaparsanız iyi olabilir.
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ultr0n67 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendi sistemimle deneyeceğim :D
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    MC.CYBER_ (Serhan Şüküroğlu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Buda benden olsun Dolby Atmos ve Ambilight 

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    efeaferin 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    intel i5-6500 cpu 3.20ghz---16GB RAM---AMD Radeon R9 380 series low-mediumda kaç fps verir oynayabilir miyim arkadaşlar cevap verirseniz çok memnun kalırım.


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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İki günde Youtube oyunun hata içeren videolarıyla doldu
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    xamaximax 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    1060ların yerine 3060tialma zamanı geldi ama dolar bey izin vermiyor
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    MetalWave (serdar günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2060 9750H 60fps yi rahat verir gibi duruyor. sevindirici haber.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rx570 ekran kartı

    İ5 7500 işlemci

    16 GB ram

    Oyunu orta ayarlarda oynatır mı?
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    Nexus151 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnceleme sürümünde bulunan DRM koruması FPS'i düşürüyor diyenler DRM FPS'i çok etkilemez ancak 1-3 FPS arası farka yol açar önemli olan oyuna gelecek olan ilk gün yaması çünkü optimizasyon baya kötü gözüküyor şimdilik
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    from softwave 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    geçenlerde ekipten biri ceo mu neyse 176 saat mi ne oynamis bitiremedim hala diyordu simdi ise 100 saate yakin vay be.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    inceleme kopyalarında agresif bir DRM koruması olduğu ve performans kayıplarının nedeninin bu olduğu, nihai tüketiciye ulaşacak olan sürümde ise hiçbir DRM koruması olmayacağı söylendiği halde halen kalkıp böyle bir haber girmek de yani ne bileyim...

    MEH
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    18170 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Galeri, cyberpunk 2077 ve
    9 etiket daha performans pc sistem gereksinimler kaç fps performans testi ne kadar sürüyor oynanış süresi türkçe Yazılım
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