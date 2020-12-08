Cyberpunk 2077 PC performans testleri ve oynanış süresi

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, birkaç gündür basın tarafından oynanabiliyor. Ön sipariş veren oyuncular da şu anda ön yükleme yapabilir. Basın kuruluşları oyunu oynmaya başlayınca da tüm bilgiler yavaş yavaş gelmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 incelemeleri yayınlandı: İşte Metacritic notu"

Oyunun incelemelerine genel olarak bakıldığında, oyunun iyi olduğunu ancak hala hatalar içerdiğini görüyoruz. Elbette ilk gün yayınlanacak olan yamadan sonra oyunu bir kez daha değerlendirmek gerek. Ancak şu an için oyunda oyun içi hataların olduğunu ve performans konusunda sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077, PC - PS4 Pro grafik karşılaştırması

Performans testlerine geçmeden önce oyunun oynanış süresinden de bahsedelim çünkü bir diğer eleştirilen konu da o. Oyunun sadece ana hikayesini oynamanın yaklaşık 20 - 30 saat sürdüğü söylenmiş genel olarak. Ortalama seviyede yan görev yapıldığında bu süre 40 - 50 saatlere çıkıyor. Ancak oyunu tamamen bitirmeye çalıştığınızda 100 saati bulduğu hatta geçtiği söylenmiş. Ayrıca oyunun çok ayrıntılı olduğu, ana hikaye süresinin oyunu keşfetmeye yetmediğini de birçok editör aktarmış.

PC Performans Testleri

Güncelleme: Bu testler, oyunun çıkış öncesi verseyonunda yapıldığı için CD Projekt Red, Tom's Hardware isimli siteden testlerin kaldırılmasını istedi. Oyunun tam sürümü için testler yakın zamanda paylaşılır ancak çıkış öncesi sorunların neredeyse hiçbiri yok.

Paylaşılan performans testlerine göre oyunun şu anda bariz bir şekilde performans sorunları olduğunu söylemek gerek. CD Projekt Red'in açıkladığı sistem gereksinimleri ve FPS beklentisi şu anda karşılanmıyor. Aşağıda oyun için paylaşılan ayrıntılı sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Yüksek donanımlı sistemlerde oyunun iyi çalıştığını aslında yine görebiliyoruz ancak düşük donanımlarda beklenenden çok daha düşük bir performans gözüküyor. Özellikle GTX 1060 6GB, 1920x1080 Medium ayarlarda 40 FPS'i geçemiyor. Aşağıdaki galeriye bakarak Tom's Hardware isimli sitenin performans testlerini görebilirsiniz. Görsellerin sol üst tarafında testin hangi ayarlarda yapıldığı yazıyor. İlk gün yaması ile birlikte ya da ileride gelebilecek yama ile birlikte de daha iyi optimize edilmiş bir oyun ve daha yüksek FPS'leri görebileceğimizi hatırlatalım.

Kullanılan ekran kartlarını da tabloda görebilirsiniz. Test edilen sistemin geri kalan parçaları şu şekilde:

Intel Core i9-9900K

MSI MEG Z390 Ace

Corsair 2x16GB DDR4-3600 CL16

XPG SX8200 Pro 2TB

Seasonic Focus 850 Platinum

Corsair Hydro H150i Pro RGB

Phanteks Enthoo Pro M

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.