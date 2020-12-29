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    Cyberpunk 2077'nin ilk ücretsiz indirilebilir içeriği birkaç ay içinde gelecek

    Yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin indirilebilir içeriğinin resmi web sitesi açıldı. Siteye göre DLC'ler 2021'in başında yayınlanacak.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Cyberpunk 2077'nin ilk ücretsiz indirilebilir içeriği birkaç ay içinde gelecek
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin ücretsiz olarak yayınlanacak olan DLC'leri için resmi web sayfası açıldı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin DLC ve genişleme paketlerinin duyurusu oyun çıktıktan sonra yapılacak

    Ayrıca Bkz. "Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı"

    Geçtiğimiz aylarda da duyurulduğu gibi Cyberpunk 2077'nin aynı The Witcher 3'te olduğu gibi ücretsiz indirilebilir içerikleri bulunacak. Geçtiğimiz saatlerde açılan web sitesine göre Cyberpunk 2077'nin ilk ücretsiz DLC'si 2021'in ilk çeyreğinde yayınlanacak. Yani birkaç ay içerisinde yayınlanacağını düşünebiliriz. Siteyi buradan inceleyebilirsiniz.

    DLC'nin içeriği veya türü ile ilgili ne yazık ki bir bilgi şu an için bulunmuyor. Yalnızca The Witcher 3 gibi olacağı açıklandı. The Witcher 3'ün çıkışında sonra oyuna 10'un üzerinde ücretsiz DLC gelmişti ve bunların içerisinde görevler, silahlar ve kostümler gibi şeyler bulunuyordu. Cyberpunk 2077'nin ücretsiz DLC'leri de büyük bir ihtimalle bu tarzda olacak. Gelen görevler yaklaşık olarak 1, 2 saatte bitirilebilen ancak güzel bir hikayesi olan görevlerdi. 

    İlerleyen süreçte ücretli bir şekilde, aynı The Witcher 3'te olduğu hikaye kısmı için genişleme paketi geleceği de biliniyor ancak ne yazık ki daha fazla bilgi mevcut değil.



    https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-dlc-website-goes-live-arriving-early-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    4 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    10 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    11 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    13 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    13 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    15 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    17 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    435 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yaş 40, eskisi gibi oyun merakım kalmadığı için beğeneceğimi düşünmemiştim 200’e alayım deneyeyim dedim. değil 200, 1000tl verirmişim bu oyuna. PC ‘de oynuyorum rtx2080super ultra ayarlar hiç takılma yok. İki üç Visual bug haricinde bir bug ile karşılaşmadım. Level 27 oldu hala gayet iyi ilerliyor. Henüz bitmesine çok var ve bitmeden dlc gelecek anlaşılan. Bravo valla herkese tavsiye ederim.
    Yaş 40, eskisi gibi oyun merakım kalmadığı için beğeneceğimi düşünmemiştim 200’e alayım deneyeyim dedim. değil 200, 1000tl verirmişim bu oyuna. PC ‘de oynuyo...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    soneday (Soner Çakır) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    i7 2600k ve gtx 1060 6gb ile oynuyorm, screen space reflections kapatınca akıcı oynanıyor 40-60 fps arası taklıyorum.
    Medyada abartıldğı kadar bug yok, 17 saattir oynuyorm 2-3 rahatsız edici bug gördüm oda load save ile çözülüyor zaten
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    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 30 dk. ( Mesaj Silindi ) soneday
    Ryzen 5 3600x ve rtx 2060 16gb ile oynuyorum. 70 100 arasında değişen bir fps alıyorum. Oyunda gerçekten az bug ile karşılaştım. Size hak veriyorum. Firmaya yazık oldu.
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    th9 9 dk. ( Mesaj Silindi ) soneday
    1660 super ile yüksek ayarlarda 50 fps bazı yerlerde 45 fps gördüm.dediğiniz gibi bende fazla bug görmedim(25 saat oynadım).genellikle t duruşu,animasyon hataları gibi buglardı hiç oyunu kıran bir bug ile karşılaşmadım.oyunu oynamayan insanlar bile çok buglu vs vs diye yorum yapıyor.
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    435 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yaş 40, eskisi gibi oyun merakım kalmadığı için beğeneceğimi düşünmemiştim 200’e alayım deneyeyim dedim. değil 200, 1000tl verirmişim bu oyuna. PC ‘de oynuyorum rtx2080super ultra ayarlar hiç takılma yok. İki üç Visual bug haricinde bir bug ile karşılaşmadım. Level 27 oldu hala gayet iyi ilerliyor. Henüz bitmesine çok var ve bitmeden dlc gelecek anlaşılan. Bravo valla herkese tavsiye ederim.
    Yanıtla +4
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    Çılgın pilot 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dlc adı: bugpunk 2077
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    ti7800 (Eddie Morra) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    O da ertelenecek eminim :)
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Once bir oyunu düzeltseydiniz keşke
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    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CDPR' in işi zor. Müşterisi güzelce memnun etmesi lazım bu DLClerle. Onda da çuvallarsa işin ucu kötüye gidecek.
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