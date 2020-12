Cyberpunk 2077'nin ilk ücretsiz indirilebilir içeriği birkaç ay içinde gelecek

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin ücretsiz olarak yayınlanacak olan DLC'leri için resmi web sayfası açıldı.

İlginizi Çekebilir

Cyberpunk 2077'nin DLC ve genişleme paketlerinin duyurusu oyun çıktıktan sonra yapılacak

Ayrıca Bkz. "Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı"

Geçtiğimiz aylarda da duyurulduğu gibi Cyberpunk 2077'nin aynı The Witcher 3'te olduğu gibi ücretsiz indirilebilir içerikleri bulunacak. Geçtiğimiz saatlerde açılan web sitesine göre Cyberpunk 2077'nin ilk ücretsiz DLC'si 2021'in ilk çeyreğinde yayınlanacak. Yani birkaç ay içerisinde yayınlanacağını düşünebiliriz. Siteyi buradan inceleyebilirsiniz.

DLC'nin içeriği veya türü ile ilgili ne yazık ki bir bilgi şu an için bulunmuyor. Yalnızca The Witcher 3 gibi olacağı açıklandı. The Witcher 3'ün çıkışında sonra oyuna 10'un üzerinde ücretsiz DLC gelmişti ve bunların içerisinde görevler, silahlar ve kostümler gibi şeyler bulunuyordu. Cyberpunk 2077'nin ücretsiz DLC'leri de büyük bir ihtimalle bu tarzda olacak. Gelen görevler yaklaşık olarak 1, 2 saatte bitirilebilen ancak güzel bir hikayesi olan görevlerdi.

İlerleyen süreçte ücretli bir şekilde, aynı The Witcher 3'te olduğu hikaye kısmı için genişleme paketi geleceği de biliniyor ancak ne yazık ki daha fazla bilgi mevcut değil.

https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-dlc-website-goes-live-arriving-early-2021/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.