Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Oyun birçok karmaşaya sebep oldu ancak yavaş yavaş gündemden çıkıyorı. Bu oyun özelinde modculara fazlasıyla güveniliyordu çünkü GTA V veya Skyrim gibi birçok modun yayınlanması ve oyunun çok daha keyifli hale gelmesi bekleniyordu.
Ayrıca Bkz. "Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı"İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı
Geçtiğimiz saatlerde de oyun için yeni bir mod yayınlandı. Ancak bu mod, oyunu daha keyifli hale getirmekten ziyade, oyuncuların uzun zamandır istediği bir özelliği oyuna ekliyor: Üçüncü şahıs bakış açısı.
Oyunun birinci şahıs bakış açısına sahip olacağı duyurulduktan sonra büyük bir kitle oyunun üçüncü şahıs bakış açısına da sahip olmasını istediğini dile getirdi. Ancak CD Projekt bu konuda herhangi bir atılım göstermedi. Modcular ise bu duruma eylemsiz kalmadı.
Burada bulabileceğiniz modu indirerek ücretsiz bir şekilde oyununuza üçüncü şahıs bakış açısı ekleyebilirsiniz. Linkteki Cyber Engine Tweaks uygulamsaını indirip yükedikten sonra tek yapmanız gereken oyuna girip "B" tuşuna basmak. Modun direkt bir üçüncü şahıs bakış açısına sahip oyun kadar iyi hissettiremdiğini söylemek gerek sonuçta bu sadece bri mod.
https://www.pcgamer.com/heres-your-cyberpunk-2077-third-person-mod/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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