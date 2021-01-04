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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı

    Cyberpunk 2077 duyurulduğundan bu yana oyuncuların istediği üçüncü şahıs bakış açısı modcular tarafından tasarlandı ve geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
    5 gün
    3,8b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Oyun birçok karmaşaya sebep oldu ancak yavaş yavaş gündemden çıkıyorı. Bu oyun özelinde modculara fazlasıyla güveniliyordu çünkü GTA V veya Skyrim gibi birçok modun yayınlanması ve oyunun çok daha keyifli hale gelmesi bekleniyordu.

    Ayrıca Bkz. "Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı"

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    Geçtiğimiz saatlerde de oyun için yeni bir mod yayınlandı. Ancak bu mod, oyunu daha keyifli hale getirmekten ziyade, oyuncuların uzun zamandır istediği bir özelliği oyuna ekliyor: Üçüncü şahıs bakış açısı. 

    Oyunun birinci şahıs bakış açısına sahip olacağı duyurulduktan sonra büyük bir kitle oyunun üçüncü şahıs bakış açısına da sahip olmasını istediğini dile getirdi. Ancak CD Projekt bu konuda herhangi bir atılım göstermedi. Modcular ise bu duruma eylemsiz kalmadı.

    Burada bulabileceğiniz modu indirerek ücretsiz bir şekilde oyununuza üçüncü şahıs bakış açısı ekleyebilirsiniz. Linkteki Cyber Engine Tweaks uygulamsaını indirip yükedikten sonra tek yapmanız gereken oyuna girip "B" tuşuna basmak. Modun direkt bir üçüncü şahıs bakış açısına sahip oyun kadar iyi hissettiremdiğini söylemek gerek sonuçta bu sadece bri mod. 



    https://www.pcgamer.com/heres-your-cyberpunk-2077-third-person-mod/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    FestalPenguin (Bekir Taş) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Karakter kayiyor gibi sanki yerde
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    helll_599 (İbrahim ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    çok kötü
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    EddyCue (Eddy Cue) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    FOV sikintili.
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    FreeRun 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelecekten soğutan oyun
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    WhyNot? (Koray ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    no thanks
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    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Olmamış
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu nasıl bir TPW yav. Daha uzak yapsaydınız ya, ileriki kasabadan baksaydık...
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    shockwave error (Burak T.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    o kalça illa gözükecek arkadaş
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi ) shockwave error
    abicim senin derdin kalça ise o karakter erkek de olsa sen aynı yorumu yaparsın zaten.
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    Dante 5 gün ( Mesaj Silindi ) shockwave error
    Oyunlara şeriat getireceğiz inşaALLAAH

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    ti7800 (Eddie Morra) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    FOV çok fazla, %80 i geçmemeli bence.
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    furerg (Furkan Ergin) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten çok kötü.
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    torkema61 (Muhammet TAN) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel.

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    th9 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ben tercih etmezdim,oyunu fps şekilde gayet keyif aldım.
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    EddyCue (Eddy Cue) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    FOV sikintili.
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    3764 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    cyberpunk 2077, tps ve
    5 etiket daha üçüncü şahıs bakış açısı mod yayınlandı ücretsiz Yazılım
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