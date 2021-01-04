Cyberpunk 2077'nin oyuna 3. şahıs bakış açısı ekleyen modu yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı. Oyun birçok karmaşaya sebep oldu ancak yavaş yavaş gündemden çıkıyorı. Bu oyun özelinde modculara fazlasıyla güveniliyordu çünkü GTA V veya Skyrim gibi birçok modun yayınlanması ve oyunun çok daha keyifli hale gelmesi bekleniyordu.

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Geçtiğimiz saatlerde de oyun için yeni bir mod yayınlandı. Ancak bu mod, oyunu daha keyifli hale getirmekten ziyade, oyuncuların uzun zamandır istediği bir özelliği oyuna ekliyor: Üçüncü şahıs bakış açısı.

Oyunun birinci şahıs bakış açısına sahip olacağı duyurulduktan sonra büyük bir kitle oyunun üçüncü şahıs bakış açısına da sahip olmasını istediğini dile getirdi. Ancak CD Projekt bu konuda herhangi bir atılım göstermedi. Modcular ise bu duruma eylemsiz kalmadı.

Burada bulabileceğiniz modu indirerek ücretsiz bir şekilde oyununuza üçüncü şahıs bakış açısı ekleyebilirsiniz. Linkteki Cyber Engine Tweaks uygulamsaını indirip yükedikten sonra tek yapmanız gereken oyuna girip "B" tuşuna basmak. Modun direkt bir üçüncü şahıs bakış açısına sahip oyun kadar iyi hissettiremdiğini söylemek gerek sonuçta bu sadece bri mod.

https://www.pcgamer.com/heres-your-cyberpunk-2077-third-person-mod/

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