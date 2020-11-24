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    Cyberpunk 2077'nin PS5 ve PS4 Pro'dan alınan oynanış görüntüleri paylaşıldı

    Geçtiğimiz hafta Xbox One ve Xbox Series X'ten paylaşılan oynanış videosunun ardından şimdi de PlayStation 5 ve PlayStation 4 Pro'dan alınan oynanış videosu paylaşıldı.
    3 sa.
    764
    13
    3
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin PS5 ve PS4 Pro'dan alınan oynanış görüntüleri paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen yapımlaırndan biri olan Cyberpunk 2077'den yeni oynanış videosu paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı"

    Geçtiğimiz hafta Xbox One ve Xbox Series X için paylaşılan videonun ardından şimdi de PlayStation 5 ve PlayStation 4 Pro'dan alınan oynanış videosu paylaşıldı. Paylaşılan videonun Xbox'a oranla daha kısa olduğunu görebiliyoruz. Videonun ilk bölümü PlayStation 4 Pro'dan alınmış. İkinci kısmı ise geriye uyumluluk özelliği ile çalıştırılan PlayStation 5'ten alınmış, yani oyunun yeni nesil için hazırlanan özel sürümünden değil.

    Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Source (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil güncellemenin 2021'de gelmesi üzücü
    Yanıtla
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    SakuraiTomoki (Gökhan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık çık be kardeşim... Ciğerimiz soldu beklemekten....
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps5’de sabırsızlıkta oynamayı bekliyoruz 🤟🏻
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