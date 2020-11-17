Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'den yeni oynanış görüntüleri yayınlandı.

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Yayınlanan video sürpriz bir şekilde düzenlenen canlı yayın ile gösterildi. Videoda Cyberpunk 2077'yi hem geçtiğimiz neslin en güçlü konsolu olan Xbox One X'te izliyoruz hem de Xbox'ın yeni nesil konsolu Xbox Series X'te izliyoruz. Yaklaşık olarak 10 dakikalık bir oynanış videosu. Bu video sayesinde iki nesil arasındaki grafik farkını biraz görebiliriz ancak Xbox Series X versiyonunun sadece geriye uyumluluk ile çalıştığını söylemek gerek. Yeni nesil için özel olarak çıkacak olan versiyon 2021'de yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

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