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    Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı

    Yılın merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077'den yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Videonun bir kısmı Xbox One X'ten diğer kısmı da Xbox Series X'ten.
    2 sa.
    1,3b
    70
    7
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'den yeni oynanış görüntüleri yayınlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin kutulu sürümünün içeriği belli oldu; yine dopdolu"

    Yayınlanan video sürpriz bir şekilde düzenlenen canlı yayın ile gösterildi. Videoda Cyberpunk 2077'yi hem geçtiğimiz neslin en güçlü konsolu olan Xbox One X'te izliyoruz hem de Xbox'ın yeni nesil konsolu Xbox Series X'te izliyoruz. Yaklaşık olarak 10 dakikalık bir oynanış videosu. Bu video sayesinde iki nesil arasındaki grafik farkını biraz görebiliriz ancak Xbox Series X versiyonunun sadece geriye uyumluluk ile çalıştığını söylemek gerek. Yeni nesil için özel olarak çıkacak olan versiyon 2021'de yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



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    Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın

    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    6 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    MacGyver. (Murat ) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    -çevre detayları yüksek, keşif ve inceleme isteğini arttıracaktır. bu, açık dünya bir oyun için çok önemli bir konu... iç mekanlara ve açık dünyaya ciddi emek harcamışlar gibi görünüyor...


    -şehirde gezen bazı npc'lerin animasyonları vasat görünüyor. hatta yürüme/koşma animasyonların basitliği göze batıyor. bu arada umarım pc'de ve yeni nesil konsollarda sokaklarda daha çok npc olur. mesela gta5'te bunu arttırabiliyorduk. inşallah bu ayarı eklemişlerdir.


    -keanu reeves'in karakter modellemesi çok kaba/basit... bu kadar önemli bir karakter için çok daha iyisini yapmalılardı. keanu'nun gerçek halini bildiğimizden midir nedir, ilk etapta bayağı komik göründü gözüme... "bu ne lan?" dedim. öteki karakterlerin modellemeleri ise gözüme batmadı, ortalama üstü gibi...


    -silah animasyonları, çatışmalar fena değil gibi... yalnız looter shooter gibi vurduğumuzu sayı olarak görmemize gerek var mıydı bilemedim? herhalde rpg yönü ağır basıyor diye öyle yapmışlar? gerçi kapatılabiliyordur o...


    -yansımalar ve ışıklandırmalar gayet iyi görünüyor. ekran kartlarının bu oyundaki ray tracing performansını merak ediyorum. umarım pc'de RT ile çok daha iyi görünür.

    netice itibariyle çoğumuz kusursuz ve 10/10 luk bir oyun bekliyorduk ama oyunun bazı teknik zaafiyetleri olacak gibi görünüyor. beri yandan, bir de oynayıp görmek lazım, oyundan beklediğimiz kadar keyif alma ihtimalimiz hala var. önemli olan da o zaten...
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalnız şehir ve atmosfer inanılmaz iyi görünüyor. Detaylar üzerinde çok uğraşılmış. İnşallah çok güzel bir oyun olur.
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    gurkanse (gurkan sevinc) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yeni nesil konsollarda bile ya grafik ya fps diye zorluyor. yıl olmuş 2020 ama adam gibi konsol yapamıyorlar. neyseki pc de hem grafik hem de istediğim fps de akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. bu zamanda 30fps nedir arkadaş ya
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    One X için ayrı bir optimize edilmiş oyun. Mili santimine kadar uğraşmışlar. Pazarlama anlaşması olduğu açık belli xbox ile. Çok iyi duruyor..
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    haktan24 1 sa. ( Mesaj Silindi ) BlackTower_35
    video yu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim iki konsol arasında grafik farkı yok ancak bariz fps farkı mevcut silahlı patlama bölümünde one x de deli gibi fps düşüşü var şaka maka 30 un altına iniyor bariz videoda görülen umarım son cıkısına dogru bu sekilde sert fps düşüşleri yaşanmaz..
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