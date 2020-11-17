Cyberpunk 2077'nin Xbox Series X'ten ve Xbox One X'ten alınan oynanış videosu paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'den yeni oynanış görüntüleri yayınlandı.İlginizi Çekebilir Assassin’s Creed Valhalla'nın Xbox Series X sürümünden 4K 60FPS oynanış videosu paylaşıldı
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Yayınlanan video sürpriz bir şekilde düzenlenen canlı yayın ile gösterildi. Videoda Cyberpunk 2077'yi hem geçtiğimiz neslin en güçlü konsolu olan Xbox One X'te izliyoruz hem de Xbox'ın yeni nesil konsolu Xbox Series X'te izliyoruz. Yaklaşık olarak 10 dakikalık bir oynanış videosu. Bu video sayesinde iki nesil arasındaki grafik farkını biraz görebiliriz ancak Xbox Series X versiyonunun sadece geriye uyumluluk ile çalıştığını söylemek gerek. Yeni nesil için özel olarak çıkacak olan versiyon 2021'de yayınlanacak. Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.
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Akıllı maske ile pandemi döneminin zorluklarını atlatın
Tırnaklara bak hey maşaAllah
dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen
-şehirde gezen bazı npc'lerin animasyonları vasat görünüyor. hatta yürüme/koşma animasyonların basitliği göze batıyor. bu arada umarım pc'de ve yeni nesil konsollarda sokaklarda daha çok npc olur. mesela gta5'te bunu arttırabiliyorduk. inşallah bu ayarı eklemişlerdir.
-keanu reeves'in karakter modellemesi çok kaba/basit... bu kadar önemli bir karakter için çok daha iyisini yapmalılardı. keanu'nun gerçek halini bildiğimizden midir nedir, ilk etapta bayağı komik göründü gözüme... "bu ne lan?" dedim. öteki karakterlerin modellemeleri ise gözüme batmadı, ortalama üstü gibi...
-silah animasyonları, çatışmalar fena değil gibi... yalnız looter shooter gibi vurduğumuzu sayı olarak görmemize gerek var mıydı bilemedim? herhalde rpg yönü ağır basıyor diye öyle yapmışlar? gerçi kapatılabiliyordur o...
-yansımalar ve ışıklandırmalar gayet iyi görünüyor. ekran kartlarının bu oyundaki ray tracing performansını merak ediyorum. umarım pc'de RT ile çok daha iyi görünür.
netice itibariyle çoğumuz kusursuz ve 10/10 luk bir oyun bekliyorduk ama oyunun bazı teknik zaafiyetleri olacak gibi görünüyor. beri yandan, bir de oynayıp görmek lazım, oyundan beklediğimiz kadar keyif alma ihtimalimiz hala var. önemli olan da o zaten...