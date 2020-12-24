Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması yayınlandı; kayıt dosyalarının bozulma sorunu düzeltildi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı ancak ne yazık ki bazı sorunlar ile yayınlandı. Çökme ve performans sorunu gibi büyük hataların bir bölümü yayınlanan 1.04 ve 1.05 ile çözülmüştü. Şimdi de 1.06 yaması yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı"

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Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı

Yama şu anda tüm platformlar için indirilebilir durumda. Konsollarda yaklaşık olarak 16 GB, PC'de ise 993 MB'lık bir boyutu bulunuyor.

Yayınlanan bu yama spesifik olarak üç konuya odaklanıyor. İlk olarak PC'deki kayıt dosyalarını bozan hata giderildi. Önceden kayıt dosyanızın büyüklüğü eğer 8 MB'ı geçerse oyundaki kayıt dosyaları bozuluyordu ve geri getirilemiyordu. Bu yama ile birlikte bu limit kaldırıldı ancak CD Projekt, öncesinde bu sorun sebebiyle bozulan kayıt dosyalarının geri getirelemeyeceğini de aktardı.

İkinci konu olarak konsollardaki çökme sayısı azaltıldı. Son olarak da Second Conflict görevinde Totentanz Club'ıngirişindeki Dum Dum'ın kaybolma sorunu düzeltildi.

Oyunun özellikle konsol sürümündeki sorunlarını büyük ölçüde gidermek için yayınlanacak olan ilk büyük yama 2021 Ocak'ta ikincisi de 2021 Şubat'ta yayınlanacak.

https://www.cyberpunk.net/en/news/37214/hotfix-1-06

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