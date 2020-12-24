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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması yayınlandı; kayıt dosyalarının bozulma sorunu düzeltildi

    Yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışı, yayınlanan yamalarla düzeltilmeye çalışılıyor. 1.06 yaması da geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.
    11 sa.
    1,8b
    24
    11
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması yayınlandı; kayıt dosyalarının bozulma sorunu düzeltildi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlandı ancak ne yazık ki bazı sorunlar ile yayınlandı. Çökme ve performans sorunu gibi büyük hataların bir bölümü yayınlanan 1.04 ve 1.05 ile çözülmüştü. Şimdi de 1.06 yaması yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin güncel satış rakamları açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077 için hataları gideren yeni bir yama yayınlandı

    Yama şu anda tüm platformlar için indirilebilir durumda. Konsollarda yaklaşık olarak 16 GB, PC'de ise 993 MB'lık bir boyutu bulunuyor.

    Yayınlanan bu yama spesifik olarak üç konuya odaklanıyor. İlk olarak PC'deki kayıt dosyalarını bozan hata giderildi. Önceden kayıt dosyanızın büyüklüğü eğer 8 MB'ı geçerse oyundaki kayıt dosyaları bozuluyordu ve geri getirilemiyordu. Bu yama ile birlikte bu limit kaldırıldı ancak CD Projekt, öncesinde bu sorun sebebiyle bozulan kayıt dosyalarının geri getirelemeyeceğini de aktardı. 

    İkinci konu olarak konsollardaki çökme sayısı azaltıldı. Son olarak da Second Conflict görevinde Totentanz Club'ıngirişindeki Dum Dum'ın kaybolma sorunu düzeltildi.

    Oyunun özellikle konsol sürümündeki sorunlarını büyük ölçüde gidermek için yayınlanacak olan ilk büyük yama 2021 Ocak'ta ikincisi de 2021 Şubat'ta yayınlanacak.



    https://www.cyberpunk.net/en/news/37214/hotfix-1-06 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyunun adam olması 2022 yılını bulur
    ( daha gelecek yıla ; multisi gelecekte ! )
    bizde adam gibi bir PC toplayacağızda
    ( o da 2023 gibi :) şimdilik bu hata düzeltme
    debuger gibi çalışan oyunculara çok teşekkürler.
    zaten o gün gelince oyunun fiyatı 4te1 e düşer
    ondan sonra sorunsuz bölüm güncelleme paketleriyle oynarız :)
    oyunun adam olması 2022 yılını bulur ( daha gelecek yıla ; multisi gelecekte ! ) bizde adam gibi bir PC toplayacağızda ( o da 2023 gibi :) şimdilik ...
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    4 Yanıt Yanıtla +11
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    agent1453 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşlemci nedir?
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    matador_mirkhan 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Normal millet dlc yada oyun tarihlerini verir ocakta bu şubatta bu diye. Şimdi yama için verilmiş planlanmış tarihleri duyuyoruz:)
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    takami59 (takami ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar doğaçlama fix atıyor
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    interwap (Volkan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tarihin en problemli oyunlar listesine girmeye aday.
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    oyunun adam olması 2022 yılını bulur
    ( daha gelecek yıla ; multisi gelecekte ! )
    bizde adam gibi bir PC toplayacağızda
    ( o da 2023 gibi :) şimdilik bu hata düzeltme
    debuger gibi çalışan oyunculara çok teşekkürler.
    zaten o gün gelince oyunun fiyatı 4te1 e düşer
    ondan sonra sorunsuz bölüm güncelleme paketleriyle oynarız :)
    4 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    estf (eray artan) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    2 yıl sonra oyunu satın alıp keyifle oynayıp beğeniriz artık, ne güzel ve akıcı oyun yapmış adamlar :D
    Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 10 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Sen istediğin kadar konuş, ben 2 haftadır sorunsuz oynuyorum
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    th9 10 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    high ayarlarda 1660 super(40-45fps) ile oynuyorum,gayet keyifli oyun.sırf oyuna bok atmak için konuşmayın
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    1/4 çok olmuş epic gamesin bedava dagitmasini bekle
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