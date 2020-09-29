Cyberpunk 2077’nin TGS gösterimi ile 2018 yılı sürümüne ait karşılaştırma videosu yayınlandı

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Piyasaya çıkışına iki aydan az bir süre kalan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta düzenlenen Tokyo Game Show’da (TGS) da gösterildi. Geçtiğimiz yıl izleme fırsatı elde ettiğimiz video ile TGS’de gösterilen ve oyunun son halini gördüğümüz demo, karşılaştırma videosu haline getirildi.

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Aradan geçen süre zarfında CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’yi nasıl cilaladığını ortaya koyan video, bizlere oyunun son halinin nasıl görüneceği hakkında da bir fikir veriyor.

Özellikle ışıklandırma ve doku kalitesi anlamında oyunun çok daha iyi hale geldiğini görebileceğimiz videoya aşağıda göz atabilirsiniz. Oyun, 19 Kasım'da yayınlanacak.

https://wccftech.com/cyberpunk-2077-new-comparison-video-highlights-visual-improvements-in-tokyo-game-show-2020-footage/

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