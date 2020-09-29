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    Cyberpunk 2077’nin TGS gösterimi ile 2018 yılı sürümüne ait karşılaştırma videosu yayınlandı

    Geçtiğimiz hafa düzenlenen Tokyo Game Show'da gösterilen Cyberpunk 2077 videosu, oyunun 2018 yılındaki sürümüne ait demoyla karşılaştırıldı.
    5 sa.
    1,3b
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    9
    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Cyberpunk 2077’nin TGS gösterimi ile 2018 yılı sürümüne ait karşılaştırma videosu yayınlandı
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    Piyasaya çıkışına iki aydan az bir süre kalan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta düzenlenen Tokyo Game Show’da (TGS) da gösterildi. Geçtiğimiz yıl izleme fırsatı elde ettiğimiz video ile TGS’de gösterilen ve oyunun son halini gördüğümüz demo, karşılaştırma videosu haline getirildi.

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    Aradan geçen süre zarfında CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077’yi nasıl cilaladığını ortaya koyan video, bizlere oyunun son halinin nasıl görüneceği hakkında da bir fikir veriyor.

    Özellikle ışıklandırma ve doku kalitesi anlamında oyunun çok daha iyi hale geldiğini görebileceğimiz videoya aşağıda göz atabilirsiniz. Oyun, 19 Kasım'da yayınlanacak.



    https://wccftech.com/cyberpunk-2077-new-comparison-video-highlights-visual-improvements-in-tokyo-game-show-2020-footage/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 sa.
    2018 videosu 4k ve bitrate i yüksek, 2020 videosu bolca sıkıştırılmış düşük çözünürlüklü bir video bunu da belirtirseniz insanlar ne seyrettiğini daha iyi anlarlar.
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    MertDrx (Mert L.) 3 sa.
    Kötü yorum yapan arkadaşlar adam video başında uyarıyor zaten kalite konusunda. Soldaki görüntü 4k ve bitrate yüksek sağdaki ise canlı yayından ve bitrate bu sebepten düşük diye. Aslında kalite olarak çok daha iyi ışıklandırma kısımlarına ve detaylara bakarsanız çok daha net anlarsınız.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 3 sa. MertDrx
    Tüm texture, material, UV ve lightning detaylarını elden geçirmişler. Özellikle ışıklandırma ve UV yi yeniden yapmışlar belli.
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    ti7800 (Temjin O.) 4 sa.
    Özellikle bu puslu hava efekti ve ışıklandırmaları çok gereksiz. COD Warzone'da bile var bu efektler adamı göremiyorsun. Her yer ışık hafif puslu.
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    monacomen 5 sa.
    Yaklaşık 12 dakika boyunca 30 saniyelik bir sahnenin görüntüsü karşılaştırılmaya çalışılmış ve elle tutulur bir fark da yok. Zaten bu karşılaştırma videoları yapmak da birgün gereksiz ve çok komik olacak. Sonuçta elindeki konsol veya konfigürasyonun kapasitesine göre iyi veya kötü görüntüler çıkıyor ortaya ama gelecekte bulut oyun sistemi ile bu farklı görüntüler tarihin çöplüğüne gömülecek ve herkese adil bir oyun görüntüsü sunulacak diye umuyorum.

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    punkek 5 sa.
    pc surumu boyle olmayacaktir. konsollarin ucuz kisitlamalari
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 5 sa.
    Rezalet yaaa. Kontrast,ışıklandırma,efektler falan çok kötü görünüyor. Öncesi çok güzelmiş. İnşallah düzeltirler. Haberde sağdaki görüntünün iyi olduğunu mu söylüyor tam anlayamadım. Soldaki görüntü, sağdakine 10 basar. Sağdaki kabak gibi rezalet.
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    shadymarsh (Halim Samet) 5 sa.
    Ben ise tam tersi ışıklandırma ve dokuda gerileme olduğunu düşündüm videoyu izledikten sonra fakat 2020 görüntüsünün kalitesi 2018'e göre düşük, bundan da olabilir.
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    TheStarBox (uğurcan ) 5 sa.
    Sağlam downgrade yemiş yalnız, gerçi bu sürüm xbox one ve ps4 sürümü, yeni nesil konsollar çıkınca muhtemelen texture upgrade ler ile daha güzel hale gelecektir.
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