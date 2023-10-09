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    Cyberpunk 2077'nin toplam maliyeti açıklandı: Dudak uçuklatıyor

    İlk çıktığında inanılmaz sorunlara sahip olan Cyberpunk 2077'nin CD Projekt'e olan maliyeti belli oldu. Peki en pahalı video oyunları sıralamasında kaçıncı sırada? İşte detaylar...
    Cyberpunk 2077'nin toplam maliyeti açıklandı! Dudak uçuklatıyor Tam Boyutta Gör
    2020 yılında problemli bir çıkış yapan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 2.0 ve Phantom Liberty genişlemesi ile oyunculardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Öyle ki yapımın tekrar Steam listelerinden düşmediğini görüyoruz. Bugünse Cyberpunk 2077'nin CD Projekt Red'e olan maliyeti belli oldu. Polonyalı geliştirici, oyununu düzeltmek için devasa paralar harcamış. 

    Cyberpunk 2077'yi kurtarmanın maliyeti belli oldu

    Bildiğiniz gibi Cyberpunk 2077'nin teknik sorunları, vadedilen birçok özelliğin oyunda yer almaması ve son nesil konsollarda oynanamaz durumu, geri ödeme taleplerine ve çeşitli davalara yol açtı. Ancak bir dizi yama, yükseltme ve yeni modların ardından yapım artık oynanabilir durumda. Tabii ki bunların büyük çoğunluğu 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty ile gerçekleşti. Peki Cyberpunk 2077, Polonyalı şirkete ne kadara mal oldu?

    Yakın tarihli Yatırımcı Günü'nde CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'yi mevcut konsol nesline getirmek ve yeni özellikler için 40 ila 41 milyon dolar harcadığını açıkladı. Bu arada yeni çıkış yapan Phantom Liberty genişletmesi ise, Hollywood oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyon değerleri ile şirkete 84 milyon dolara mal oldu. Bunun bir DLC için şaşırtıcı biçimde yüksek.

    Pekii Cyberpunk 2077'nin toplam maliyeti ne kadar?

    Karşılaştırma yapmak gerekirse CDPR, Cyberpunk 2077'nin geliştirilmesine 174 milyon dolar, oyunun pazarlanmasına ise 142 milyon dolar harcadı. Dolayısıyla 439.8 milyon dolarla resmi olarak kayıtlara geçen en pahalı ikinci video oyununa bakıyoruz. Listenin ilk sırasında ise, 500 milyon doların üzerinde bütçe ile Star Citizen bulunmakta. Ancak oyunun bütçesi çoğunlukla kitle fonlamasından geliyor.

    Ayrıca CDPR, Cyberpunk 2077'nin neredeyse üç yıl önceki lansmanından bu yana 25 milyondan fazla kopya sattığı bildirdi. Phantom Liberty'nin satışları ise ilk haftasında 3 milyonu geride bıraktı. Bu noktada CDPR CEO'su Adam Kicinski, ''The Witcher 3 ve genişletme paketlerinin bu dönüm noktasına ulaşmasının dört yıl sürdüğünü'' söylüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 22 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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