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    Anlık Bildirim

    CD Projekt Red duyurdu! Cyberpunk 2077 dizisi geliyor

    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'den esinlenen live-action bir proje geliştirdiğini duyurdu. Henüz erken aşamalarında olan yeni yapım, Cyberpunk 2077 ekibi ile "yakın iş birliği içinde" geliştirilecek.
    CD Projekt Red duyurdu! Cyberpunk 2077 dizisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın en büyük ikinci oyun şirketi olan CD Projekt RED, 2020 yılında çalkantılı bir çıkış yapan Cyberpunk 2077'ye olan desteğini sürdürüyor. Öyle ki bugün oyunun hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Cyberpunk 2077'den esinlenen yeni bir live-action projesi duyuruldu.

    Cyberpunk 2077 dizisi geliyor

    Bu sabah CD Projekt Red, resmi web sitesi üzerinden yayınladığı blog gönderisi ile Cyberpunk 2077‘den esinlenen bir live-action projenin yolda olduğunu doğruladı. Henüz geliştirme aşamasında olan ve senarist arayışında olan bu yapım, AC Studios (Anonymous Content) tarafından geliştirilecek. Bu aşamada Anonymous Content'in True Detective ve Mr. Robot gibi diziler ile tanındığını hatırlatalım. Ayrıca The Revenant ve Spotlight gibi Oscar ödüllü filmlerin yapımcılığını üstlendi.

    Cyberpunk 2077 ekibi ile "yakın iş birliği içinde" geliştirilecek proje hakkında henüz ayrıntılar paylaşılmadı. Dolayısıyla yönetmen koltuğunda kimin oturacağı, oyuncu kadrosu veya hangi platformlarda yayınlacağı gibi bilgiler henüz net değil. Ancak Keanu Reeves'in bir noktada Johnny Silverhand rolünü yeniden canlandıracağı kesin.

    Bildiğiniz gibi Cyberpunk serisi, Cyberpunk Edgerunners ile TV'de müthiş bir başarı yakaladı. Öyle ki animasyon serisi, Cyberpunk 2077'ye olan ilgiyi yeniden canlandırmayı başarmıştı. Günümüzde ise Cyberpunk 2077 2.0 ve Phantom Liberty genişlemesini düşünürsek, birden fazla ortamda daha fazla hikaye hayranları bekliyor olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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