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    Cyberpunk 2077'nin ücretsiz verilecek olan 9 DLC'si sızdırıldı

    CD Projekt Red, aynı The Witcher 3'te yaptığı gibi ücretsiz olarak birçok DLC sunacak. Bir Reddit kullanıcısı tarafından bu DLC'ler sızdırıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    30 Mart 2021, 12:00 (1 sa.)
    773
    69
    2
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin ücretsiz verilecek olan 9 DLC'si sızdırıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Oyun büyük sorunlarla çıktı ancak dün akşam saatlerinde oyunun sorunlarını büyük ölçüde düzelten bir yama yayınlandı. Şimdi de oyun için verilecek olan ücretsiz DLC'ler açığa çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin merakla beklenen büyük yaması sonunda yayınlandı! Sorunlar çözülecek mi?"

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    CD Projekt Red, The Witcher 3'te yaptığı gibi Cyberpunk 2077'de de birçok ücretsiz DLC ile oyunu zenginleştireceğini ve ayrıca Witcher 3'ün genişleme paketleri seviyesinde de büyük ücretli hikaye DLC'leri sunacağını açıklamıştı. Bunlara ek olarak bir de oyunun online modu bulunuyor. Ücretsiz DLC'ler ise bir Reddit kullanıcısı tarafından sızırılmış gibi duruyor.

    Oyunun yayınlanan son yamasınına ardından bir Reddit kullanıcısı, yamayı inceledikten sonra oyun için 9 farklı DLC ismini açığa çıkarttı. Elbette bunların resmi açıklama olmadığını varsayım olduğunu hatırlatalım. Ücretsiz oalrak verilecek olan DLC'lerin isimleri şöyle: 

    • Ripperdocs Expansion
    • Body Shops Expansion
    • Fashion Forward Expansion
    • Gangs of Night City
    • Body of Chrome
    • Rides of the Dark Future
    • The Relic
    • Neck Deep
    • Night City Expansion

    DLC'lerin ilk üçüne baktığımızda bunların oyuna yeni özellikler ekleyeceğini söyleyebiliriz. Geriye kalanlar ise daha çok görev DLC'si gibi duruyor. Witcher'a da yaklaşık 1 saat uzunluğunda olan birçok ücretsiz görev eklenmişti. Ayrıca kozmetik olarak da bazı yenilikler eklenmişti. Cyberpunk 2077'de de bu tarz DLC'ler olacağını düşünebiliriz. Oyuncular özellikle kozmetik anlamında oyunu yetersiz bulmuştu. 

    Tüm bunlara ek olarak dediğimiz gibi ücretli olan ve tek başına bir oyun bile sayılabilecek genişleme paketleri de gelecek. En azından CDPR'ın açıklaması bu yönde. Zamanla tüm detaylar belli olacaktır.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/03/rumour_cyberpunk_2077_free_dlcs_leaked_suggest_multiple_system_expansions_and_more
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    L
    lterlemez 25 dakika önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Broon ( Ş.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gereksiz hype yapmasalardı ya da eksik çıkarmasalardı şu an hala övüyordu
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    F ForumYazar58 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    CYBERPUNK Üzdün beni beni Hayaller Withcer 4 gerçek Witcher 2
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