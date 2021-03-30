Cyberpunk 2077'nin ücretsiz verilecek olan 9 DLC'si sızdırıldı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Oyun büyük sorunlarla çıktı ancak dün akşam saatlerinde oyunun sorunlarını büyük ölçüde düzelten bir yama yayınlandı. Şimdi de oyun için verilecek olan ücretsiz DLC'ler açığa çıktı.

Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin merakla beklenen büyük yaması sonunda yayınlandı! Sorunlar çözülecek mi?"

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CD Projekt Red, The Witcher 3'te yaptığı gibi Cyberpunk 2077'de de birçok ücretsiz DLC ile oyunu zenginleştireceğini ve ayrıca Witcher 3'ün genişleme paketleri seviyesinde de büyük ücretli hikaye DLC'leri sunacağını açıklamıştı. Bunlara ek olarak bir de oyunun online modu bulunuyor. Ücretsiz DLC'ler ise bir Reddit kullanıcısı tarafından sızırılmış gibi duruyor.

Oyunun yayınlanan son yamasınına ardından bir Reddit kullanıcısı, yamayı inceledikten sonra oyun için 9 farklı DLC ismini açığa çıkarttı. Elbette bunların resmi açıklama olmadığını varsayım olduğunu hatırlatalım. Ücretsiz oalrak verilecek olan DLC'lerin isimleri şöyle:

Ripperdocs Expansion

Body Shops Expansion

Fashion Forward Expansion

Gangs of Night City

Body of Chrome

Rides of the Dark Future

The Relic

Neck Deep

Night City Expansion

DLC'lerin ilk üçüne baktığımızda bunların oyuna yeni özellikler ekleyeceğini söyleyebiliriz. Geriye kalanlar ise daha çok görev DLC'si gibi duruyor. Witcher'a da yaklaşık 1 saat uzunluğunda olan birçok ücretsiz görev eklenmişti. Ayrıca kozmetik olarak da bazı yenilikler eklenmişti. Cyberpunk 2077'de de bu tarz DLC'ler olacağını düşünebiliriz. Oyuncular özellikle kozmetik anlamında oyunu yetersiz bulmuştu.

Tüm bunlara ek olarak dediğimiz gibi ücretli olan ve tek başına bir oyun bile sayılabilecek genişleme paketleri de gelecek. En azından CDPR'ın açıklaması bu yönde. Zamanla tüm detaylar belli olacaktır.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/rumour_cyberpunk_2077_free_dlcs_leaked_suggest_multiple_system_expansions_and_more

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