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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin merakla beklenen büyük yaması sonunda yayınlandı! Sorunlar çözülecek mi?

    Cyberpunk 2077'nin çıkışından bu yanan beklenen büyük yaması sonunda yayınlandı. 500'den fazla geliştirme içeren yama PC'de 29GB. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Mart 2021, 19:34 (Güncellendi, 2 sa.)
    1,1b
    35
    8
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Cyberpunk 2077'nin merakla beklenen büyük yaması sonunda yayınlandı! Sorunlar çözülecek mi?
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin en büyük yaması olan 1.2 sonunda yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var"

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var

    Günün ilk saatlerinde 1.2 yamasının tüm detayları paylaşılmıştı ve yakında yayınlanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda yama PC ve konsollar için yayınlandı. Yamanın PC'deki boyutu 29GB, konsollarda ise yaklaşık 40GB. Yamanın Stadia versiyonu ilerleyen günlerde gelecek. 

    Bu yamanın eski nesil konsollardaki performans sorunlarını büyük ölçüde düzeltmesi bekleniyor. Ayrıca oyun ile ilgili 500'den fazla geliştirme içeriyor. İlerleyen günlerde bu yeni yamadan videolar ve testler gelince sizlere durumu aktaracağız. 

    CD Projekt Red, bundan sonraki süreçte oyunun indirilebilir içerikleri ve çok oyunculu modu ile ilgilenecek. Bu yıl içerisinde oyuna içerik anlamında birçok içerik eklenecek. Henüz bunlar için bir tarih bulunmuyor.

    Tüm yenilikleri burada bulabilirsiniz.



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    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    MEGA1178 10 saat önce

    Aynen

    musty578 1 gün önce

    Bin liraya telefon bağlarım gereksiz yüksek fiyat

    WeDneS 2 gün önce

    Bisiklet kullanıcılar için çok işe yarayabilir

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Absnthe (Yasin Atasoy) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen SuperVisör
    22 Senelik Gamerim :) bu kadar boş yorum olmaz. Oyunu oynuyorum , Acik dünya serbest dolaşiyorum Oyun Efsaneler efsanesi Sen galiba başka oyun oynuyorsun :D 80 saat oldu görevin daha Yüzde 50'ini bitirebildim. En zor Halinde oynuyorum Efsane Grafikler harika... güncellemeyi kuruyorum bakalim neler degişmiş.
    22 Senelik Gamerim :) bu kadar boş yorum olmaz. Oyunu oynuyorum , Acik dünya serbest dolaşiyorum Oyun Efsaneler efsanesi Sen galiba başka oyun oynuyorsun :D 80 ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ahh ahh keşke witcher 4'le uğraşsaydınız.
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    Source (Barış ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İndirmeye başladık
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    Hudson51 (Durukan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım umarım bir şekilde oyuna gözle görülür etkisi olmuştur.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu kadar çok düzeltme notu ve yüksek gb ile bir şeyler muhakkak düzeltmiştir ama ne kadar olmuştur merak ediyorum.
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    haktan24 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    umarım sorunların çoğu çözülmüştür evet sihirli degnek beklemiyoruz ancak yinede 30 gb lık güncelleme boş beleş bir güncelleme degildir diye düşünüyorum hayırlısı olsun
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    SuperVisör (mahir cam) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    oyun beş para etmezki hiç güzel degil görevden başka bir şey yok gta gibi serbest dolaşamıyorsun iyi oyun degil
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    Absnthe (Yasin Atasoy) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) SuperVisör
    22 Senelik Gamerim :) bu kadar boş yorum olmaz. Oyunu oynuyorum , Acik dünya serbest dolaşiyorum Oyun Efsaneler efsanesi Sen galiba başka oyun oynuyorsun :D 80 saat oldu görevin daha Yüzde 50'ini bitirebildim. En zor Halinde oynuyorum Efsane Grafikler harika... güncellemeyi kuruyorum bakalim neler degişmiş.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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