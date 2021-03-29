Cyberpunk 2077'nin merakla beklenen büyük yaması sonunda yayınlandı! Sorunlar çözülecek mi?

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077'nin en büyük yaması olan 1.2 sonunda yayınlandı.

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Cyberpunk 2077'nin sorunlarını çözecek yamanın tüm detayları açıklandı: 500'den fazla yenilik var

Günün ilk saatlerinde 1.2 yamasının tüm detayları paylaşılmıştı ve yakında yayınlanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz dakikalarda yama PC ve konsollar için yayınlandı. Yamanın PC'deki boyutu 29GB, konsollarda ise yaklaşık 40GB. Yamanın Stadia versiyonu ilerleyen günlerde gelecek.

Bu yamanın eski nesil konsollardaki performans sorunlarını büyük ölçüde düzeltmesi bekleniyor. Ayrıca oyun ile ilgili 500'den fazla geliştirme içeriyor. İlerleyen günlerde bu yeni yamadan videolar ve testler gelince sizlere durumu aktaracağız.

CD Projekt Red, bundan sonraki süreçte oyunun indirilebilir içerikleri ve çok oyunculu modu ile ilgilenecek. Bu yıl içerisinde oyuna içerik anlamında birçok içerik eklenecek. Henüz bunlar için bir tarih bulunmuyor.

Tüm yenilikleri burada bulabilirsiniz.

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