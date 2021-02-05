Cyberpunk 2077'nin yeni yaması, oyun yüzünden bilgisayarınızın hacklenme sorununu ortadan kaldırıyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Yayınlandığı günden bugüne kadar da büyüklü küçüklü birçok yama yayınlandı. Geçtiğimiz saatlerde 1.12 yaması yayınlandı.

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Bu yeni yama bilgisayarınızın ele geçirilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Geçtiğimiz haftalarda oyunun resmi mod araçları yayınlanmıştı ve bu mod araçlarının ardından oyuna gelen mod desteği ile birlikte bir güvenlik açığı olduğu görülmüştü. Yüklediğiniz modlar yüzünden bilgisayarınız ele geçirebilir hale gelmişti.

Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan 1.12 yaması da bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca ara bellek aşma sorununu da ortadan kaldırıyor. Yamanın boyutu PC'de yalnızca 1.5 MB.

Şubat ayı içerisinde oyunun hatalarını ve performans sorunlarını büyük oranda giderecek büyük bir yama daha yayınlanması bekleniyor. Bu yamanın ardından oyun için ekstra içerikler gelmeye başlayacak.

https://kotaku.com/playing-cyberpunk-2077-will-no-longer-leave-your-pc-ope-1846204079

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