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    Cyberpunk 2077'nin yeni yaması, oyun yüzünden bilgisayarınızın hacklenme sorununu ortadan kaldırıyor

    Cyberpunk 2077'nin geçtiğimiz haftalarda yayınlanan mod desteği ile birlikte oyunda bir açık olduğu ve modlar yüzünden bilgisayarınızın ele geçirebileceği açıklanmıştı.
    05 Şubat 2021, 18:45 (Güncellendi, 1 hf.)
    3,5b
    1
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Cyberpunk 2077'nin yeni yaması, oyun yüzünden bilgisayarınızın hacklenme sorununu ortadan kaldırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı Cyberpunk 2077 geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Yayınlandığı günden bugüne kadar da büyüklü küçüklü birçok yama yayınlandı. Geçtiğimiz saatlerde 1.12 yaması yayınlandı.

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    Bu yeni yama bilgisayarınızın ele geçirilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Geçtiğimiz haftalarda oyunun resmi mod araçları yayınlanmıştı ve bu mod araçlarının ardından oyuna gelen mod desteği ile birlikte bir güvenlik açığı olduğu görülmüştü. Yüklediğiniz modlar yüzünden bilgisayarınız ele geçirebilir hale gelmişti.

    Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan 1.12 yaması da bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca ara bellek aşma sorununu da ortadan kaldırıyor. Yamanın boyutu PC'de yalnızca 1.5 MB. 

    Şubat ayı içerisinde oyunun hatalarını ve performans sorunlarını büyük oranda giderecek büyük bir yama daha yayınlanması bekleniyor. Bu yamanın ardından oyun için ekstra içerikler gelmeye başlayacak.



    https://kotaku.com/playing-cyberpunk-2077-will-no-longer-leave-your-pc-ope-1846204079 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpatch 2077
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olmayan sorunu yaratıp bunu düzeltmek için yama yayınlamak...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    freqX 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu yamadan sonra 10 dakika zor oynuyorum. Oyundan atıyor beni. Bitirip kurtulsam derdindeyim artık.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun yamalana yamalana bisiklet tekerleğine döndü.
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    shad0w 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    artık sıvama işine geçtiler heralde.
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    Captain Marvel (Semih İnce) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    uğraştıkları güncellemelere bak şaka gibi.. Popülerlik gitti, artık çoğu kişide yok oyun. İade de ettim, belki bir kaç yıl sonra düzelirse alırım.
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu sorun bu oyuna özgü değil, GTA 4 ile birlikte gelen scripthook dll ve asi dosyaları ile de bilgisayarınız ele geçirilebilir. DDL dosyaları aplikasyon dosyaları ve içine hertürlü şey sokuşturulabilir. DLL modları indiriyorsanız bu sizin sorununuz ve sorumluluğunuz.
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu sildim. Birkaç sene sonra incelemelerine bakar ona göre yüklerim.
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    G Grkwnxs (Grkwn Nxs) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Olmayan sorunu yaratıp bunu düzeltmek için yama yayınlamak...
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu iade ettim. Artık nezaman düzelir dört dörtlük hale gelir ozaman alırım. Bukadar şişirilmiş ama potansiyeli olan oyunu hangi sivri zekalı hemen çıkartalım dediyse artık. GTA senelerce bekler iyi bir oyun çıkartır. Bunun çncesinde güzel ve beğenilen bir oyun çıkartıyorsun onun kredisi ile beklentiyi çıkartıyorsun sonra firmanın oyunlarının fanları tarafından bile ağır eleştiriye maruz kalıyorsun. Ya oyundan zerre kadar anlamıyan biri var başlarında yada kazayla erken çıkardılar.. . . .
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cyberpatch 2077
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