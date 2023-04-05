Cyberpunk 2077 Overdrive modu yeni Crysis oldu: RTX 4090 bile 16 FPS alıyor

Cyberpunk 2077 Overdrive için RTX 4090 bile yetmiyor
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı