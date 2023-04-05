Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077 Overdrive modu yeni Crysis oldu: RTX 4090 bile 16 FPS alıyor

    Cyberpunk 2077’in Overdrive modu ekran kartlarının yeni Crysis’i olmak için geliyor. Oyuna tam ışın izleme desteği gelirken en güçlü donanımlar bile bir hayli zorlanacak.
    1
    Cyberpunk 2077 Overdrive modu yeni Crysis oldu! Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red tarafından 2020 yılında optimizasyon sorunlarıyla piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, yapılan güncellemelerin ardından her anlamda en iyi dönemlerini yaşıyor. Satışları hiç olmadığı kadar artan oyuna çok yakında tam ışın izleme olarak da bilinen “Path Tracing” desteği getiriliyor. Ancak bu ayarlar açıldığında RTX 4090 bile yetersiz kalıyor olacak.

    Cyberpunk 2077 Overdrive için RTX 4090 bile yetmiyor

    Cyberpunk 2077 Overdrive modu yeni Crysis oldu! Tam Boyutta Gör
    11 Nisan'da çıkacak olan ücretsiz Cyberpunk 2077 güncellemesi oyuna Ray Tracing: Overdrive modunu getiriyor. Path Tracing ile oyunun her noktasında ışın izleme aktif hale gelirken görsel kalite ise adeta katlanıyor. Elbette bu kalite artışı aynı zamanda yoğun bir işlem gücü de gerektiriyor. Yayınlanan videoda halihazırda piyasada bulunan en güçlü ekran kartı olan GeForce RTX 4090’ın sergilediği performans görülüyor. Görünüşe göre Cyberpunk 2077 Overdrive modu ekran kartları için yeni Crysis olacak.

     

    Cyberpunk 2077 Overdrive modu yeni Crysis oldu! Tam Boyutta Gör
    4K çözünürlükte DLSS kapalı ve RT açık olduğunda RTX 4090’ın zaman zaman 16 FPS’e düştüğü görülüyor. Çoğu durumda RTX 4090’ın oynanabilir seviyenin altında kaldığı görülüyor. Ancak DLSS aktif hale getirildiğinde ise performansa sıçrama yaşanıyor ve kara hızları 117-138 FPS’e yükseliyor. Cyberpunk 2077 "Overdrive Modu" aynı zamanda çok sayıda ışın izlemeli kaynaktan gelen ışığın görünümünü kopyalayabilen bir teknoloji olan RTX Direct Illumination'ı da getiriyor. RTXDI ve tam ışın izleme ile oyuncular, birçok kaynaktan doğru şekilde gelen daha yumuşak ve gerçekçi gölgeler elde ediyor. Açıkçası bu sunulan görseller ve ışığın doğru şekilde ilerlemesi oyunlarda daha önce olan bir şey değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli petek ısıtıcı yorumları mouse titreme sorunu modem tamiri basmati pirinç a101 apu sisteme ekran kartı takılır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız