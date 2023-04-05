Cyberpunk 2077 Overdrive modu yeni Crysis oldu: RTX 4090 bile 16 FPS alıyor

Cyberpunk 2077’in Overdrive modu ekran kartlarının yeni Crysis’i olmak için geliyor. Oyuna tam ışın izleme desteği gelirken en güçlü donanımlar bile bir hayli zorlanacak.