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    Nvidia GeForce RTX 4070’in performansı netleşiyor

    Nvidia’nın önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak bir sonraki RTX 40 serisi ekran kartı GeForce RTX 4070 olacak. GeForce RTX 4070’in performans tarafında neler vereceği ise netleşmeye başladı.
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    GeForce RTX 4070’in performansı netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki dönem Nvidia için yoğun geçecek gibi görünüyor. Bu ay içerisinde GeForce RTX 4070 piyasaya çıkacakken kartın merak edilen performans verileri de gitgide netleşmeye başladı. Son sızıntılar GeForce RTX 4070’in Geekbench OpenCL performansını ortaya koyuyor. Bu sayede kartın performansını kâğıt üstünde karşılaştırabilmemiz mümkün oluyor.

    GeForce RTX 4070 performansı netleşiyor

    GeForce RTX 4070’in AD104-250/251 GPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Bu GPU, 5888 CUDA çekirdeğine ve 21 Gbps hızında çalışan 12 GB GDDR6X VRAM'e sahip olacak ve bant genişliğini 504 GB/s'ye çıkaracak. GPU’da bulunan L2 önbellek miktarı da RTX 3070’e göre 8 kat artarak 36 MB seviyesine çıkartılacak. Güç tüketimi tarafında kartın 200W TGP’ye sahip olması bekleniyor. Önceki haberlerde bahsettiğimiz gibi resmi slaytlarda RTX 4070’in oyunlarda 186W tüketeceği söyleniyor. Dolayısıyla güç tüketimi tarafında RTX 4070, RTX 3060 ile benzer olacak gibi görünüyor. Performans tarafındaysa RTX 3080 12 GB seviyesinde veya daha hızlı olması bekleniyor.

    Geekbench 5 OpenCL performans testinde ise GeForce RTX 4070, 177.594 puan almayı başarıyor. Bu puan da yine kartı RTX 3080 ile aynı seviyeye getiriyor. Öte yandan RTX 4070 Ti’dan ise kâğıt üstünde yüzde 19 daha yavaş olduğu anlamına geliyor. Belirtmek gerekiyor ki bu test sonuçları kartın gerçek kullanımdaki performansını tam olarak yansıtmıyor. Ek olarak GeForce RTX 4070 13 Nisan'da piyasa çıkacak. Bir gün önce ise kartın incelemelerinin yayınlanması bekleniyor. GeForce RTX 4070’in beklenen fiyatı ise 599 dolar.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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