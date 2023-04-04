Nvidia GeForce RTX 4070’in performansı netleşiyor

GeForce RTX 4070 performansı netleşiyor
GeForce RTX 4070’in AD104-250/251 GPU çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Bu GPU, 5888 CUDA çekirdeğine ve 21 Gbps hızında çalışan 12 GB GDDR6X VRAM'e sahip olacak ve bant genişliğini 504 GB/s'ye çıkaracak. GPU’da bulunan L2 önbellek miktarı da RTX 3070’e göre 8 kat artarak 36 MB seviyesine çıkartılacak. Güç tüketimi tarafında kartın 200W TGP’ye sahip olması bekleniyor. Önceki haberlerde bahsettiğimiz gibi resmi slaytlarda RTX 4070’in oyunlarda 186W tüketeceği söyleniyor. Dolayısıyla güç tüketimi tarafında RTX 4070, RTX 3060 ile benzer olacak gibi görünüyor. Performans tarafındaysa RTX 3080 12 GB seviyesinde veya daha hızlı olması bekleniyor.
Geekbench 5 OpenCL performans testinde ise GeForce RTX 4070, 177.594 puan almayı başarıyor. Bu puan da yine kartı RTX 3080 ile aynı seviyeye getiriyor. Öte yandan RTX 4070 Ti’dan ise kâğıt üstünde yüzde 19 daha yavaş olduğu anlamına geliyor. Belirtmek gerekiyor ki bu test sonuçları kartın gerçek kullanımdaki performansını tam olarak yansıtmıyor. Ek olarak GeForce RTX 4070 13 Nisan'da piyasa çıkacak. Bir gün önce ise kartın incelemelerinin yayınlanması bekleniyor. GeForce RTX 4070’in beklenen fiyatı ise 599 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı