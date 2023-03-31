Cyberpunk 2077 Phantom Liberty genişleme paketinden detaylar Haziran’da gelecek

Phantom Liberty için hedef Haziran
Cyberpunk 2077’nin Twitter hesabından atılan bir tweet’te Phantom Liberty genişlemesi hakkında Haziran ayında daha fazla bilgi paylaşılacağı aktarıldı. CD Projekt Red'e göre Phantom Liberty, Night City'nin yepyeni bir bölgesinde geçen Cyberpunk 2077 için bir casusluk-gerilim türünde bir DLC olacak.
Phantom Liberty DLC’sinde ünlü oyuncu Idris Elba, Yeni Amerika Birleşik Devletleri için bir FIA ajanı olan Solomon Reed'i canlandıracak. Bu DLC’de aynı zamanda Sasha Gray de rol alacak 9.7 Growl FM'de bir radyo DJ'i olan Ash'i seslendirecek. Genişleme paketinde aynı zamanda Keanu Reeves'in canlandırdığı karakter Johnny Silverhand'in yeni bir karakter kadrosuyla birlikte geri dönüşünü de göreceğiz.
CD Projekt Red'in en büyük bütçeli DLC'si
Bu arada CD Projekt, ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında duyurulanWitcher serisine yeni bir yaklaşım olan 'Project Sirius' yapımına sil baştan, sıfırdan başlayacak. Mali işler müdürü Piotr Nielubowicz, "Bir şirketten projenin yeniden değerlendirildiğini duymanın hoş olmadığının farkındayım Ancak aynı zamanda, yenilikçi kalabilmek için yeni yollar denerken cesur olmalı ve özellikle de tasarım açısından bizim için yeni olan ve ailemizdeki yeni bir stüdyo tarafından geliştirilen bir projede kontrolü elimizde tutmalı ve doğru rotayı izlemeliyiz.” ifadelerini kullandı. Görünüşe göre Project Sirius’ta atılan ilk adımlar beğenilmedi ve projede tekrardan çizim tahtasına geri dönüldü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı