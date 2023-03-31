Cyberpunk 2077 Phantom Liberty genişleme paketinden detaylar Haziran’da gelecek

Tam Boyutta Gör CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve 2020 yılında CD Projekt tarafından yayınlanan aksiyon-rol yapma türündeki Cyberpunk 2077, yakında Phantom Liberty genişleme paketine kavuşacak. CD Projekt yaptığı açıklamada, bu yaz Cyberpunk 2077 genişlemesi Phantom Liberty hakkında daha fazla bilgi vermeyi planladığını söyledi.

Phantom Liberty için hedef Haziran

Cyberpunk 2077’nin Twitter hesabından atılan bir tweet’te Phantom Liberty genişlemesi hakkında Haziran ayında daha fazla bilgi paylaşılacağı aktarıldı. CD Projekt Red'e göre Phantom Liberty, Night City'nin yepyeni bir bölgesinde geçen Cyberpunk 2077 için bir casusluk-gerilim türünde bir DLC olacak.

Phantom Liberty DLC’sinde ünlü oyuncu Idris Elba, Yeni Amerika Birleşik Devletleri için bir FIA ajanı olan Solomon Reed'i canlandıracak. Bu DLC’de aynı zamanda Sasha Gray de rol alacak 9.7 Growl FM'de bir radyo DJ'i olan Ash'i seslendirecek. Genişleme paketinde aynı zamanda Keanu Reeves'in canlandırdığı karakter Johnny Silverhand'in yeni bir karakter kadrosuyla birlikte geri dönüşünü de göreceğiz.

CD Projekt Red'in en büyük bütçeli DLC'si

Tam Boyutta Gör Yatırımcı ilişkileri müdürü Marek Bugdol'a göre Phantom Liberty, bugüne kadarki diğer CD Projekt Red DLC'lerinden daha büyük bir bütçeye sahip olacak. Bu arada CD Projekt geçtiğimiz Eylül ayında Phantom Liberty'nin Cyberpunk 2077 için planlanan tek genişleme olduğunu söylemişti. Bu DLC yayınlandıktan sonra Cyberpunk devam oyunu oyunu “Project Orion”, CD Projekt Red North America stüdyosu tarafından geliştirilmeye başlanacak.

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Bu arada CD Projekt, ilk kez geçtiğimiz Ekim ayında duyurulanWitcher serisine yeni bir yaklaşım olan 'Project Sirius' yapımına sil baştan, sıfırdan başlayacak. Mali işler müdürü Piotr Nielubowicz, "Bir şirketten projenin yeniden değerlendirildiğini duymanın hoş olmadığının farkındayım Ancak aynı zamanda, yenilikçi kalabilmek için yeni yollar denerken cesur olmalı ve özellikle de tasarım açısından bizim için yeni olan ve ailemizdeki yeni bir stüdyo tarafından geliştirilen bir projede kontrolü elimizde tutmalı ve doğru rotayı izlemeliyiz.” ifadelerini kullandı. Görünüşe göre Project Sirius’ta atılan ilk adımlar beğenilmedi ve projede tekrardan çizim tahtasına geri dönüldü.

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Cyberpunk 2077 Phantom Liberty DLC’si için hedef Haziran