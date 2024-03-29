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    CD Projekt, Cyberpunk 2077’nin toplam gelirini ve The Witcher 4’ün durumunu açıkladı

    Polonyalı stüdyo CD Projekt Red, 2023 yılına dair mali raporunu yayınladı. Firma aynı zamanda Cyberpunk 2077’nin toplamda ne kadar kazandığını ve The Witcher 4’ün son durumu paylaştı.
    İşte Cyberpunk 2077'nin toplam geliri The Witcher 4’ün son durumu Tam Boyutta Gör
    Cyberpunk 2077, zorlu ve hatalarla dolu çıkışının ardından oynanabilir hale gelmesiyle birlikte büyük satış rakamlarına ulaştı. Polonyalı stüdyo CD Projekt Red, 2023 yılına dair mali raporunu yayınlarken ek olarak bilimkurgu birinci şahıs nişancı oyununun Aralık 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana 750 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı.

    Cyberpunk 2077, 750 milyon dolardan fazla kazandırdı

    İşte Cyberpunk 2077'nin toplam geliri The Witcher 4’ün son durumu Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, paylaştığı slaytta Cyberpunk 2077'den elde edilen kazanç ile 2023 genişleme paketi Phantom Liberty'den elde edilen kazanç arasında bir ayrım yapmıyor ve toplamda 750 milyon dolardan fazla gelir elde edildiğini aktarıyor. Ancak, yukarıdaki grafikte gösterildiği üzere, oyunun satışları 2021'de yavaşlamış, 2022'de toparlanmış ve 2023'te Phantom Liberty’nin çıkışıyla ciddi oranda artmış gibi görünüyor. Cyberpunk 2077, piyasaya sürüldüğü tarihten 2023 yılı sonuna kadar 25 milyonun üzerinde kopya satarken, Cyberpunk oyununun genişletmesi "Phantom Liberty" ise 5 milyonun üzerinde sattı.
    İşte Cyberpunk 2077'nin toplam geliri The Witcher 4’ün son durumu Tam Boyutta Gör
    Cyberpunk 2077 özelinde CD Projekt Red, Netflix'te bir dizi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu dizi için Anonymous Content ile birlikte çalışılıyor. Anonymous Content’i True Detective, Mr. Robot, 13 Reasons Why ve Maniac gibi dizilerden tanıyoruz. CD Projekt Red, ayrıca Orion kod adlı devam oyunu üzerinde de aktif şekilde çalışıyor. Ancak kaynakların ve personelin çoğu yeni The Witcher üçlemesine aktarılmış durumda.

     

    İşte Cyberpunk 2077'nin toplam geliri The Witcher 4’ün son durumu Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisinin (403 kişi) yeni bir üçleme olan "Project Polaris" üzerinde çalıştığını teyit etti. Bu yılın ikinci aşamasında ise üretim aşamasına geçilecek.Yeni IP olan Hadar kod adlı yapımda ise konsept aşamasında bulunuluyor.The Molasses Flood liderliğindeki Witcher yan ürünü Sirius üzerinde çalışan ekip, CD Projekt'in son güncellemesinden bu yana boyut olarak değişmedi ve 40'ın biraz altında personel sayısıyla kalıyor. Burada da erken üretim sürecinde bulunuluyor. The Witcher Remake için de aynı şekilde konsept aşama çalışmaları sürüyor.

    CD Projekt Red'in net kârı 481,1 milyon zlotiye (120,66 milyon dolar) ulaşarak analistlerin 428 milyon zloti olan beklentileri aştı. Yılın geliri yüzde 29 artışla 1,23 milyar zlotiye (308 milyon dolar) ulaştı. 

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/97189/cyberpunk-2077-has-made-over-750-million-since-launch/index.html https://www.reuters.com/technology/polands-cd-projekt-full-year-net-profit-rises-39-2024-03-28/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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