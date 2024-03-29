CD Projekt, Cyberpunk 2077’nin toplam gelirini ve The Witcher 4’ün durumunu açıkladı

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077, zorlu ve hatalarla dolu çıkışının ardından oynanabilir hale gelmesiyle birlikte büyük satış rakamlarına ulaştı. Polonyalı stüdyo CD Projekt Red, 2023 yılına dair mali raporunu yayınlarken ek olarak bilimkurgu birinci şahıs nişancı oyununun Aralık 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana 750 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı.

Cyberpunk 2077, 750 milyon dolardan fazla kazandırdı

Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, paylaştığı slaytta Cyberpunk 2077'den elde edilen kazanç ile 2023 genişleme paketi Phantom Liberty'den elde edilen kazanç arasında bir ayrım yapmıyor ve toplamda 750 milyon dolardan fazla gelir elde edildiğini aktarıyor. Ancak, yukarıdaki grafikte gösterildiği üzere, oyunun satışları 2021'de yavaşlamış, 2022'de toparlanmış ve 2023'te Phantom Liberty’nin çıkışıyla ciddi oranda artmış gibi görünüyor. Cyberpunk 2077, piyasaya sürüldüğü tarihten 2023 yılı sonuna kadar 25 milyonun üzerinde kopya satarken, Cyberpunk oyununun genişletmesi "Phantom Liberty" ise 5 milyonun üzerinde sattı.

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 özelinde CD Projekt Red, Netflix'te bir dizi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu dizi için Anonymous Content ile birlikte çalışılıyor. Anonymous Content’i True Detective, Mr. Robot, 13 Reasons Why ve Maniac gibi dizilerden tanıyoruz. CD Projekt Red, ayrıca Orion kod adlı devam oyunu üzerinde de aktif şekilde çalışıyor. Ancak kaynakların ve personelin çoğu yeni The Witcher üçlemesine aktarılmış durumda.

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Tam Boyutta Gör CD Projekt Red, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisinin (403 kişi) yeni bir üçleme olan "Project Polaris" üzerinde çalıştığını teyit etti. Bu yılın ikinci aşamasında ise üretim aşamasına geçilecek.Yeni IP olan Hadar kod adlı yapımda ise konsept aşamasında bulunuluyor.The Molasses Flood liderliğindeki Witcher yan ürünü Sirius üzerinde çalışan ekip, CD Projekt'in son güncellemesinden bu yana boyut olarak değişmedi ve 40'ın biraz altında personel sayısıyla kalıyor. Burada da erken üretim sürecinde bulunuluyor. The Witcher Remake için de aynı şekilde konsept aşama çalışmaları sürüyor.

CD Projekt Red'in net kârı 481,1 milyon zlotiye (120,66 milyon dolar) ulaşarak analistlerin 428 milyon zloti olan beklentileri aştı. Yılın geliri yüzde 29 artışla 1,23 milyar zlotiye (308 milyon dolar) ulaştı.

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