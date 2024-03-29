CD Projekt, Cyberpunk 2077’nin toplam gelirini ve The Witcher 4’ün durumunu açıkladı

Teknoloji Editörü
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Cyberpunk 2077, zorlu ve hatalarla dolu çıkışının ardından oynanabilir hale gelmesiyle birlikte büyük satış rakamlarına ulaştı. Polonyalı stüdyo CD Projekt Red, 2023 yılına dair mali raporunu yayınlarken ek olarak bilimkurgu birinci şahıs nişancı oyununun Aralık 2020'de piyasaya sürülmesinden bu yana 750 milyon doların üzerinde gelir elde ettiğini açıkladı. Cyberpunk 2077, 750 milyon dolardan fazla kazandırdı
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CD Projekt Red, paylaştığı slaytta Cyberpunk 2077'den elde edilen kazanç ile 2023 genişleme paketi Phantom Liberty'den elde edilen kazanç arasında bir ayrım yapmıyor ve toplamda
750 milyon dolardan fazla gelir elde edildiğini aktarıyor. Ancak, yukarıdaki grafikte gösterildiği üzere, oyunun satışları 2021'de yavaşlamış, 2022'de toparlanmış ve 2023'te Phantom Liberty’nin çıkışıyla ciddi oranda artmış gibi görünüyor. Cyberpunk 2077, piyasaya sürüldüğü tarihten 2023 yılı sonuna kadar 25 milyonun üzerinde kopya satarken, Cyberpunk oyununun genişletmesi "Phantom Liberty" ise 5 milyonun üzerinde sattı.
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Cyberpunk 2077 özelinde CD Projekt Red,
Netflix'te bir dizi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu dizi için Anonymous Content ile birlikte çalışılıyor. Anonymous Content’i True Detective, Mr. Robot, 13 Reasons Why ve Maniac gibi dizilerden tanıyoruz. CD Projekt Red, ayrıca Orion kod adlı devam oyunu üzerinde de aktif şekilde çalışıyor. Ancak kaynakların ve personelin çoğu yeni The Witcher üçlemesine aktarılmış durumda.
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CD Projekt Red, çalışanlarının yaklaşık üçte ikisinin (403 kişi) yeni bir üçleme olan "
Project Polaris" üzerinde çalıştığını teyit etti. Bu yılın ikinci aşamasında ise üretim aşamasına geçilecek.Yeni IP olan Hadar kod adlı yapımda ise konsept aşamasında bulunuluyor.The Molasses Flood liderliğindeki Witcher yan ürünü Sirius üzerinde çalışan ekip, CD Projekt'in son güncellemesinden bu yana boyut olarak değişmedi ve 40'ın biraz altında personel sayısıyla kalıyor. Burada da erken üretim sürecinde bulunuluyor. The Witcher Remake için de aynı şekilde konsept aşama çalışmaları sürüyor.
CD Projekt Red'in net kârı 481,1 milyon zlotiye (120,66 milyon dolar) ulaşarak analistlerin 428 milyon zloti olan beklentileri aştı. Yılın geliri yüzde 29 artışla 1,23 milyar zlotiye (308 milyon dolar) ulaştı.
Kaynakça
https://www.tweaktown.com/news/97189/cyberpunk-2077-has-made-over-750-million-since-launch/index.html
https://www.reuters.com/technology/polands-cd-projekt-full-year-net-profit-rises-39-2024-03-28/
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...