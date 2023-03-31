Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları: 900 TL değerinde 15 oyun hediye

Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları
Amazon Prime'ın Nisan 2023 oyunlarına baktığımızda yine oyun sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede Wolfenstein: The New Order, Ninja Masters, Beholder 2, Ghost Pilots ve Grime dahil olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 900 TL.
Ayrıca Prime kullanıcıları, Nisan ayı boyunca Riot Games (League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, VALORANT, Teamfight Tactics) ve Blizzard ( Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft) oyunlarında da özel ödüllere sahip olacak.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Prime Gaming Nisan 2023 Ücretsiz Oyunlar
- Wolfenstein: The New Order / 6 Nisan
- Ninja Commando / 6 Nisan
- Art of Fighting 3 / 6 Nisan
- The Beast Inside / 13 Nisan
- Icewind Dale: Enhanced Edition / 13 Nisan
- Crossed Swords / 13 Nisan
- Ghost Pilots / 13 Nisan
- Beholder 2 / 20 Nisan
- Terraformers / 20 Nisan
- Metal Slug 4 / 20 Nisan
- Ninja Masters / 20 Nisan
- Looking for Aliens / 27 Nisan
- Grime / 27 Nisan
- Sengoku / 27 Nisan
- Magician Lord / 27 Nisan
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