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    Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları: 900 TL değerinde 15 oyun hediye

    Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları belli oldu. Prime Gaming kütüphanesine bu ay 900 TL değerinde 15 oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Nisan ayı hediyeleri 
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    Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları: 15 oyun hediye Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Nisan ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 900TL değerinde 15 oyun ve Overwatch 2, World of Warcraft ve League of Legends gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Nisan ayı hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları

    Amazon Prime'ın Nisan 2023 oyunlarına baktığımızda yine oyun sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede Wolfenstein: The New Order, Ninja Masters, Beholder 2, Ghost Pilots ve Grime dahil olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 900 TL.

    Ayrıca Prime kullanıcıları, Nisan ayı boyunca Riot Games (League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, VALORANT, Teamfight Tactics) ve Blizzard ( Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft) oyunlarında da özel ödüllere sahip olacak.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

    Prime Gaming Nisan 2023 Ücretsiz Oyunlar

    1. Wolfenstein: The New Order / 6 Nisan
    2. Ninja Commando / 6 Nisan
    3. Art of Fighting 3 / 6 Nisan
    4. The Beast Inside / 13 Nisan
    5. Icewind Dale: Enhanced Edition / 13 Nisan
    6. Crossed Swords / 13 Nisan
    7. Ghost Pilots / 13 Nisan
    8. Beholder 2 / 20 Nisan
    9. Terraformers / 20 Nisan
    10. Metal Slug 4 / 20 Nisan
    11. Ninja Masters / 20 Nisan
    12. Looking for Aliens / 27 Nisan
    13. Grime / 27 Nisan
    14. Sengoku / 27 Nisan
    15. Magician Lord / 27 Nisan
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    M
    makine26 1 gün önce

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