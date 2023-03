Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları: 900 TL değerinde 15 oyun hediye

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Nisan ayı listesi açıklandı. Önümüzdeki ay Prime Gaming kütüphanesine 900TL değerinde 15 oyun ve Overwatch 2, World of Warcraft ve League of Legends gibi yapımlar için bazı “oyun içi” hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Nisan ayı hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları

Amazon Prime'ın Nisan 2023 oyunlarına baktığımızda yine oyun sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte listede Wolfenstein: The New Order, Ninja Masters, Beholder 2, Ghost Pilots ve Grime dahil olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 900 TL.

Ayrıca Prime kullanıcıları, Nisan ayı boyunca Riot Games (League of Legends, League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra, VALORANT, Teamfight Tactics) ve Blizzard ( Overwatch 2, Hearthstone, World of Warcraft) oyunlarında da özel ödüllere sahip olacak.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Prime Gaming Nisan 2023 Ücretsiz Oyunlar

Wolfenstein: The New Order / 6 Nisan Ninja Commando / 6 Nisan Art of Fighting 3 / 6 Nisan The Beast Inside / 13 Nisan Icewind Dale: Enhanced Edition / 13 Nisan Crossed Swords / 13 Nisan Ghost Pilots / 13 Nisan Beholder 2 / 20 Nisan Terraformers / 20 Nisan Metal Slug 4 / 20 Nisan Ninja Masters / 20 Nisan Looking for Aliens / 27 Nisan Grime / 27 Nisan Sengoku / 27 Nisan Magician Lord / 27 Nisan

