Cyberpunk 2077, PlayStation Mağazası'na yakın zamanda tekrar eklenecek

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red’in yaptığı Cyberpunk 2077, Aralık ayının başlarında yayınlandı. Ancak ne yazık ki hatalardan dolayı PlayStation Store’dan kaldırılmıştı.

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Cyberpunk 2077, Switch hariç tüm platformlarda yayınlanmıştı ancak sizlerin de bildiği gibi birçok sorunla çıkış yaptı. Hatta eski nesil konsollarda o kadar kötü performansı vardı ki Sony, inanılması güç bir şekilde oyunu PlayStation Mağazası’ndan kaldırdı. Yaklaşık olarak da 3.5 aydır Cyberpunk 2077, PS Mağazası’nda bulunmuyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde oyunun sorunlarını büyük ölçüde çözen bir yama yayınlandı. Her ne kadar oyun hala kusursuz olmasa da en azından oynanabilir seviye olduğunu söylemek gerek. CDPR da geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

CDPR’ın söylediğine göre oyunun mağazaya eklenmesi Sony’nin kararına kalmış durumda ancak çok yakında tekrar ekleneceğini düşünüyorlar. Umuyoruz sorunlar çözülür ve yakın bir zamanda tekrardan mağazalarda görebiliriz.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/cyberpunk_2077_is_closer_to_playstation_store_return_says_cdpr#enlarge

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