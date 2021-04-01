Cyberpunk 2077, PlayStation Mağazası'na yakın zamanda tekrar eklenecek

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red’in yaptığı Cyberpunk 2077, Aralık ayının başlarında yayınlandı. Ancak ne yazık ki hatalardan dolayı PlayStation Store’dan kaldırılmıştı.İlginizi Çekebilir Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti
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Cyberpunk 2077, Switch hariç tüm platformlarda yayınlanmıştı ancak sizlerin de bildiği gibi birçok sorunla çıkış yaptı. Hatta eski nesil konsollarda o kadar kötü performansı vardı ki Sony, inanılması güç bir şekilde oyunu PlayStation Mağazası’ndan kaldırdı. Yaklaşık olarak da 3.5 aydır Cyberpunk 2077, PS Mağazası’nda bulunmuyor.
Ancak geçtiğimiz günlerde oyunun sorunlarını büyük ölçüde çözen bir yama yayınlandı. Her ne kadar oyun hala kusursuz olmasa da en azından oynanabilir seviye olduğunu söylemek gerek. CDPR da geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama yaptı.
CDPR’ın söylediğine göre oyunun mağazaya eklenmesi Sony’nin kararına kalmış durumda ancak çok yakında tekrar ekleneceğini düşünüyorlar. Umuyoruz sorunlar çözülür ve yakın bir zamanda tekrardan mağazalarda görebiliriz.
https://www.pushsquare.com/news/2021/03/cyberpunk_2077_is_closer_to_playstation_store_return_says_cdpr#enlarge Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Açıkçası polislerin olay yerine gelişi en azından göze batmıyor artık, hatta sanırım eskisi kadar çabuk da 3-4 yıldız olmuyor. Etrafa bombalar fırlatıp deneme yaptım, 3-4 kişi öldüğü halde 1 yıldızda kaldı. Polisler de özellikle arkamda bitmedi, uzaktan koşarak geldiler. Bunu test ederken de başka bir şey daha fark ettim ki artık NPC'ler araçtan çıkıp kaçıyorlar. Ama halen araçlar bombalardan etkilenerek havaya uçmuyor, yerinde patlıyor. Ayrıca polisin araçla takip etme mekaniği halen yok, umarım sonraki güncellemede bunu da eklerler, zor bir şey değil.
AMD kartlar için RT mevzusuna gelirsek normalde RX6800 ile 2K Ultra kalitede 60-90 FPS arası alıyorum. RT her özelliği açınca 20-40 FPS oluyor. Yani DLSS benzeri bir özellik olmadan RT zor AMD kartlar için.
Ayrıca ilginçtir oyun eskisine göre sanki daha iyi ışıklandırmaya sahip gibi geldi.