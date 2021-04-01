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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077, PlayStation Mağazası'na yakın zamanda tekrar eklenecek

    Oyunun çıkışından yalnızca birkaç hafta sonra PlayStation Mağazası’ndan kaldırılan Cyberpunk 2077, CD Projekt’in dediğine göre yakın zamanda tekrar eklenecek.
    01 Nisan 2021, 09:30 (1 hf.)
    1,8b
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Cyberpunk 2077, PlayStation Mağazası'na yakın zamanda tekrar eklenecek
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red’in yaptığı Cyberpunk 2077, Aralık ayının başlarında yayınlandı. Ancak ne yazık ki hatalardan dolayı PlayStation Store’dan kaldırılmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin PS Store'dan kaldırılmasının üzerinden 3 ay geçti

    Ayrıca Bkz. "CDPR; Cyberpunk 2077, Witcher 3 ve diğer oyunları ile ilgili gelecekteki planlarını açıkladı"

    Cyberpunk 2077, Switch hariç tüm platformlarda yayınlanmıştı ancak sizlerin de bildiği gibi birçok sorunla çıkış yaptı. Hatta eski nesil konsollarda o kadar kötü performansı vardı ki Sony, inanılması güç bir şekilde oyunu PlayStation Mağazası’ndan kaldırdı. Yaklaşık olarak da 3.5 aydır Cyberpunk 2077, PS Mağazası’nda bulunmuyor.

    Ancak geçtiğimiz günlerde oyunun sorunlarını büyük ölçüde çözen bir yama yayınlandı. Her ne kadar oyun hala kusursuz olmasa da en azından oynanabilir seviye olduğunu söylemek gerek. CDPR da geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama yaptı.

    CDPR’ın söylediğine göre oyunun mağazaya eklenmesi Sony’nin kararına kalmış durumda ancak çok yakında tekrar ekleneceğini düşünüyorlar. Umuyoruz sorunlar çözülür ve yakın bir zamanda tekrardan mağazalarda görebiliriz.



    https://www.pushsquare.com/news/2021/03/cyberpunk_2077_is_closer_to_playstation_store_return_says_cdpr#enlarge
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hangi yüzle gelecek diyeyimde millet kahkahadan kopu versin :D
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    JewelzBlue (Jewelz Blue) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    eski fiyatı ile eklenecekse hiç eklemesinler, zaten coğu kişi oynayıp bitirip para iadesi için geri verdi. Bu halleri ile 440 tl etmez. Max 100-150 tl olursa eklesinler.
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    W WE neED 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    hiç zahmet etmesinler bence oyun hala bozuk
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    Onvious (onur ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    aptal cdproject iade konusunda sony yi oyuncularin onune atmasaydi oyun buyuk ihtimalle kalkmayacakti bile
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    Dark Saga 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    CdPr çok yakında ekleneceğini düşünüyorsa daha çok var olarak ta düşünebiliriz.
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    joven ( joven) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun adı çıktı bine inmez bire!
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    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun PC versiyonunu denedim dün, hem AMD kartlar için RT bakmak için hem de polis mevzusu için.

    Açıkçası polislerin olay yerine gelişi en azından göze batmıyor artık, hatta sanırım eskisi kadar çabuk da 3-4 yıldız olmuyor. Etrafa bombalar fırlatıp deneme yaptım, 3-4 kişi öldüğü halde 1 yıldızda kaldı. Polisler de özellikle arkamda bitmedi, uzaktan koşarak geldiler. Bunu test ederken de başka bir şey daha fark ettim ki artık NPC'ler araçtan çıkıp kaçıyorlar. Ama halen araçlar bombalardan etkilenerek havaya uçmuyor, yerinde patlıyor. Ayrıca polisin araçla takip etme mekaniği halen yok, umarım sonraki güncellemede bunu da eklerler, zor bir şey değil.

    AMD kartlar için RT mevzusuna gelirsek normalde RX6800 ile 2K Ultra kalitede 60-90 FPS arası alıyorum. RT her özelliği açınca 20-40 FPS oluyor. Yani DLSS benzeri bir özellik olmadan RT zor AMD kartlar için.

    Ayrıca ilginçtir oyun eskisine göre sanki daha iyi ışıklandırmaya sahip gibi geldi.
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    I I M M O R T A L 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    1.2 patchin hiç bir işe yaramadığını biliyormusunuz oyunda suyun içinde bomba attığımda bomba görünüyordu görünmesini kaldırdılar su efekti eklemediler araçtan atladığında gene ayakta kalıyor falan bu oyun en az 6 7 ay içinde düzelir ama halen umut var
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adamlar iyi para kaybetti Sony cihazlarına satamadı bile
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    hangi yüzle gelecek diyeyimde millet kahkahadan kopu versin :D
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