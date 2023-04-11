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    Cyberpunk 2077 RT Overdrive modu çıktı! Minimum RTX 3090 istiyor

    Cyberpunk 2077'nin RTX 4090'ı zorlayan RT Overdrive modu nihayet çıktı. Peki görsellik konusunda muazzam bir artış sunan mod hangi ekran kartlarında destekleniyor? İşte detaylar
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    Cyberpunk 2077 RT Overdrive modu çıktı! Minimum RTX 3090 istiyor Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Nvidia, Cyberpunk 2077’nin ''Path Tracing” teknolojisini içeren RT Overdrive modunu görücüye çıkardı. Bu noktada RTX 4090'ı bile zorlayan RT Overdrive modu, bugün nihayet kullanıma sunuldu. Peki yeni teknoloji hangi kartlar tarafından destekleniyor? Gelin hep beraber bakalım.

    Cyberpunk 2077 Overdrive moduna kavuştu

    Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz saatlerde yayınlanan 1.62 yaması, tam ışın izleme olarak da bilinen “Path Tracing” ve yapay zeka tabanlı kenar yumuşatma modu Nvidia DLAA dahil olmak üzere önemli yenilikler içeriyor. Ancak yamanın en dikkat çeken özelliği RT Overdrive modu diyebiliriz. Oyunun görsel işleme hattını genişleterek her noktada ışın izlemeyi aktif hale getiren bu teknoloji, görsel kalitede muazzam bir artış sağlıyor.

    CD Projekt Red'e göre Overdrive modu, minimum RTX 3090 (1080p 30FPS ayarlarında) ve RTX 40 serisi (4070 Ti ve üstü) ekran kartları ile sınırlı. 8 GB VRAM ve ışın izleme desteğine sahip diğer kartlarda ise yalnızca Fotoğraf Modu'nda ulaşılabilir olacak.

    Yeni mod yalnızca belirli kullanıcılar ile sınırlı olsa da, bu yıl çıkacak Cyberpunk 2077 Phantom Liberty genişlemesinin geniş çapta kullanıma sunulacağını hatırlatalım. Nitekim CD Projekt Red, bugüne kadarki en büyük DLC'lerden biri olacağını söylüyor.

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