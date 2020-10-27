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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077 yine ertelendi

    Cyberpunk 2077 bir yıl içerisinde üçüncü kez ertelendi. Yeni çıkış tarihi 10 Aralık olarak açıklandı.
    21 dk. (Son Güncelleme: 1 dk.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Cyberpunk 2077 yine ertelendi
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    Cyberpunk 2077 bir türlü gelmek bilmiyor. CD Project RED tarafından yapılan açıklamaya göre oyun 21 gün daha ertelendi ve yeni çıkış tarihi 10 Aralık olarak belirlendi. Böylece Cyberpunk 2077'den bir yıl içerisinde üçüncü erteleme haberini almış olduk.

    Yapılan açıklamada oyunun erteleme nedeniyle ilgili bazı ifadeler de kullanılmış. CD Project, Cyberpunk 2077'nin eski ve yeni nesil konsollar ve PC olmak üzere tam 9 farklı platformda piyasaya sürüleceğini ve bu durumun ekstradan yük oluşturduğunu söylüyor. Her bir cihazda akıcı bir performans elde edilebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği ve bu ekstra 21 günün bu anlamda kendileri için çok önemli olacağı belirtilmiş.

    CD Project RED henüz birkaç hafta önce Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecinde Gold seviyesine gelindiğini duyurmuştu. Gold statüsü normalde oyunun tamamlandığı anlamına geliyor, yani bu statüye ulaşan bir oyunun ertelenmesi aslında epey enteresan. Bu konuyla da ilgili konuşan CD Project RED, Cyberpunk 2077'nin tüm içeriklerinin tamamlandığını ve bitirilebilir durumda olduğunu ancak ekip olarak yine de oyunda kalite seviyesini artırmaya devam ettiklerini söyledi. Gold statüsünün, oyun üzerindeki çalışmaların bittiği anlamına gelmedi belirtiliyor.

    Cyberpunk 2077 şu anda ülkemizde PC için 249 TL'den, PlayStation 4 ve 5 için 458 TL'den, Xbox One ve Series içinse 468 TL'den ön sipariş verilebiliyor. Steam fiyatı özellikle gayet iyi diyebiliriz. Normalde 60 dolar olan son yılların belki de en merakla beklenen AAA oyununu ülkemizde 30 dolar seviyesinden alabiliyoruz.



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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    Bu Editörden
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    dımmışali (durmuş bahça) 9 dk.
    Heryerde bu haber çıkıyor çok can sıkıcı
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    John Sheppard (John Sheppard) 12 dk.
    Maşallah dedikleri 1 gün yaşamıyor :D

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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