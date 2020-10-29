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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı

    Lovecraftian ve cyberpunk'ın bir arada olduğu, Türk oyun geliştirici stüdyosu Stormling Studios'un yeni oyunu Transient, Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirdi.
    10 dk.
    53
    131
    3
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun
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    Yayıncılığını Iceberg Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Stormling Studios'un yaptığı oyun Transient, Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirdi. Transient, H.P. Lovecraft eserlerini cyberpunk ile birleştiren bir macera oyunu. 

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    Oyunu geliştiren stüdyo olan Stormling Studios ise İstanbul merkezli bir Türk oyun stüdyosu. Aynı stüdyo daha önce geliştirdiği Conarium isimli oyun ile tanınıyor. Şirketin arkasındaki isimler ise Onur ŞamlıOral Şamlı ve Pınar Parmak.

    Transient isimli oyun şu anda Steam'de %15'lik indirim ile 27,20 TL'ye satılıyor, 2021 yılında da PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanması bekleniyor. Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

    Fragman

    Tanıtım Yazısı

    Uzak, kıyamet sonrası gelecekte, insanlık nüfusundan geriye kalanlar, dünyanın katı atmosferik koşullarında hayatta kalmak için yaratılan ve Providence adlı verilen, kubbeli bir şehirde yaşamaktadır. İnsanlığın son sığınağı olan bu yerde, ODIN adlı bir kiralık hacker grubunun üyesi olan Randolph Carter, yanlışlıkla, akıl sağlığını sorgulamasına neden olacak korkunç bir gerçeğin ipuçlarına rastlar.

    H.P. Lovecraft, Cyberpunk ile Buluşuyor
    H.P. Lovecraft’ın kozmik varoluşçuluğu ve acımasız, distopik bir siberpunk kurgunun daha önce hiç görülmemiş bir karışımını deneyimleyin. Transient, her iki türün ufuk açıcı eserlerini uyarlayıp onların anlattıkları üzerine yenilerini de ekleyerek genişletmek ve böylece deneyiminizin aynı anda hem tanıdık hem de taze olmasını sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

    Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun
    Tam Boyutta Gör

    Çatlamış Gerçeklikleri Keşfet
    Kor Shehr'in unutulmuş harabelerinden Providence'ın zalim sokaklarına kadar, Transient unutulmayacak mekanlarla dolu. Gerçekliği, kendi hayallerinizi ve sanal dünyaları, yeni arkadaşlar, düşmanlar ve insan bile olmayan varlıklar ile tanışmak için keşfedin.

    Kendi Gerçekliğinden Kaç
    TRANSIENT, birbirinden çeşitli ve güzel ortamları unutulmaz orijinal müzik parçalarıyla birleştirerek sürükleyici bir deneyim sunar.

    Oyun boyunca karşılaştığınız sorunların üstesinden gelmek için, teknolojik bir implant ile donanımlı Randolph Carter rolünü üstleniyorsunuz. Çevrenizi araştırmak, ipuçları aramak ve gerçeği görmemize neden olan gizli engelleri aşmak için gelişmiş algı yükseltme implantını, PHI'ı (Fay) kullanın.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 saat önce
    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    5 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 5 dk.
    İlginç bir oyuna benziyor sırf destek için bu oyunu ps5 için alabilirim
    Yanıtla
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    Mugetsuga 6 dk.
    Cyberpunk 2077, sen misin?
    Yanıtla
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    darth_lumiye 8 dk.
    denenebilir 🤔
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