Cyberpunk bir evrende geçen Türk yapımı oyun "Transient" çıktı

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Yayıncılığını Iceberg Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Stormling Studios'un yaptığı oyun Transient, Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirdi. Transient, H.P. Lovecraft eserlerini cyberpunk ile birleştiren bir macera oyunu.

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Oyunu geliştiren stüdyo olan Stormling Studios ise İstanbul merkezli bir Türk oyun stüdyosu. Aynı stüdyo daha önce geliştirdiği Conarium isimli oyun ile tanınıyor. Şirketin arkasındaki isimler ise Onur Şamlı, Oral Şamlı ve Pınar Parmak.

Transient isimli oyun şu anda Steam'de %15'lik indirim ile 27,20 TL'ye satılıyor, 2021 yılında da PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanması bekleniyor. Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunun fragmanını ve tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

Fragman

Tanıtım Yazısı

Uzak, kıyamet sonrası gelecekte, insanlık nüfusundan geriye kalanlar, dünyanın katı atmosferik koşullarında hayatta kalmak için yaratılan ve Providence adlı verilen, kubbeli bir şehirde yaşamaktadır. İnsanlığın son sığınağı olan bu yerde, ODIN adlı bir kiralık hacker grubunun üyesi olan Randolph Carter, yanlışlıkla, akıl sağlığını sorgulamasına neden olacak korkunç bir gerçeğin ipuçlarına rastlar.

H.P. Lovecraft, Cyberpunk ile Buluşuyor

H.P. Lovecraft’ın kozmik varoluşçuluğu ve acımasız, distopik bir siberpunk kurgunun daha önce hiç görülmemiş bir karışımını deneyimleyin. Transient, her iki türün ufuk açıcı eserlerini uyarlayıp onların anlattıkları üzerine yenilerini de ekleyerek genişletmek ve böylece deneyiminizin aynı anda hem tanıdık hem de taze olmasını sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

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Çatlamış Gerçeklikleri Keşfet

Kor Shehr'in unutulmuş harabelerinden Providence'ın zalim sokaklarına kadar, Transient unutulmayacak mekanlarla dolu. Gerçekliği, kendi hayallerinizi ve sanal dünyaları, yeni arkadaşlar, düşmanlar ve insan bile olmayan varlıklar ile tanışmak için keşfedin.

Kendi Gerçekliğinden Kaç

TRANSIENT, birbirinden çeşitli ve güzel ortamları unutulmaz orijinal müzik parçalarıyla birleştirerek sürükleyici bir deneyim sunar.

Oyun boyunca karşılaştığınız sorunların üstesinden gelmek için, teknolojik bir implant ile donanımlı Randolph Carter rolünü üstleniyorsunuz. Çevrenizi araştırmak, ipuçları aramak ve gerçeği görmemize neden olan gizli engelleri aşmak için gelişmiş algı yükseltme implantını, PHI'ı (Fay) kullanın.

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