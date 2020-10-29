The Mandalorian yeni sezonunu LEGO Baby Yoda seti ile karşılayın

The Mandalorian yeni sezon için Disney+ platformunda geri sayım devam ederken aynı dönemde Lego’nun da bir sürprizi vardı. Bebek Yoda’nın LEGO seti de dizi ile aynı anda piyasada olacak.

LEGO Baby Yoda neler sunuyor?

LEGO Baby Yoda seti 3 farklı parçadan oluşuyor. Ana parça bebek Yoda’nın 19 santimetre boyundaki karakter figürü. İkinci parça The Child hakkında bir bilgi tabelası ve üçüncü parça da bebek Yoda mini figürü.

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Bebek Yoda’nın kulakları ve ağzı hareketli yapıda hazırlanmış. Ayrıca eline tam oturan bir de topuzu mevcut. Setin toplam parça sayısı ise 1000 olarak belirlenmiş ve 10 yaşından büyüklere hitap ediyor. 80$ fiyat etiketine sahip olan LEGO Baby Yoda setinin ikinci sezon ile aynı anda Cuma günü satışa çıkacağı belirtiliyor.

https://www.engadget.com/lego-baby-yoda-star-wars-the-child-set-mandalorian-new-episodes-release-122823990.html

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