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    The Mandalorian yeni sezonunu LEGO Baby Yoda seti ile karşılayın

    Disney+ platformunun merakla beklenen The Mandalorian dizisinin ikinci sezonu yarın yayınlanacak ve LEGO Baby Yoda seti de aynı gün raflardaki yerini alacak.
    1 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    The Mandalorian yeni sezonunu LEGO Baby Yoda seti ile karşılayın

    The Mandalorian yeni sezon için Disney+ platformunda geri sayım devam ederken aynı dönemde Lego’nun da bir sürprizi vardı. Bebek Yoda’nın LEGO seti de dizi ile aynı anda piyasada olacak.

    LEGO Baby Yoda neler sunuyor?

    LEGO Baby Yoda seti 3 farklı parçadan oluşuyor. Ana parça bebek Yoda’nın 19 santimetre boyundaki karakter figürü. İkinci parça The Child hakkında bir bilgi tabelası ve üçüncü parça da bebek Yoda mini figürü.

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    Bebek Yoda’nın kulakları ve ağzı hareketli yapıda hazırlanmış. Ayrıca eline tam oturan bir de topuzu mevcut. Setin toplam parça sayısı ise 1000 olarak belirlenmiş ve 10 yaşından büyüklere hitap ediyor. 80$ fiyat etiketine sahip olan LEGO Baby Yoda setinin ikinci sezon ile aynı anda Cuma günü satışa çıkacağı belirtiliyor.



    https://www.engadget.com/lego-baby-yoda-star-wars-the-child-set-mandalorian-new-episodes-release-122823990.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
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