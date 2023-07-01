Playstation oyuncularının gözdesi Stray, Xbox konsollarına geliyor

Stray 10 Ağustos’ta Xbox konsolları için çıkış yapacak
Ufak bir Fransız stüdyosu tarafından geliştirilen Stray, Playstation ve PC oyuncuları tarafından oldukça sevilen bir oyun olmayı başardı. Acımasız bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir kediyi kontrol ettiğimiz ve çekici oynanış mekanikleri ile dikkat çeken yapım, çıkışından bir yıl sonra Xbox platformlarına geliyor. Geçtiğimiz aylarda yapımın Mac’e geleceğini duyuran Bluetwelve Studio, şimdi de yapımı Xbox için duyurdu. Stray, 10 Ağustos’ta Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S ve Xbox Series X için satışa çıkacak. İşte karşınızda yapımın Xbox’a özel fragmanı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D