Playstation oyuncularının gözdesi Stray, Xbox konsollarına geliyor

Tam Boyutta Gör 19 Temmuz 2022’de Playstation 4, Playstation 5 ve PC platformları için çıkış yapan Stray, yakında Xbox platformu için çıkış yapacak. Bluetwelve Studios, dağıtıcı firma olan Annapurna Interactive’in etkinliğinde yapımın Microsoft konsollarına geleceğini duyurdu.

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Stray 10 Ağustos’ta Xbox konsolları için çıkış yapacak

Ufak bir Fransız stüdyosu tarafından geliştirilen Stray, Playstation ve PC oyuncuları tarafından oldukça sevilen bir oyun olmayı başardı. Acımasız bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir kediyi kontrol ettiğimiz ve çekici oynanış mekanikleri ile dikkat çeken yapım, çıkışından bir yıl sonra Xbox platformlarına geliyor. Geçtiğimiz aylarda yapımın Mac’e geleceğini duyuran Bluetwelve Studio, şimdi de yapımı Xbox için duyurdu. Stray, 10 Ağustos’ta Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S ve Xbox Series X için satışa çıkacak. İşte karşınızda yapımın Xbox’a özel fragmanı.

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2022 yılının sevilen yapımı Stray Xbox konsollarına geliyor