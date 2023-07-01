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    Playstation oyuncularının gözdesi Stray, Xbox konsollarına geliyor

    Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Playstation ve PC platformlarına özel olarak çıkış yapan Stray, önümüzdeki aylarda Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkacak.
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    2022 yılının sevilen yapımı Stray Xbox konsollarına geliyor Tam Boyutta Gör
    19 Temmuz 2022’de Playstation 4, Playstation 5 ve PC platformları için çıkış yapan Stray, yakında Xbox platformu için çıkış yapacak. Bluetwelve Studios, dağıtıcı firma olan Annapurna Interactive’in etkinliğinde yapımın Microsoft konsollarına geleceğini duyurdu.

    Stray 10 Ağustos’ta Xbox konsolları için çıkış yapacak

    Ufak bir Fransız stüdyosu tarafından geliştirilen Stray, Playstation ve PC oyuncuları tarafından oldukça sevilen bir oyun olmayı başardı. Acımasız bir şehirde hayatta kalmaya çalışan bir kediyi kontrol ettiğimiz ve çekici oynanış mekanikleri ile dikkat çeken yapım, çıkışından bir yıl sonra Xbox platformlarına geliyor. Geçtiğimiz aylarda yapımın Mac’e geleceğini duyuran Bluetwelve Studio, şimdi de yapımı Xbox için duyurdu. Stray, 10 Ağustos’ta Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S ve Xbox Series X için satışa çıkacak. İşte karşınızda yapımın Xbox’a özel fragmanı.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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