Cybertruck, Tesla'nın değerini 1 trilyon dolara çıkarabilir

Tesla, geçtiğimiz perşembe günü 2019 yılından beri beklenen elektrikli aracı Cybertruck resmen tanıttı ve ilk teslimatlarını gerçekleştirmeye başladı. Şimdiye kadar gördüğümüz başka hiçbir pick-up aracına benzemeyen Cybertruck’ın ekonomik açıdan da oldukça başarılı olması bekleniyor. En azından analist firmaları bu yönde düşünüyor.
Cybertruck, Tesla için roket etkisi yaratabilir
Wedbush'a göre Tesla'nın Cybertruck'ı piyasaya sürmesiyle birlikte yatırımcıların ilgisi tekrardan artacak ve firmanın elektrikli araç endüstrisinin hakimi olduğunu hatırlatacak. Bu vesileyle de Tesla, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine doğru ilerleyecek. Teknoloji analisti Dan Ives, aracın piyasaya sürülmesinin Elon Musk'ın şirketi için "büyük bir an" olacağını söyledi ve 12 aylık hisse senedi fiyatının 310 dolar seviyesine ulaşacağını aktardı. Telsa’nın hisse senedi fiyatı an itibariyle 239 dolar seviyesinde. Hesaplamalara göre Tesla hisselerinin bu seviyeye ulaşması halinde firmanın piyasa değeri 996 milyar dolara yükselecek.
Musk'ın çelik kaplamalı aracı 2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçti ve geçtiğimiz günkü lansmanda araçlar ilk sahipleriyle buluşturuldu. Tesla Cybertruck'ın AWD ve Cyberbeast modelleri ise şu anda Tesla’nın web sitesinde siparişe açılmış durumda. Başlangıç modeli ise daha sonra piyasaya çıkacak. Cybertruck'ın başlangıç fiyatı ise 60.990 dolar seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.