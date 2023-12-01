Tam Boyutta Gör

Tesla, geçtiğimiz perşembe günü 2019 yılından beri beklenen elektrikli aracı Cybertruck resmen tanıttı ve ilk teslimatlarını gerçekleştirmeye başladı. Şimdiye kadar gördüğümüz başka hiçbir pick-up aracına benzemeyen Cybertruck’ın ekonomik açıdan da oldukça başarılı olması bekleniyor. En azından analist firmaları bu yönde düşünüyor.

Cybertruck, Tesla için roket etkisi yaratabilir

Wedbush'a göre Tesla'nın Cybertruck'ı piyasaya sürmesiyle birlikte yatırımcıların ilgisi tekrardan artacak ve firmanın elektrikli araç endüstrisinin hakimi olduğunu hatırlatacak. Bu vesileyle de Tesla, 1 trilyon dolarlık piyasa değerine doğru ilerleyecek. Teknoloji analisti Dan Ives, aracın piyasaya sürülmesinin Elon Musk'ın şirketi için "büyük bir an" olacağını söyledi ve 12 aylık hisse senedi fiyatının 310 dolar seviyesine ulaşacağını aktardı. Telsa’nın hisse senedi fiyatı an itibariyle 239 dolar seviyesinde. Hesaplamalara göre Tesla hisselerinin bu seviyeye ulaşması halinde firmanın piyasa değeri 996 milyar dolara yükselecek.

Tesla Cybertruck nihayet tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 14 sa. önce eklendi

Musk'ın çelik kaplamalı aracı 2019'da ilk tanıtıldığı zamanın üzerinde 4 yıl geçti ve geçtiğimiz günkü lansmanda araçlar ilk sahipleriyle buluşturuldu. Tesla Cybertruck'ın AWD ve Cyberbeast modelleri ise şu anda Tesla’nın web sitesinde siparişe açılmış durumda. Başlangıç modeli ise daha sonra piyasaya çıkacak. Cybertruck'ın başlangıç fiyatı ise 60.990 dolar seviyesinde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Cybertruck, Tesla'nın değerini 1 trilyon dolara çıkarabilir