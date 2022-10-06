2022 Dacia Duster fiyatları ekim ayında ne kadar arttı? İşte yeni fiyatlar

2022 model Dacia Duster, ekim ayında Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuyla birlikte 489.000 TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 483.000 TL idi. Bu da Duster fiyatlarına yüzde 1,2 oranında zam geldiği anlamına geliyor. Duster'ı 100 beygirlik ECO-G Turbo motorla almak isterseniz karşınıza çıkan en uygun liste fiyatı 511.900 TL.
Duster'ı dört tekerlekten çekiş sistemiyle satın almak da mümkün. 150 beygirlik 1.3 turbo benzinli ve 115 beygirlik 1.5 Blue dCi dizel motorlarla bu seçenek için en uygun fiyat 557.900 TL. EDC otomatik şanzıman tercih etmek isteyenler için de karşımıza çıkan en uygun liste fiyatı 564.900 TL oluyor.
2022 model Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.
Aşağıdaki tabloda 2022 model Dacia Duster'ın lansman ve bu yılın başındaki fiyatlarını da kapsayan karşılaştırmalı fiyat listesini bulabilirsiniz:
|Versiyon
|Ağustos 2021 (lansman)
|Ocak 2022
|Eylül 2022
|Ekim 2022
|Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2
|199.000 TL
|360.000 TL
|483.000 TL
|489.000 TL
|Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2
|209.000 TL
|382.000 TL
|505.900 TL
|511.900 TL
|Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2
|-
|-
|526.900 TL
|532.900 TL
|Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
|229.900 TL
|438.900 TL
|558.900 TL
|564.900 TL
|Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4
|229.900 TL
|445.900 TL
|551.900 TL
|557.900 TL
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2
|229.900 TL
|443.900 TL
|556.900 TL
|562.900 TL
|Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4
|259.900 TL
|505.900 TL
|649.900 TL
|649.900 TL
|Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2
|249.900 TL
|479.000 TL
|602.900 TL
|608.900 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.