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    2022 Dacia Duster fiyatları ekim ayında ne kadar arttı? İşte yeni fiyatlar

    Türkiye'nin en ulaşılabilir SUV modelleri arasında bulunan Dacia Duster; benzin, LPG ve dizel motorlarla tercih edilebiliyor. Peki 2022 Dacia Duster kaç para? İşte Dacia Duster 2022 Ekim fiyat listesi
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    Dacia Duster fiyatları ne kadar zamlandı? 2022 Ekim fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Dacia Duster, SUV pazarındaki en erişilebilir seçeneklerden biri olarak Türkiye'de en çok satılan modeller arasında yer alıyor. Duster'da 1.0 ve 1.3 turbo benzinli, 1.5 dizel ve ECO-G (LPG) motor seçenekleri bulunuyor. Peki 2022 model Dacia Duster ne kadar? İşte Dacia Duster Ekim 2022 fiyat listesi:

    2022 model Dacia Duster, ekim ayında Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonuyla birlikte 489.000 TL'den başlıyor. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 483.000 TL idi. Bu da Duster fiyatlarına yüzde 1,2 oranında zam geldiği anlamına geliyor. Duster'ı 100 beygirlik ECO-G Turbo motorla almak isterseniz karşınıza çıkan en uygun liste fiyatı 511.900 TL.

    Duster'ı dört tekerlekten çekiş sistemiyle satın almak da mümkün. 150 beygirlik 1.3 turbo benzinli ve 115 beygirlik 1.5 Blue dCi dizel motorlarla bu seçenek için en uygun fiyat 557.900 TL. EDC otomatik şanzıman tercih etmek isteyenler için de karşımıza çıkan en uygun liste fiyatı 564.900 TL oluyor.

    2022 model Dacia Duster'ın Comfort donanım seviyesinde ön, yan ve perde hava yastıkları, yokuş kalkış destek sistemi, ön koltuklarda emniyet kemeri uyarısı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, elektrikli ön camlar (arkalar manuel), klima, gündüz farları, sis farları ve Eco modu standart. Apple CarPlay destekli 8 inç multimedya sistemi, 16 inç alümiyum jantlar ve arka park sensörü ise opsiyon listesinde yer alıyor.

    Aşağıdaki tabloda 2022 model Dacia Duster'ın lansman ve bu yılın başındaki fiyatlarını da kapsayan karşılaştırmalı fiyat listesini bulabilirsiniz:

    Dacia Duster Ekim 2022 fiyat listesi
    Versiyon Ağustos 2021 (lansman) Ocak 2022 Eylül 2022 Ekim 2022
    Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 199.000 TL 360.000 TL 483.000 TL 489.000 TL
    Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 209.000 TL 382.000 TL 505.900 TL 511.900 TL
    Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - - 526.900 TL 532.900 TL
    Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 229.900 TL 438.900 TL 558.900 TL 564.900 TL
    Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 229.900 TL 445.900 TL 551.900 TL 557.900 TL
    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 229.900 TL 443.900 TL 556.900 TL 562.900 TL
    Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 259.900 TL 505.900 TL 649.900 TL 649.900 TL
    Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 249.900 TL 479.000 TL 602.900 TL 608.900 TL

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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