Tesla yeni araçlarında sensörler yerine kameralara ağırlık verecek

Elektrikli araç üreticisi Tesla, radar donanımlı araçlarla kıyaslandığında Tesla Vision’a sahip olan Model 3 ve Model Y otomobillerinin ABD ve Avrupa’daki aktif güvenlik derecelendirmelerini koruduğunu hatta daha da iyileştirdiğini belirtiyor. Firmaya göre Tesla Vision sayesinde acil frenleme performansının da daha iyi olduğu iddia ediliyor.
Tesla, ilk olarak araçlarında sekiz adet kamera, ön tarafta yer alan bir adet radar ve aracın etrafında birkaç adet ultrasonik sensörlerle desteklenen otopilot sistemine sahipti. Tesla araç sahipleri radar ve sensörlerin kaldırılmasıyla birlikte artık sadece kamera tabanlı Tesla Vision’a güvenmek zorunda kalacak.
Sensörlerle birlikte özellikler de gitti
Tesla'nın sunmuş olduğu otonom sürüş özellikleri olan Autopilot, Enhanced Autopilot ve Full Self-Driving seçenekleri yeni araçlarda aktif olarak kullanılabilecek. Tesla'nın sunduğu şerit takip, kör nokta uyası sistemi, çarpışma uyarısı gibi ek özellikler de yine Tesla Vision ile kullanılabilir olacak. Yukarıda kapalı olacağını belirttiğimiz diğer özelliklerin ise ne zaman çalışmaya başlayacağı ise bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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