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    Tesla yeni araçlarında sensörler yerine kameralara ağırlık verecek

    Tesla, araçlarındaki sensörleri aşamalı olarak kaldırarak kamera tabanlı otopilot sistemi olan Tesla Vision’a geçtiğini duyurdu. Böylece sürüş yardımı sadece kamera verileriyle desteklenmiş olacak.
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    Tesla yeni araçlarında sensörler yerine kameralar kullanacak Tam Boyutta Gör
    Tesla, artık araçlarında ultrasonik sensörlere yer vermemeye başlıyor. Şirketin açıkladığına göre geçtiğimiz yıldan itibaren Model 3 ve Model Y üretiminde sensörleri kaldırarak sadece kamera tabanlı otopilot sistemi olan Tesla Vision’a geçiş süreci başlamıştı. 2022 yılında da Model S ve Model X üretimlerinden bu sensörlerin kaldırıldığı aktarılıyor.

    Elektrikli araç üreticisi Tesla, radar donanımlı araçlarla kıyaslandığında Tesla Vision’a sahip olan Model 3 ve Model Y otomobillerinin ABD ve Avrupa’daki aktif güvenlik derecelendirmelerini koruduğunu hatta daha da iyileştirdiğini belirtiyor. Firmaya göre Tesla Vision sayesinde acil frenleme performansının da daha iyi olduğu iddia ediliyor.

    Tesla, ilk olarak araçlarında sekiz adet kamera, ön tarafta yer alan bir adet radar ve aracın etrafında birkaç adet ultrasonik sensörlerle desteklenen otopilot sistemine sahipti. Tesla araç sahipleri radar ve sensörlerin kaldırılmasıyla birlikte artık sadece kamera tabanlı Tesla Vision’a güvenmek zorunda kalacak.

    Sensörlerle birlikte özellikler de gitti

    tesla otopilot Tesla Vision duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Tesla Vision’a geçiş biraz sancılı bir süreç olacakmış gibi görünüyor. Sensör ve radarlardan yoksun araçlar bir süreliğine bazı özelliklerden yoksun ya da bu özellikleri kısıtlı bir şekilde kullanabilecek. Aktarılanlara göre park yardımı, otomatik park ve akıllı çağırma özellikleri kameralar ile birlikte daha iyi performans gösterene kadar araçlarda kapalı olacak.

    Tesla'nın sunmuş olduğu otonom sürüş özellikleri olan Autopilot, Enhanced Autopilot ve Full Self-Driving seçenekleri yeni araçlarda aktif olarak kullanılabilecek. Tesla'nın sunduğu şerit takip, kör nokta uyası sistemi, çarpışma uyarısı gibi ek özellikler de yine Tesla Vision ile kullanılabilir olacak. Yukarıda kapalı olacağını belirttiğimiz diğer özelliklerin ise ne zaman çalışmaya başlayacağı ise bilinmiyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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