Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı

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Iron Man'in ilk filmi ile başlayan Marvel Sinematik Evreni bildiğiniz gibi uzun yıllar boyunca popülerliğini katladı ve günümüzde sinemada en çok izlenen marka haline geldi. Marvel'ın bu kadar büyümesindeki en büyük payın da Avengers filmlerine ait olduğunu söyleyebiliriz.

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Avengers Endgame ile birlikte de hem Marvel'ın bir dönemi sona ermişti hem de bildiğimiz Avengers ekibi kalmamıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige ise Avengers filmi bekleyenler için güzel bir haber verdi.

Mayıs ayında yayınlanacak olan Black Widow ile birlikte evrenin dördüncü fazı başlayacak. Bu fazda toplamda 11 farklı Marvel filmi göreceğiz. Bu süreçte yayınlanacak olan dizileri saymıyoruz bile. Kevin Feige'nin söylediğine göre ise dördüncü fazda herhangi bir Avengers filmi görmeyeceğiz.

Aslında zaten görmeyi beklemiyorduk. Ancak Kevin Feige, dördüncü fazda olmasa da sonraki süreçte daha fazla Avengers filmi göreceğimizi söyledi. Büyük bir ihtimalle Young Avengers tarzında ya da bu fazda tanıtılacak olan karakterlerin bulunduğu bir Avengers tarzında sunulacaktır. Önümüzdeki 3 yıl boyunca kesin bir şey söyleyemeyeceğimizi öğrenmiş olduk en azından.

https://www.ign.com/articles/marvel-avengers-phase-4-kevin-feige

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