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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı

    Sinema dünyasının en popüler markalarından biri haline gelen Marvel'ın en sevilen serisi Avengers'ın daha fazla filmi ilerleyen yıllarda gelecek.
    7 sa.
    2,3b
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı
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    Iron Man'in ilk filmi ile başlayan Marvel Sinematik Evreni bildiğiniz gibi uzun yıllar boyunca popülerliğini katladı ve günümüzde sinemada en çok izlenen marka haline geldi. Marvel'ın bu kadar büyümesindeki en büyük payın da Avengers filmlerine ait olduğunu söyleyebiliriz.

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    Avengers Endgame ile birlikte de hem Marvel'ın bir dönemi sona ermişti hem de bildiğimiz Avengers ekibi kalmamıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige ise Avengers filmi bekleyenler için güzel bir haber verdi.

    Mayıs ayında yayınlanacak olan Black Widow ile birlikte evrenin dördüncü fazı başlayacak. Bu fazda toplamda 11 farklı Marvel filmi göreceğiz. Bu süreçte yayınlanacak olan dizileri saymıyoruz bile. Kevin Feige'nin söylediğine göre ise dördüncü fazda herhangi bir Avengers filmi görmeyeceğiz.

    Aslında zaten görmeyi beklemiyorduk. Ancak Kevin Feige, dördüncü fazda olmasa da sonraki süreçte daha fazla Avengers filmi göreceğimizi söyledi. Büyük bir ihtimalle Young Avengers tarzında ya da bu fazda tanıtılacak olan karakterlerin bulunduğu bir Avengers tarzında sunulacaktır. Önümüzdeki 3 yıl boyunca kesin bir şey söyleyemeyeceğimizi öğrenmiş olduk en azından.



    https://www.ign.com/articles/marvel-avengers-phase-4-kevin-feige Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    çürükdiş (Burak Demir) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önüm hero arkam hero nere baksam hero. Yetti gayri. Tmm iyi güzel seviyor, ediyoruz da işin dışkısı çıktı bitmedi elleri içeri sokma şeklinde karıştırılmaya başlandı.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sizi bilmiyorum ama ben artık sıkılıyorum . Bir kahraman var düşman geliyor olay Amerika da geçiyor . Kahraman dünyayı kurtarıyor ve mutlu son .
    İlk seriler hep iyidi ama artık senaryoyu biliyorsun ne olacağı belli .
    Artık benim için Klasik vakit geçirmelik film kategorisinde .
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    mutercim (Bilge Tanrıseven) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    2019'da gösterime giren süper kahramansız filmler: Once Upon A Time In Hollywood, Us, Ford v. Ferrari, Rocketman, Uncut Gems, Knives Out, Gemini Man, Hobbs and Shaw, IT Chapter 2, Aladdin, John Wick 3, Toy Story 4, The Lion King, Godzilla King of Monsters, How to Train Your Dragon: The Hidden World, Frozen 2, Men in Black International, Ad Astra, Zombieland 2, Terminator Dark Fate, Doctor Sleep, + adı sanı duyulmamış sayısız başka film. Yanlış saymadıysam 2019'da sadece Hollywood neredeyse 250 film çekmiş.

    2019'da gösterime giren süper kahraman filmleri: Spider-Man Far From Home, X-Men Dark Phoenix, Shazam, Joker, Hellboy, Brightburn, Glass, Captain Marvel, Avengers: Endgame. Yalnızca 3 tanesi Marvel'a ait. Hepsi birlikte toplam Hollywood üretiminin 25'te biri. Türkiye'de vizyona giren toplam film sayısı 2019'da - eski filmler de dahil - 622. Onun da 62'de biri. Sadece yeni film seyredeceğim derseniz 402 film gösterime girmiş. 2019 için yeni filmlerin sadece yüzde 2,25'i süper kahraman filmi.

    Eğer seyredecek süper kahramansız film bulamıyorsanız kabahat sizde gibi.
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    mezun2021itü 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    film izlenlemeri bir düşsün bak nasıl geliyor eski avengerlar :)
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    Musty3535123 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    isteyen izler istemeyen izlemez, sevmiyorsanız izlemeyin. bu kötüleme neden ? herkesin zevki farklı, ben severim marveli, gelsin izleriz.
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    Moueson 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Kevin Feige'nin söylediğine göre ise dördüncü fazda herhangi bir Avengers filmi görmeyeceğiz."

    Arkadaşlar merak etmeyin uzun bir zaman avengers filmi görmeyeceğiz . Başlığa aladanıp saydırmış herkes.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 6 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sinema sektörü 2010 dönemlerinden başlayarak 6-7 yıl boyunca zombi ve vampirlerden dolayı vasatlaşmıştı epey. Tam o furya bitti kurtultuk derken süper kahraman serileri başladı. Tamam, eyvallah arada iyi filmler var ama bi yere kadar o da. İnsan farklı şeyler de arıyor artık.
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    monacomen 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiç bitmeyen tayt modası.
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    sadrag 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin gelsin.. Aman başka film çekmeyin. Allah muhafaza..
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    th9 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    YETEEEEEEEEER
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    2287 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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