Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı

Iron Man'in ilk filmi ile başlayan Marvel Sinematik Evreni bildiğiniz gibi uzun yıllar boyunca popülerliğini katladı ve günümüzde sinemada en çok izlenen marka haline geldi. Marvel'ın bu kadar büyümesindeki en büyük payın da Avengers filmlerine ait olduğunu söyleyebiliriz.İlginizi Çekebilir Marvel dizisi WandaVision, 9 bölümden oluşacak; yeni fragman yayınlandı
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Avengers Endgame ile birlikte de hem Marvel'ın bir dönemi sona ermişti hem de bildiğimiz Avengers ekibi kalmamıştı. Marvel Sinematik Evreni'nin başındaki isim olan Kevin Feige ise Avengers filmi bekleyenler için güzel bir haber verdi.
Mayıs ayında yayınlanacak olan Black Widow ile birlikte evrenin dördüncü fazı başlayacak. Bu fazda toplamda 11 farklı Marvel filmi göreceğiz. Bu süreçte yayınlanacak olan dizileri saymıyoruz bile. Kevin Feige'nin söylediğine göre ise dördüncü fazda herhangi bir Avengers filmi görmeyeceğiz.
Aslında zaten görmeyi beklemiyorduk. Ancak Kevin Feige, dördüncü fazda olmasa da sonraki süreçte daha fazla Avengers filmi göreceğimizi söyledi. Büyük bir ihtimalle Young Avengers tarzında ya da bu fazda tanıtılacak olan karakterlerin bulunduğu bir Avengers tarzında sunulacaktır. Önümüzdeki 3 yıl boyunca kesin bir şey söyleyemeyeceğimizi öğrenmiş olduk en azından.
https://www.ign.com/articles/marvel-avengers-phase-4-kevin-feige Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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kaç para ?
yaw he he
İlk seriler hep iyidi ama artık senaryoyu biliyorsun ne olacağı belli .
Artık benim için Klasik vakit geçirmelik film kategorisinde .
2019'da gösterime giren süper kahraman filmleri: Spider-Man Far From Home, X-Men Dark Phoenix, Shazam, Joker, Hellboy, Brightburn, Glass, Captain Marvel, Avengers: Endgame. Yalnızca 3 tanesi Marvel'a ait. Hepsi birlikte toplam Hollywood üretiminin 25'te biri. Türkiye'de vizyona giren toplam film sayısı 2019'da - eski filmler de dahil - 622. Onun da 62'de biri. Sadece yeni film seyredeceğim derseniz 402 film gösterime girmiş. 2019 için yeni filmlerin sadece yüzde 2,25'i süper kahraman filmi.
Eğer seyredecek süper kahramansız film bulamıyorsanız kabahat sizde gibi.
Arkadaşlar merak etmeyin uzun bir zaman avengers filmi görmeyeceğiz . Başlığa aladanıp saydırmış herkes.