Daha fazla Bethesda oyunu bu hafta Xbox Game Pass'e geliyor

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Microsoft'un dev Bethesda satın alımının ilk etkilerini Xbox Game Pass'te göreceğiz. Xbox blog yazısında yer alan ifadelere göre, daha fazla Bethesda oyunu bu hafta içerisinde Game Pass kütüphanesine eklenmiş olacak.

Game Pass'e katılacak olan yeni Bethesda oyunlarının hangi oyunlar olacağı konusunda şu an için detay verilmedi. Ayrıca kaç tane oyun ekleneceğini de bilmiyoruz. Microsoft bu tarafta heyecanı yüksek tutmak amacıyla Bethesda oyunlarını yavaş yavaş Game Pass'e eklemeyi planlıyor gibi.

Game Pass'te şu anda Dishonored 2, Doom Eternal, Skyrim, Fallout 76 ve Wolfenstein Young Blood gibi bazı popüler Bethesda oyunları hali hazırda oynanabilyor. Fallout 4, Fallout 3, Oblivion, The Evil Within 1-2 gibi bazı oyunlar ise henüz kütüphanede yok. Bu oyunları da yakında Game Pass'te göreceğiz.

Xbox Game Pass servisinde bildiğiniz gibi PC tarafı bazen konsolların gerisinde kalabiliyor. Örneğin EA Play hala Game Pass PC'ye eklenmedi. Diğer taraftan Skyrim, NBA 2K21, Nier Automata gibi bazı popüler oyunlar da konsola özel durumda. Umuyoruz Bethesda'nın yeni eklenecek oyunlarında benzer bir durum görmeyiz ve PC ve konsol oyuncuları aynı anda oyunların keyfini çıkarabilir.

https://news.xbox.com/en-us/2021/03/09/officially-welcoming-bethesda-to-the-xbox-family/

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