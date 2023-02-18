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    Çok daha hızlı büyüyen genetiği değiştirilmiş ağaçların ekimi başladı

    Bir biyoteknoloji şirketi olan Living Carbon, fidelerinin iklim değişikliğine karşı mücadelede yardımcı olabileceğini inanıyor. Genetiği değiştirilmiş ağaçlar çok daha hızlı büyüyor ve CO2 topluyor.
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    Daha hızlı büyüyen genetiği değiştirilmiş ağaçların ekimi başladı Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce güney Georgia'nın çam kuşağının alçak bir bölgesinde, yarım düzine işçi sıra sıra dal benzeri kavak ağaçları dikti. Ancak bu dikilen kavak ağaçları ya da daha doğrusu fideleri pek çok açıdan farklı. Çünkü bu fidelerin genetiği değiştirilerek daha hızlı büyümeleri sağlanmış durumda.

    Kavaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma denemesi veya ticari bir meyve bahçesi dışında dikilen ilk genetiği değiştirilmiş ağaçlar olabilir. Tıpkı 1994 yılında Flavr Savr domatesinin piyasaya sürülmesiyle genetiği değiştirilmiş gıda mahsullerinden oluşan yeni bir endüstri ortaya çıktığı gibi, ağaç yetiştiricileri de ormancılığı dönüştürmeyi umuyor.

    Genetiği değiştirilmiş ağaçlar iklim değişikliğine karşı

    Kavakları üreten San Francisco merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan Living Carbon, ağaçlarının iklim değişikliğine karşı büyük ölçekli bir çözüm olmasını amaçlıyor.

    Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Maddie Hall, "Bize bunun imkansız olduğunu söyleyen insanlar oldu," dedi. Ancak o ve meslektaşları, dört yıllık şirkete 36 milyon dolar yatırım yapmaya yetecek kadar finansman bulmayı başardı. Maddie Hall’ın OpenAI’ın ChatGPT modelinde görev aldığını ve teknoloji camiasında hatırı sayılır bağlantılarının olduğunu belirtelim.

    Daha hızlı büyüyen genetiği değiştirilmiş ağaçların ekimi başladı Tam Boyutta Gör
    Şirketin araştırmacıları, gen silahı yöntemi olarak bilinen çok yenilikçi olmayan ama etkili olan bir teknik kullandılar. Bu yöntemle kavak ağaçlarına istenen genler enjekte ediliyor. Şirket ayrıca eleştirmenlerin de ilgisini çekti. Çevreci bir grup olan Global Justice Ecology Project, şirketin ağaçlarını ormanlar için "büyüyen tehditler" olarak nitelendirdi.

    Öte yandan Living Carbon, henüz hakemli bir dergide elde ettiği verileri yayınlamadı. Şirket laboratuvar ve sera bazında teknolojilerini ve fidelerini test etmiş durumda. Illinois Üniversitesi genetik bilimcisi Donald Ort ise "Bazı cesaret verici sonuçları var" dedi. Ancak, sera sonuçlarının gerçek dünyada başarıya dönüşeceğinin bir kesinliği de yok.

    Yüzde 50 daha hızlı büyüyorlar

    Daha hızlı büyüyen genetiği değiştirilmiş ağaçların ekimi başladı Tam Boyutta Gör
    Living Carbon, geliştirdiği ağaçlarda fotosentez alanına odaklanıyor. Biyolojik açıdan fotosentezin verimsiz olduğunun altı çiziliyor. Verimsizlik nedeniyle, bitkilerin yapraklarına düşen güneş enerjisinin küçük bir kısmı enerjiye dönüşüyor. Bu verimsizlik ağaçların ve diğer bitkilerin büyüme hızını ve emdikleri karbondioksit miktarını da sınırlandırıyor.

    Living Carbon’un ağaçları halihazırda ormana dikilmiş durumda. Ancak, monokültür olarak bilinen genetik olarak aynı ağaç meşcerelerinden kaçınmak için sığla, lale ağaçları ve kel selvi gibi yerli ağaçların yanına dikiliyorlar. Ağaçların dikim amacı ise deneysel gözlem olarak açıklanmış durumda. Bu ağaçlar serada beş ay boyunca genetiği değiştirilmemiş olanlardan yüzde 50 daha hızlı büyüyecek şekilde tasarlandı.

    Orman endüstrisi için kurtarıcı olabilir

    Hızlı büyüyen çamların aksine, bu gibi dip arazilerde yetişen sert ağaçlar o kadar yavaş odun üretir ki, bir toprak sahibi ömür boyu yalnızca bir kez hasat alabilir. Georgia'da 25.000 dönümden fazla ormanlık araziyi Vince Stanley, Living Carbon'ın "seçkin fidanlarının", dipte ağaç yetiştirmesine ve daha hızlı para kazanmasına izin vermesini umuyor ve durumu “tamamen bir kazan-kazan” olarak ifade ediyor. Buna ek olarak her yıl çok sayıda ağaç diken ABD Orman Hizmetleri, genetiği değiştirilmiş ağaçları kullanıp kullanmayacağı konusunda şimdilik sessiz. Son olarak genetiği değiştirilen ağaçların hepsi dişi, dolayısıyla polen üretmeyeceklerini belirtelim.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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