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    Piyasaya sürülmesine sayılı günler kala Google Pixel Fold, yanlışlıkla satıldı

    27 Temmuz'da satışa sunulacak Google Pixel Fold, bir satıcının hatası yüzünden erkenden satıldı. Cihazına kavuşan alıcı ise cihazın görsellerini Reddit'te paylaştı.
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    Daha piyasaya sürülmemiş Google Pixel Fold, yanlışlıkla satıldı Tam Boyutta Gör
    Resmi olarak 27 Temmuz'da piyasaya sürülecek Google'ın ilk katlanabilir telefonu Google Pixel Fold, yanlışlıkla beklenen tarihten erken satıldı ve kullanıcıya teslimatı yapıldı. Cihaza 4 gün erken kavuşan şanslı kullanıcı, cihazın resimlerini Reddit'te paylaştı.

    İşte erkenden satılan Google Pixel Fold'un paylaşılan görselleri:

    Daha piyasaya sürülmemiş Google Pixel Fold, yanlışlıkla satıldı Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık'taki şanslı bir alıcı, Google'ın ilk katlanabilir telefonu Pixel Fold'u sipariş verdi ve resmi piyasaya sürülme tarihi 27 Temmuz olsa bile cihaz eline ulaştı. Perakendecinin adı verilmedi ancak ürünün erkenden kullanıcıya iletilmesi, cihazın sevk edilmeye hazır bir şekilde depolarda olduğunu gösteriyor. Bu ürünü gönderen satıcı ise muhtemelen cihazı yanlışlıkla erken gönderdi. 
    Daha piyasaya sürülmemiş Google Pixel Fold, yanlışlıkla satıldı Tam Boyutta Gör
    Bugün itibariyle, ABD'de en erken Google Store teslimat dönemi 2-10 Ağustos. Bu tarihler göz önüne alındığında Reddit kullanıcısının cihaza bu kadar erken kavuşması oldukça şaşırtıcı. Son olarak 1799 dolardan başlayan fiyat etiketiyle ön siparişe açılan cihazın talibi oldukça fazla.
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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 2 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 2 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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