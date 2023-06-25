Piyasaya sürülmesine sayılı günler kala Google Pixel Fold, yanlışlıkla satıldı

İşte erkenden satılan Google Pixel Fold'un paylaşılan görselleri:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
{{Description}}{{Price}} {{PriceUnit}} {{DiscountInformation}}
https://www.amazon.com.tr/dp/B0B3JS9S56
https://www.amazon.com.tr/gp/product/B0BTDPWYN7
https://www.amazon.com.tr/dp/B01GD0KZSC
https://www.amazon.com.tr/dp/B09PF34VL4
https://bolbolshop.com.tr/?ffid=148226223
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D