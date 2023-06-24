Oppo'nun yeni katlanabilir cihazı Find N3 Flip'in görselleri ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Oppo, şimdilerde yeni katlanabilir telefonu Find N3 Flip üzerinde çalışıyor. Yakın bir zamanda ise oldukça merak edilen bu cihazın tasarımı, sızdırılan bir görsel sayesinde ortaya çıktı. Büyük dış ekranıyla dikkat çeken cihaz, resme göre üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

İşte Oppo Find N3 Flip'in beklenen özellikleri:

Full HD+ 2520 × 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç E6 AMOLED bir ekranla gelecek cihaz, 1600 nite kadar parlaklık sunacak. Cihazın arkasında bulunan dış ekran ise 720 × 382 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 3,26 inç AMOLED bir ekran olacak ve bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

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MediaTek Dimensity 9000+ yonga setinden güç alacak Oppo Find N3 Flip, 8GB LPDDR5 RAM, 256GB UFS 3.1 depolamaya sahip olacak. OIS ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP Sony IMX890 birincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 32 MP telefoto kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla gelmesi beklenen cihazın ön tarafında ise 32 MP selfie kamerası bulunacak. Son olarak 44W SUPERVOOC Flaş Şarj desteğine sahip 4300mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile kutudan çıkabilir.

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