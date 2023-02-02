Tam Boyutta Gör RDNA 3 mimarili en güçlü entegre GPU olması beklenen Radeon 780M'in 3DMark Time Spy skorları ortaya çıktı. 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'larına eşlik edecek iGPU, rakipleri karşısında neler sunuyor? işte sonuçlar

AMD Radeon 780M, dizüstü RTX 2050'ye rakip olacak

Bildirilenlere göre AMD'nin RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik kartları, başlangıçta Radeon 780M ve Radeon 760M olmak üzere iki modelden oluşacak. Bunlar arasından Radeon 780M, toplam 768 SP için 12 Bilgi İşlem Birimi ve 3 GHz'e kadar saat hızı sunarken, Radeon 760M toplam 512 SP için 8 Bilgi İşlem Birimi ve 2,8 GHz'e kadar saat hızı içerecek.

Bilmeyenler için bir önceki nesil Radeon 680M, RDNA 2 mimarisi ve 2,4 GHz'e varan saat hızları ile karşımıza çıktı. RDNA 3 ise yüzde 25 daha yüksek saat hızları ve daha hızlı bellek desteğini bir araya getirecek.

Tam Boyutta Gör 3DMark Time Spy testlerinde AMD Radeon 780M, LPDDR5X bellek ile 3000, DDR5 çözümüyle 2750 civarında puan alıyor. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda söz konusu skorların bir önceki nesilden yüzde 26 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yeni entegre GPU, masaüstü GTX 1050’yi geride bırakırken, RTX 2050 dizüstü modeline yaklaşacak gibi gözüküyor.

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Radeon 780M dahil olmak üzere RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik kartları, 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'ları ile birlikte gönderilecek. Önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülecek yeni işlemcilerin, ışın izleme, FSR ve RSR gibi Radeon'a özel teknolojileri koruması bekleniyor.

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Dahili GPU AMD Radeon 780M test edildi: RTX 2050'ye rakip olacak