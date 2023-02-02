Dahili GPU AMD Radeon 780M test edildi: RTX 2050'ye rakip olacak

AMD Radeon 780M, dizüstü RTX 2050'ye rakip olacak
Bildirilenlere göre AMD'nin RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik kartları, başlangıçta Radeon 780M ve Radeon 760M olmak üzere iki modelden oluşacak. Bunlar arasından Radeon 780M, toplam 768 SP için 12 Bilgi İşlem Birimi ve 3 GHz'e kadar saat hızı sunarken, Radeon 760M toplam 512 SP için 8 Bilgi İşlem Birimi ve 2,8 GHz'e kadar saat hızı içerecek.
Bilmeyenler için bir önceki nesil Radeon 680M, RDNA 2 mimarisi ve 2,4 GHz'e varan saat hızları ile karşımıza çıktı. RDNA 3 ise yüzde 25 daha yüksek saat hızları ve daha hızlı bellek desteğini bir araya getirecek.
Radeon 780M dahil olmak üzere RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik kartları, 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'ları ile birlikte gönderilecek. Önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülecek yeni işlemcilerin, ışın izleme, FSR ve RSR gibi Radeon'a özel teknolojileri koruması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?